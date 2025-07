El concepto de ambivertido gana terreno entre expertos en salud mental

Investigaciones muestran que adoptar comportamientos extrovertidos puede mejorar el estado de ánimo de los introvertidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Las clásicas etiquetas de introvertido y extrovertido resultan insuficientes para describir la diversidad real de la personalidad humana. La psicología contemporánea explicó que estos rasgos no son categorías rígidas sino parte de un continuo, donde la mayoría de las personas se posicionan en algún punto intermedio.

Este espectro incluye a los ambivertidos, que combinan características de ambos polos, y a los omnivertidos, que alternan entre comportamientos extrovertidos e introvertidos, aunque la validez de este último concepto resulta cuestionada.

Desde el siglo XX, la psicología trabajó con la idea de extroversión e introversión, introducida por Carl Jung, y popularizada a través de herramientas como el Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI).

Sin embargo, la evidencia científica reveló que estas clasificaciones no reflejan la complejidad real de la personalidad, que se manifiesta de forma más fluida y variable según el contexto y la situación.

Personalidad: un continuo más que tipos fijos

Dan P. McAdams, profesor de psicología en la Universidad Northwestern y coautor del libro The Person: A New Introduction to Personality Psychology, señaló a National Geographic que la extroversión y la introversión deben entenderse como un continuo: “Es una especie de curva en forma de campana en la que la mayoría de nosotros nos encontramos situados hacia el centro”.

En este marco, los ambivertidos poseen una mezcla de rasgos introvertidos y extrovertidos, lo que les permite comportarse con flexibilidad social. Por el contrario, el término omnivertido, que refiere a una oscilación más marcada entre ambos extremos, es considerado por algunos expertos como una construcción más de la cultura popular que de la ciencia psicológica.

La psicología moderna entiende la personalidad como un espectro continuo en lugar de categorías fijas de introversión o extroversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luke Smillie, profesor de psicología en la Universidad de Melbourne, explicó que el lenguaje popular ha buscado crear categorías adicionales porque la distinción tradicional entre introversión y extroversión resulta poco matizada.

No obstante, Richard Robins, psicólogo de la Universidad de California, Davis, advirtió: “Según mi experiencia, no creo que alguien pueda oscilar entre estos dos extremos”.

Críticas al Indicador de Tipo Myers-Briggs

El MBTI clasifica a las personas en diferentes tipos de personalidad según sus puntuaciones en dimensiones que incluyen la extroversión y la introversión, siendo ampliamente utilizado en entornos laborales y educativos desde su primera publicación en 1975.

Pese a su popularidad, McAdams afirmó que “las investigaciones en psicología de la personalidad muestran de forma sistemática que la variación psicológica no sigue ese tipo de lógica excluyente”. Más bien, las personas difieren en grado a lo largo de múltiples dimensiones de personalidad.

El atractivo del MBTI radica en que ofrece una identidad y sensación de pertenencia frente a la incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scott Barry Kaufman, científico cognitivo de la Universidad de Columbia y fundador del Centro para el Potencial Humano, destacó que el MBTI resulta atractivo porque al recibir una clasificación de personalidad, las personas sienten que pertenecen a un grupo y encuentran seguridad en medio de la incertidumbre.

La utilidad y limitaciones del término ambivertido

Aunque la empresa Myers-Briggs no reconoce el término ambivertido, psicólogos como John Zelenski, de la Universidad Carleton, consideran que esta categoría tiene sentido: “Estos rasgos existen en un continuo y la mayoría de las personas se encuentran en el medio, por lo que el término ambivertido es útil”.

Zelenski destacó que la flexibilidad en el comportamiento social es común y saludable, y que la rigidez puede estar vinculada a trastornos de salud mental.

Mitos y realidades sobre introversión y extroversión

Los estereotipos comunes sobre los rasgos de personalidad suelen ser inexactos. Smillie aclaró que la introversión no equivale a distanciamiento ni a baja amabilidad, sino a una menor motivación para relacionarse socialmente.

Por otro lado, Kaufman señaló que el núcleo de la extroversión es el comportamiento de búsqueda de recompensas, impulsado por la dopamina, más que la simple sociabilidad.

La introversión se caracteriza por una menor necesidad de interacción social, no por falta de amabilidad ni rechazo hacia los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Korrina Duffy, investigadora en la Universidad de Colorado, añadió que los extrovertidos imitan inconscientemente el comportamiento de los demás, lo que puede explicar su aparente facilidad para establecer relaciones sociales.

Personalidad y liderazgo

Un estudio de 2023 en Frontiers in Psychology cuestionó la relación entre extroversión y liderazgo, señalando que la efectividad de los líderes está más ligada a su habilidad para estimular intelectualmente y fomentar la proactividad en sus equipos. Robins añadió que la extroversión tiene menos impacto en el éxito que otros rasgos adaptativos, como la conciencia.

Adam Grant, psicólogo organizacional, descubrió que los ambivertidos alcanzan mayor productividad en ventas gracias a su patrón flexible de hablar y escuchar, a lo que denomina “la ventaja ambivertida”.

Comportamientos flexibles y emociones positivas

Investigaciones indicaron que incluso las personas muy extrovertidas se cansan de socializar, aunque tardan más en agotarse. Kaufman destacó que todos poseen capacidades introvertidas y extrovertidas.

Zelenski y su equipo observaron que cuando los introvertidos adoptan comportamientos extrovertidos intencionadamente, experimentan una mejora en su estado de ánimo y se sienten auténticos.

Según National Geographic, este análisis científico evidencia que la personalidad no puede reducirse a etiquetas simples ni estáticas. La comprensión actual privilegia la flexibilidad y la variabilidad como características centrales del comportamiento humano.