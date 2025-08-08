Ciencia

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

La filántropa Wendy Schmidt estudió sociología y periodismo, y junto a su marido decidieron apoyar iniciativas para proteger los océanos y fomentar la ciencia abierta para la sociedad. Los últimos datos de la misión del Ocean Schmidt Institute junto a investigadores del CONICET

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
Wendy Schmidt lidera proyectos globales
Wendy Schmidt lidera proyectos globales para restaurar los océanos y abrir el conocimiento científico a todo público

El Falkor (too), uno de los buques de investigación oceánica más modernos, recorre este año el Atlántico sudoccidental y conecta la ciencia con el público en forma inédita a través del su streaming en YouTube.

Es la embarcación que permite que científicos del Conicet y universidades públicas de la Argentina desarrollen desde el 23 de julio pasado la exploración del Cañón Mar del Plata, observen animales marinos desconocidos y estudien el ADN ambiental.

Detrás de la iniciativa, está la millonaria y filántropa Wendy Schmidt. Su fundación —el prestigioso Ocean Schmidt Insititute— seleccionó la propuesta de los científicos para explorar la zona y llevar adelante la expedición “Talud Continental IV” en el Cañón Submarino Mar del Plata.

La campaña científica en el
La campaña científica en el Falkor (too) se extiende hasta el 10 de agosto y continuará con nuevas misiones en Uruguay y la Patagonia (Ocean Schmidt Institute)

Entre 2011 y 2012, se habían realizado tres expediciones con el buque Puerto Deseado del Conicet.

Pero en 2025 fue la primera vez en que la audiencia puede seguir el viaje y los descubrimientos en tiempo real. Schmidt tiene una visión que impulsa ese tipo de proyectos: considera que la ciencia es patrimonio de la sociedad.

“Trabajamos muy duro para que la ciencia mantenga su lugar en nuestra sociedad. Es cómo llegamos hasta aquí. Es por eso que tenemos estas tecnologías que usamos hoy”, según explicó en una entrevista con la agencia AP.

El Falkor (too) explora el
El Falkor (too) explora el Atlántico sudoccidental y transmite en vivo los hallazgos científicos desde el Cañón Mar del Plata (Conicet)

El Falkor (too) funciona gracias a la inversión de Wendy Schmidt y la fundación Schmidt. El canal de transmisiones comparte imágenes desde casi 4.000 metros de profundidad y acerca los avances de los expertos a escuelas, familias y jóvenes curiosos.

Schmidt promueve un modelo en el que la investigación abandona el círculo cerrado y se integra al interés de la sociedad. Así, la expedición cautiva tanto a científicos como a miles de espectadores.

La vida y el impacto de Wendy Schmidt

Wendy Schmidt con su marido
Wendy Schmidt con su marido (a la izquierda) y Chip Giller, director de su iniciativa Agog (AP )

Wendy Schmidt nació en Estados Unidos y forjó una carrera centrada en la filantropía y en la protección del ambiente.

Con su esposo Eric Schmidt, quien fue director ejecutivo de Google, fundó en 2006 la fundación que fomenta la energía limpia, la alimentación saludable, la defensa de los derechos humanos y la protección de los océanos.

Allí lidera proyectos como “The 11th Hour Project”, que apunta a una vida digna para todas las personas, y Schmidt Marine Technology Partners, dedicado a tecnologías para restaurar la salud y diversidad de los mares.

En 2009, Wendy y Eric crearon una iniciativa para investigar el océano mediante un barco propio al servicio de la ciencia internacional.

El Schmidt Ocean Institute ha
El Schmidt Ocean Institute ha alojado a más de 1.000 científicos y cartografiado 1,3 millones de km² de fondo marino (Ocean Schmidt Institute)

Así surgió el Schmidt Ocean Institute, que después de diez años de trabajo alojó a más de 1.000 científicos y colaboró en la identificación de nuevas especies marinas y formaciones submarinas.

También cartografiaron más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, un registro inédito en esa escala.

Cuando el Falkor original llegó a su límite, Wendy y su esposo impulsaron la construcción de un barco aún mayor y moderno: el Falkor (too), que empezó su actividad en marzo de 2023.

El aporte de Wendy Schmidt va más allá de optimizar herramientas tecnológicas. Promovió la creación de sensores para controlar los cambios químicos en el mar y apoyó proyectos de limpieza de derrames de petróleo en colaboración con grandes premios internacionales.

Su afición por la navegación la llevó a crear "11th Hour Racing", organización que une al deporte con el respeto ambiental y fomenta soluciones sostenibles para el sector náutico.

El robot submarino SuBastian realiza
El robot submarino SuBastian realiza su primera misión en el Atlántico sudoccidental recolectando muestras a casi 4.000 metros de profundidad (Ocean Schmidt Institute))

La mujer estudió sociología y antropología en Smith College y se recibió con los máximos honores. Luego obtuvo una maestría en periodismo en la Universidad de California en Berkeley.

