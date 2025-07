Los sí y los no de la dieta de David Sinclair, el genetista de Harvard que quiere revertir el envejecimiento

El genetista David Sinclair asegura que su edad biológica es una década menor que la cronológica gracias a cambios sostenidos en su rutina (Fotos Harvard)

Profesor de genética en la Universidad de Harvard, David Sinclair es uno de los científicos más influyentes del mundo en el campo de la longevidad. A través de investigaciones sobre el envejecimiento celular, sostiene que es posible no solo ralentizar el deterioro biológico, sino incluso revertirlo parcialmente.

A sus 54 años, afirma que su edad biológica —el estado interno de sus células— es una década menor.

¿Cómo lo logra? Según explica, la clave no está solo en lo que se come, sino también en cuándo y cómo se come.

El enfoque de Sinclair: por qué no basta con comer sano

Sinclair considera que reducir la frecuencia de las comidas permite al cuerpo salir del estado constante de saciedad y mejorar su funcionamiento interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el paradigma nutricional se centró en qué alimentos elegir. Sinclair coincide en que la calidad de los alimentos es fundamental, pero subraya otro factor igual o más relevante: el momento de la ingesta.

“Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar ‘come esto o aquello’, pero en realidad creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más”, afirmó en una entrevista con GQ.

Su modelo parte de una premisa simple: reducir la señal de abundancia constante que recibe el organismo. En otras palabras, acostumbrar al cuerpo a no estar siempre saciado para activar procesos internos de reparación y resistencia.

El ayuno intermitente como herramienta central

Uno de los pilares de su enfoque es el ayuno intermitente 16:8, que busca activar mecanismos celulares de reparación y limpieza (Freepik)

Uno de los pilares de su enfoque es el ayuno intermitente, especialmente el protocolo 16/8, que implica ayunar durante 16 horas y alimentarse en una ventana de 8. En su caso, suele saltear el desayuno y comer por primera vez cerca del atardecer.

“El cuerpo entra en un estado de abundancia, lo cual apaga nuestros genes de longevidad”, explicó. Según Sinclair, ese descanso digestivo prolongado estimula la autofagia, un mecanismo mediante el cual las células degradan componentes dañados o innecesarios. Este proceso se vincula con la prevención de enfermedades crónicas y con una mejor salud metabólica.

Según Sinclair, comer de forma constante a lo largo del día mantiene al cuerpo en un estado de abundancia energética, lo que impide que se activen mecanismos celulares de protección y reparación. “Creo que hacer tres comidas al día más picar por aquí y por allá es demasiado”, declaró. “Pone al cuerpo en un estado de abundancia, lo que desactiva nuestros genes de longevidad”.

En cambio, al reducir la frecuencia de las comidas, el cuerpo interpreta que enfrenta un entorno exigente y activa procesos como la autofagia y la resiliencia celular.

Aunque en etapas experimentales llegó a probar una sola comida al día, reconoce que el equilibrio entre restricción y suficiencia nutricional es clave, sobre todo en personas jóvenes o con requerimientos especiales.

Una dieta vegetal, baja en calorías y rica en polifenoles

La dieta de Sinclair se basa en vegetales, frutos secos, legumbres, arroz, couscous, yuca y alimentos ricos en antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta a la composición de su dieta, Sinclair eliminó casi por completo productos de origen animal, alcohol y lácteos. Sus comidas se basan en verduras, legumbres, frutos secos, granos enteros y grasas saludables, como el aceite de oliva.

Solo en ocasiones especiales consume alimentos fuera de este esquema.

Según describe, sus cenas suelen incluir arroz, cuscús, almendras, yuca triturada o ensaladas con hojas verdes. Para picar, recurre a frutos secos o chocolate amargo (80%), y destaca el consumo diario de una nuez de Brasil, por su aporte de selenio.

Entre sus alimentos funcionales favoritos se encuentran:

Frutos rojos , por su riqueza en antioxidantes como el licopeno.

Verduras crucíferas (brócoli, kale, espinaca), por su acción antiinflamatoria.

