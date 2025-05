Los suplementos de vitamina D podrían desacelerar el envejecimiento biológico, según un estudio

La longitud de los telómeros es fundamental para la estabilidad genética y se asocia con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio destacó el papel crucial de la vitamina D en la protección de los telómeros, lo cual podría tener implicaciones significativas en el envejecimiento y la salud general. Los telómeros son estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y actúan como protectores del ADN, desempeñando un papel esencial en la estabilidad genética. Sin embargo, a medida que envejecemos, estos telómeros tienden a acortarse, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y un mayor riesgo de enfermedades vinculadas a la edad.

El trabajo, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, usa como base los datos de un subestudio del ensayo VITAL, codirigido por investigadores del Mass General Brigham, afiliado a la Universidad de Harvard, y del Medical College of Georgia. Este ensayo es destacado por ser el primero en su tipo, demostrando a gran escala y a lo largo de un extenso periodo que la suplementación con vitamina D efectivamente ayuda a preservar la longitud de los telómeros, lo que podría desacelerar el envejecimiento biológico.

La vitamina D mostró reducir el acortamiento de los telómeros, un avance significativo en biología del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

JoAnn Manson, investigadora principal de VITAL y jefa de la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women’s Hospital, señaló la importancia de estos hallazgos: “VITAL es el primer ensayo aleatorio a gran escala y a largo plazo que demuestra que los suplementos de vitamina D protegen los telómeros y preservan su longitud”. Además, aseguró que “esto es de particular interés porque VITAL también demostró los beneficios de la vitamina D en la reducción de la inflamación y la disminución de los riesgos de determinadas enfermedades crónicas del envejecimiento, como el cáncer avanzado y las enfermedades autoinmunes”.

El descubrimiento, como destacó Manson, ofrece nuevas perspectivas sobre el potencial de la vitamina D como una intervención preventiva para el envejecimiento celular y las enfermedades relacionadas, aunque Haidong Zhu, el primer autor del informe, advirtió que “se justifica más investigación” para comprender mejor los mecanismos y aplicaciones clínicas de estos hallazgos.

En qué consistió el estudio VITAL

Los telómeros actúan como tapas protectoras en los extremos de los cromosomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio VITAL, que explora los efectos de la suplementación con vitamina D y ácidos grasos omega-3, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Su enfoque residió en evaluar a una población considerable de mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 50 durante un periodo de cinco años, lo que le otorga una dimensión inédita en la investigación sobre suplementos nutricionales y salud.

Dentro de VITAL, el subestudio Telomere involucró a 1.054 participantes, cuya longitud de telómeros en glóbulos blancos se estudió minuciosamente al inicio, al segundo y al cuarto año. Los investigadores utilizaron muestras representativas para analizar cómo la vitamina D podía influir en la conservación de los telómeros, comparando los resultados obtenidos con aquellos que recibieron un placebo.

Este diseño robusto permitió al equipo observar con detalle los efectos específicos de la vitamina D en el acortamiento de los telómeros y sentar las bases para futuras investigaciones en torno al envejecimiento celular y la suplementación nutricional.

Los resultados, contundentes con el uso de vitamina D

Se observó una reducción significativa en el acortamiento de telómeros en los participantes que tomaron vitamina D en comparación con un placebo (Freepik)

Los resultados del estudio VITAL presentaron evidencia contundente sobre el impacto positivo de la suplementación con vitamina D en la preservación de la longitud de los telómeros. A lo largo de los cuatro años de seguimiento, se observó que los participantes que recibieron vitamina D3 experimentaron una reducción significativa en el acortamiento de los telómeros. Este efecto fue equivalente a prevenir casi tres años de envejecimiento biológico, destacando el potencial de la vitamina D para contrarrestar la senescencia celular.

Por otro lado, el análisis señaló que los ácidos grasos omega-3, aunque beneficiosos por otras razones de salud, no mostraron un efecto significativo en la longevidad de los telómeros dentro del mismo marco temporal. Esta distinción subraya la especificidad de la vitamina D en influir directamente sobre los telómeros.

Los hallazgos refuerzan la hipótesis de que la suplementación diaria con vitamina D3 ofrece una estrategia prometedora para mantener la estabilidad genética y ralentizar ciertos aspectos del envejecimiento biológico. Los investigadores consideran que, aunque estos resultados son prometedores, aún es necesario llevar a cabo más estudios para entender completamente los mecanismos por los cuales la vitamina D ejerce estos efectos protectores y evaluar sus implicancias a largo plazo en la salud general.

Este estudio establece un importante precedente para futuras investigaciones enfocadas en la nutrición y la terapia antienvejecimiento, e invita a la comunidad científica a explorar más profundamente cómo las intervenciones nutricionales pueden influir en el envejecimiento y la salud celular de manera sustentable.