Su carrera profesional se desarrolló en el periodismo, en la comunicación de empresas tecnológicas y en la gestión de diseño, hasta que en 2006 orientó todo su esfuerzo hacia la filantropía y el compromiso social.

Defiende la importancia de comunicar la ciencia de manera clara y accesible.“Cuando ves algo de otra forma, tu visión del mundo cambia. Estamos encontrando cosas en el océano que no sabíamos que existían, incluso hace cinco años. Y deberían cambiar la forma en que pensamos el planeta”.

Schmidt impulsa prácticas sustentables
Schmidt impulsa prácticas sustentables en la navegación internacional con 11th Hour Racing (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Financia medios, becas y documentales para divulgar historias relevantes y formar nuevas camadas de periodistas dedicados a la ciencia.

El año pasado, el matrimonio Schmidt fundó una organización que explora soluciones para los problemas mundiales a través de la ciencia y la tecnología.

En tiempos recientes, Wendy creó la iniciativa Agog junto a expertos en comunicación y tecnología. Este proyecto impulsa la realidad virtual para conectar a las personas con historias sociales y ambientales.

Wendy Schmidt y su esposo,
Wendy Schmidt y su esposo, ex CEO de Google, lideran proyectos globales para la protección de los océanos y la divulgación científica/Archivo JUNG YEON-JE/AFP

“Hemos seguido haciendo lo que siempre hemos hecho, que es tratar de estar en la frontera de la investigación y esfuerzos para entender nuestro planeta, compartir ese entendimiento abiertamente con más personas. Porque cuando ves algo de manera diferente, todo tu mundo cambia”, comentó.

Su trabajo y su capital, que supera los 25.000 millones de dólares, aseguran que la ciencia y la tecnología abran oportunidades y despierten conciencia en el mundo.

¿Hasta cuándo será el streaming científico desde Mar del Plata?

La transmisión en vivo por
La transmisión en vivo por YouTube acerca la investigación marina a escuelas, familias y jóvenes, promoviendo la ciencia como patrimonio social (Ocean Schmidt Institute)

La campaña “Talud Continental IV”, impulsada junto al CONICET y la fundación Schmidt, se extiende hasta el 10 de agosto.

Después, el Falkor (too) zarpa hacia Uruguay y realizará una misión científica con transmisión por YouTube. En ese país, la expedición será liderada por investigadores de la Universidad de la República y participarán colaboradores de otras instituciones.

Luego, a fines de septiembre, el barco volverá a aguas de la Patagonia argentina y continuará con nuevas imágenes y datos en vivo.

Las expediciones a bordo del Falkor (too) se hacen por primera vez con el robot submarino SuBastian en el Atlántico sudoccidental.

Este instrumento graba y recolecta muestras a grandes profundidades sin destruir los hábitats.

Temas Relacionados

Ocean Schmidt InstituteConicetCañón Submarino de Mar del Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

La variante “Frankenstein” ya representa casi la mitad de los casos de COVID en el mundo

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, este sublinaje de Ómicron representa el 48% de las infecciones registradas. Expertos explican sus características y las medidas que se deben tomar para evitar contagios

La variante “Frankenstein” ya representa

Un sifonóforo “luminoso”, arañas marinas y langostinos patagónicos: los últimos hallazgos de los científicos del Conicet en la expedición de Mar del Plata

La transmisión en vivo desde el Mar Argentino finalizará el 10 de agosto y luego el buque del Schmidt Ocean Institute seguirá su travesía en Uruguay. Las imágenes más fascinantes

Un sifonóforo “luminoso”, arañas marinas

¿Agua con o sin gas?: claves para elegir la mejor bebida antes, durante y después del entrenamiento

Especialistas consultados por L’Equipe destacan el efecto de ciertas aguas ricas en bicarbonato para restaurar el equilibrio tras el ejercicio, desmitificando creencias sobre la preferencia exclusiva por agua sin gas

¿Agua con o sin gas?:

Las razones por las que el corazón humano está ligeramente inclinado hacia la izquierda

Modelos físicos y estudios en vertebrados muestran que la disposición helicoidal del órgano es clave para su rendimiento y adaptación biológica

Las razones por las que

Aprender nuevas habilidades fortalece la salud mental de los adultos mayores, según estudios recientes

La evidencia sugiere que incorporar desafíos cotidianos favorece la autonomía, el ánimo y la respuesta ante los cambios

Aprender nuevas habilidades fortalece la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Máximo Kirchner lamentó la interna

Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Boom de marcas internacionales que llegan a la Argentina: una por una, cuáles son y dónde estarán sus locales

La variante “Frankenstein” ya representa casi la mitad de los casos de COVID en el mundo

Los papás que no vacunen a sus hijos en Mendoza podrán ser multados y hasta detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Anulan el juicio penal de

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Las cartas de ‘Querido John’ marcaron a los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial

El jefe de Ejército israelí se reunió con altos mandos para planear la expansión de las operaciones en Gaza

TELESHOW
Gustavo Bermúdez debutó en La

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós