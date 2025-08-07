Ciencia

Estrategias de sueño basadas en modelos matemáticos intentan reducir el impacto de la vida moderna

Un nuevo modelo matemático desarrollado por la Universidad de Surrey analiza el sueño como fenómeno cuantificable, anticipando cambios y personalizando estrategias para optimizar el descanso y tratar trastornos circadianos con precisión innovadora

Por Fausto Urriste

Guardar
Un modelo matemático predice los
Un modelo matemático predice los cambios en el sueño humano a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance científico reciente logró descifrar, a través de las matemáticas, los cambios en los patrones de sueño durante toda la vida. El estudio, publicado en npj Biological Timing and Sleep y difundido por Muy Interesante, presenta un modelo capaz de anticipar cómo y por qué varían nuestros horarios de descanso, integrando factores biológicos, el ritmo circadiano y la influencia de la luz artificial.

La investigación convierte el sueño en un fenómeno cuantificable y adaptable, abriendo la puerta a estrategias personalizadas para la mejora del descanso y el abordaje de trastornos ligados al ritmo circadiano.

Modelo: interacción homeostática, circadiana y lumínica

El modelo, desarrollado por Anne C. Skeldon y Derk-Jan Dijk de la Universidad de Surrey (Reino Unido), amplía el modelo clásico de dos procesos de Alexander Borbély, proponiendo una integración entre la presión homeostática (acumulación de necesidad de dormir) y el ritmo circadiano (regulación biológica con un ciclo cercano a 24 horas, guiado por la luz). Cuando ambos procesos están alineados, el sueño se inicia fácilmente; si hay desajuste, aparecen insomnio o jet lag.

El avance permite personalizar estrategias
El avance permite personalizar estrategias para mejorar la calidad del descanso y abordar trastornos relacionados con el ritmo circadiano (npj biological timing and sleep/Nature)

La principal novedad del estudio es la inclusión de la luz como tercer eje fundamental. La versión extendida, denominada HCL (homeostasis-circadiano-luz), revela que la luz artificial por la noche puede retrasar el inicio del sueño, mientras que una exposición controlada permite reajustar el ritmo interno y tratar trastornos como el desfase horario o el insomnio. Esta integración permite crear recomendaciones adaptadas a estilos de vida, horarios laborales, escolares y tratamientos para condiciones como la esquizofrenia o el Alzheimer, lo que supone la personalización de estrategias de sueño.

Cambios en el patrón de sueño y edad

El modelo también ofrece una visión sobre cómo evolucionan los patrones de sueño con la edad. Durante la infancia predomina el sueño polifásico (varias siestas diarias). Con el crecimiento, el descanso se concentra en la noche, un fenómeno explicado por variaciones en la presión homeostática más que por el reloj biológico.

El estudio emplea la escalera del diablo, una estructura matemática que describe transiciones entre diferentes patrones de sueño a medida que el niño crece. Además, explica que en la vejez el sueño suele fragmentarse o adelantarse, fenómeno atribuido a cambios en la sensibilidad a la luz y a una menor fortaleza del ritmo circadiano.

Matemáticas aplicadas: dinámica, saltos y umbrales

El modelo HCL integra la
El modelo HCL integra la presión homeostática, el ritmo circadiano y la influencia de la luz artificial en el sueño (npj biological timing and sleep/Nature)

El estudio introduce la escalera del diablo y la estructura histérica (histéresis) como herramientas matemáticas para describir la dinámica del sueño. La primera ilustra cómo los patrones de sueño cambian de manera abrupta pero ordenada, mientras que la segunda, similar a un interruptor, representa la transición entre vigilia y sueño.

Según los autores, las neuronas responsables de ambos estados se inhiben, produciéndose el cambio solo cuando la combinación de presiones homeostática y circadiana supera un cierto umbral. Por ello, la persona puede permanecer despierta aunque sienta sueño si el contexto lumínico o biológico lo permite.