Semillas de chía , por su contenido en omega-3 y fibra.

Avena y yogur natural sin azúcar, como parte de su ingesta matutina de suplementos, sin romper el ayuno.

Sinclair considera que la dieta mediterránea, adaptada a una versión vegetal y baja en calorías, es una de las más efectivas para preservar la salud cardiovascular y la función celular.

Suplementos estratégicos para reforzar la salud celular

Entre sus suplementos diarios se incluyen resveratrol, NMN, espermidina, quercetina, fisetina y una dosis baja de aspirina (Freepik)

Además de la alimentación, su protocolo diario incluye una serie de suplementos antioxidantes y compuestos bioactivos que, según él, contribuyen a la longevidad.

Por la mañana, los consume con una pequeña porción de yogur y aceite de oliva para optimizar la absorción, sin romper el ayuno metabólico.

Su cóctel habitual incluye:

Resveratrol (1 g): antioxidante presente en la piel de la uva, vinculado con las sirtuinas, enzimas clave en la longevidad celular.

NMN (1 g): precursor de NAD+, una coenzima que declina con la edad y es vital para la reparación del ADN.

Espermidina (1 mg): favorece la autofagia, con efectos protectores frente a enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares.

Quercetina y fisetina (500 mg cada uno): flavonoides que ayudan a eliminar células senescentes.

Aspirina (83 mg): por su efecto antiinflamatorio y preventivo en salud vascular.

Por la noche, suma metformina (1 g), una droga originalmente indicada para la diabetes tipo 2, que en estudios observacionales se asocia a una menor incidencia de enfermedades y mayor longevidad.

Ritmos, tecnología y movimiento: el estilo de vida Sinclair

Sinclair realiza caminatas semanales, flexiones diarias y breves sesiones en cinta para mantenerse en movimiento y evitar el sedentarismo (Freepik)

La rutina de Sinclair no se limita a la alimentación. Su estilo de vida está optimizado para mantener bajo control el estrés, la inflamación y el sedentarismo.

Comienza el día entre las 6 y las 6:30 AM, revisando su agenda con calma. Luego realiza una limpieza bucal con aceite de coco, que —según afirma— mejora el microbioma oral. Toma agua caliente con limón y luego un té matcha, rico en catequinas EGCG, compuestos antioxidantes con efectos protectores.

Durante el día evita sentarse: trabaja en escritorios de pie tanto en su casa como en Harvard y se desplaza con frecuencia. Realiza 100 flexiones diarias, caminatas semanales y sesiones breves en cinta. “Hago todo lo posible por no sentarme durante todo el día”, resume. También utiliza una cama inteligente con control térmico y un anillo Oura para monitorear variables como ritmo cardíaco, estrés y calidad del sueño.

Tras su jornada de trabajo, rompe el ayuno con una cena basada en plantas, sin ultraprocesados. Y finaliza el día con una ducha fría, técnica que promueve la adaptación mitocondrial y la recuperación muscular.

Un modelo replicable, pero no draconiano

Profesor de Harvard y experto en longevidad, Sinclair sostiene que no solo importa qué se come, sino también cómo y cuándo se come

Aunque su rutina es estricta, Sinclair reconoce que no todas las personas pueden —ni necesitan— seguirla al pie de la letra. “No tienes que ser tan estricto ni draconiano, pero sí tienes que ser constante y esforzarte al máximo dadas las circunstancias”, afirma.

Su proyecto actual, Tally Health, busca personalizar estas recomendaciones en función de la edad biológica de cada individuo. La idea es que, en el futuro, cada persona reciba sugerencias adaptadas a sus biomarcadores, incluso al elegir un menú en un restaurante.

Para Sinclair, la longevidad no es una meta lejana, sino una construcción cotidiana. “Nunca es demasiado tarde para empezar, y se puede retrasar el envejecimiento a cualquier edad. Incluso estamos encontrando maneras de revertir aspectos del envejecimiento”, sostiene.

Sin fórmulas mágicas, propone una combinación de disciplina, tecnología y conocimiento científico como herramientas para vivir más —y mejor—.