Derk-Jan Dijk, coautor y director del Centro de Investigación del Sueño de Surrey, destacó la relevancia del enfoque: “Este trabajo muestra cómo las matemáticas pueden aportar claridad a algo tan complejo y personal como el sueño”. Agregó: “Con los datos y modelos adecuados, podemos dar consejos más personalizados y desarrollar nuevas intervenciones para mejorar los patrones de sueño de quienes ven afectado su descanso por las rutinas modernas, el envejecimiento o problemas de salud”.

Proyección: tecnología y terapias personalizadas

La comprensión matemática del sueño
La comprensión matemática del sueño puede transformar los enfoques modernos sobre el descanso y la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones del modelo matemático son diversas. Van desde el desarrollo de aplicaciones móviles que regulan la luz ambiental para ajustar el ritmo circadiano, hasta terapias individualizadas que permiten precisar la cantidad de sueño, y el momento exacto y la razón de cada ajuste. Según Muy Interesante, esta comprensión matemática del sueño puede transformar los enfoques modernos sobre el descanso, propiciando intervenciones precisas y adaptadas a cada persona.

En suma, la ciencia confirma que el sueño es un proceso biológico, y un fenómeno regido por ecuaciones precisas, expuesto a leyes que las matemáticas ayudan a revelar para beneficio de la salud y el bienestar.

Temas Relacionados

Patrones de sueñoModelo matemático del sueñoRitmo circadianoLuz artificialUniversidad de SurreyAnne C. SkeldonDerk-Jan DijkNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Advierten por el rápido retroceso del glaciar Perito Moreno: cedió 800 metros en los últimos años

Científicos de Alemania y Argentina descubrieron que una de las maravillas naturales más visitadas atraviesa una transformación drástica. Contaron a Infobae cómo las alteraciones podrían modificar hábitats clave y restringir las experiencias turísticas

Advierten por el rápido retroceso

El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Los expertos señalan que este evento astronómico destacará por su excepcional duración y recorrido geográfico, captando la atención de aficionados y científicos

El eclipse más impactante del

Examen de residencias: 117 médicos se presentaron a rendir, entre ellos el denunciado por usar lentes digitales para copiarse

Los postulantes, en su mayoría extranjeros, son evaluados en una nueva convocatoria en el Palacio Libertad. La prueba es escrita y no se puede ingresar con dispositivos electrónicos

Examen de residencias: 117 médicos

El fenómeno de los SuperAgers: identifican rasgos cerebrales únicos en las personas con memoria excepcional

Son mayores de 80 años que tienen un rendimiento cognitivo similar a adultos de 50. Científicos pioneros analizaron los factores que permiten a ese grupo conservar la la agilidad mental a pesar del paso del tiempo

El fenómeno de los SuperAgers:

Científicos de Harvard vinculan la deficiencia de litio en el cerebro con el avance del Alzheimer

El trabajo se publicó en Nature. Los autores realizaron experimentos de laboratorio con ratones y aclararon que los hallazgos aún deben confirmarse en humanos

Científicos de Harvard vinculan la
ÚLTIMAS NOTICIAS
CEO’s y líderes reflexionaron sobre

CEO’s y líderes reflexionaron sobre innovación en el Digital Finance Forum

Así es la casa donde el presunto asesino serial de Jujuy descuartizaba y enterraba a sus víctimas

Advierten por el rápido retroceso del glaciar Perito Moreno: cedió 800 metros en los últimos años

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en julio y acumuló un alza del 40,9% en los últimos doce meses

García Cuerva reclamó por los jubilados y los discapacitados y advirtió: “Los que revuelven la basura no lo hacen porque les gusta”

INFOBAE AMÉRICA
Las seis esposas de Enrique

Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

El puente que salva vidas: Colorado construye el mayor paso de fauna elevado del mundo

Científicos lograron transmitir luz a través del cerebro: la tecnología promete transformar el diagnóstico neurológico

Qué es la reserva cognitiva y cómo entrenarla para impulsar la salud cerebral

La férrea política de Tool contra los celulares convierte sus conciertos en un evento único: “Son solo tres horas sin teléfono”

TELESHOW
El sorpresivo cruce entre Verónica

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Florencia Peña mostró su refugio en Salta en medio de las montañas: “Mi lugar en el mundo”

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”