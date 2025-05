Científicos del Conicet desarrollaron una innovadora técnica para aumentar las tasas de éxito en reproducción asistida

HyperSperm mejora la hiperactividad de los espermatozoides, crucial para una fertilización exitosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance significativo en el campo de la fertilización in vitro está siendo liderado por investigadores del Conicet, cuyo trabajo resultó en el desarrollo de HyperSperm, una tecnología que promete revolucionar el tratamiento de la infertilidad.

La innovación promete aumentar considerablemente las tasas de éxito en los tratamientos de fertilización in vitro (FIV), en un avance que se destaca por su enfoque en mejorar la hiperactividad de los espermatozoides, y que resuelve uno de los mayores desafíos en la medicina reproductiva actual.

Este descubrimiento surge en un contexto donde el éxito de la reproducción asistida puede variar ampliamente, y cualquier mejora en las tasas de éxito tiene un impacto directo en las parejas que enfrentan dificultades para concebir.

La importancia de este hallazgo publicado en la revista científica Frontiers in Cell and Developmental Biology radica no solo en su potencial para incrementar la efectividad de los tratamientos, sino también en la promesa de hacerlo de manera segura y sin efectos adversos.

En qué consiste la tecnología HyperSperm

La tecnología incrementa las tasas de fertilización sin comprometer la viabilidad celular ni la integridad del ADN (Conicet)

HyperSperm es un avance en biotecnología que se enfoca en aumentar la hiperactividad de los espermatozoides, un fenómeno crucial para la capacitación necesaria antes de la fertilización. Este tratamiento fue cuidadosamente perfeccionado para asegurar que los espermatozoides mantengan su viabilidad y la integridad del ADN, un aspecto crítico para evitar potenciales complicaciones genéticas.

Darío Krapf, investigador del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y cofundador de Fecundis, una empresa de base tecnológica (EBT) del Conicet que desarrolla tecnologías para aumentar el éxito de los tratamientos diseñados para resolver la infertilidad humana destacó que “HyperSperm representa un avance significativo al recrear esas condiciones in vitro, mejorando potencialmente la calidad funcional de los espermatozoides y, por ende, la eficiencia de los tratamientos de fertilización asistida”.

Según el investigador, “las metodologías convencionales no replican con precisión el entorno dinámico del tracto reproductivo femenino, donde señales bioquímicas e iónicas activan funciones fundamentales en el espermatozoide”.

De izquierda a derecha: los científicos Matías Gómez Elías, Darío Krapf, Guillermina Luque y Mariano Buffone (Conicet)

El desarrollo de esta tecnología requirió una comprensión detallada de la fisiología del espermatozoide y su interacción con el entorno circundante.

En ese sentido, Mariano Buffone, investigador del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-Fundación IBYME) y cofundador de Fecundis, señaló: “En nuestro estudio más reciente, compartimos datos preclínicos y clínicos muy alentadores sobre HyperSperm, nuestra innovadora tecnología diseñada para replicar el proceso natural de capacitación del espermatozoide en el tracto reproductivo femenino”.

Además, al focalizarse en la parte masculina del proceso reproductivo, HyperSperm ofrece una nueva dirección para los tratamientos de fertilidad, incrementando no solo la tasa de éxito, sino también abriendo nuevas posibilidades para futuras investigaciones y aplicaciones en la medicina reproductiva.

Cuál es el impacto del hallazgo en la mejora de resultados en FIV

Los resultados preliminares indican menos ovocitos inmaduros con el uso de HyperSperm, sugiriendo una mayor eficiencia (Efe)

La implementación de HyperSperm es potencialmente revolucionaria para la fertilización in vitro, gracias a su capacidad para aumentar significativamente las probabilidades de éxito del tratamiento. El estudio preliminar, que incluyó a varias parejas, demostró que el uso de HyperSperm reduce la incidencia de ovocitos inmaduros, lo que indica una preparación óptima para la fertilización. Esto significa que los espermatozoides tratados pueden mejorar la eficiencia de los ciclos de FIV, necesaria para obtener resultados positivos.

A medida que los científicos avanzan en la evaluación de este enfoque, se observó que HyperSperm no solo incrementa las tasas de fertilización, sino que también puede mejorar la calidad general de los embriones formados. Buffone señaló que “con esta tecnología mimetizamos lo que le sucede a un espermatozoide en el tracto reproductor de la mujer, pero en un tubo de ensayo. Esto hace que los embriones, generados con estos espermatozoides y mediante técnicas de reproducción asistida, sean más y mejores, y con mejor pronóstico”.

Este incremento de efectividad tiene el potencial de reducir los costos y dificultades asociados a múltiples ciclos de FIV, ofreciendo un camino más directo hacia el éxito reproductivo y reduciendo el estrés emocional y financiero que enfrentan muchas parejas.

Qué rol juega el factor masculino en el abordaje de la infertilidad

El trabajo subraya la importancia de optimizar el componente masculino en los tratamientos reproductivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor masculino fue históricamente menos estudiado en el contexto de la infertilidad, a pesar de su implicación en aproximadamente el 50% de los casos de dificultad para concebir.

De allí que el estudio subraya la importancia de no solo considerar, sino optimizar este componente en el tratamiento de la infertilidad. Según explicó Krapf, “es particularmente interesante entender que el espermatozoide humano no está preparado para la fecundación luego de la eyaculación. Este espermatozoide se prepara y adquiere capacidad fértil durante la permanencia en el tracto reproductor femenino, luego de la eyaculación, en un proceso denominado capacitación. Y es aquí donde no se comprenden cabalmente los eventos moleculares vinculados a este fenómeno”.

Sumado a esto, el investigador agregó que “una muestra espermática obtenida por masturbación, y utilizada para fecundación in vitro, nunca pasa por este proceso de maduración en el tracto reproductor femenino. Por lo tanto, no solo están los problemas asociados a la calidad espermática, sino también al proceso utilizado para la fecundación in vitro”.

El tratamiento asegura mejoras sin efectos adversos conocidos, destacando su impacto positivo (Freepik)

Para los expertos, “abordar exclusivamente las cuestiones femeninas del proceso reproductivo es una visión incompleta, y esta es una oportunidad de lograr un equilibrio en los tratamientos”.

Este enfoque multidimensional no solo ofrece soluciones innovadoras a las parejas, sino que también abre nuevos campos para la investigación científica en la optimización de tratamientos de fertilidad y el desarrollo de nuevas terapias dirigidas específicamente al factor masculino.

Cuándo podría estar disponible la nueva tecnología para ser usada en tratamientos

Los investigadores avanzan hacia la implementación clínica, asegurando el cumplimiento de estándares regulatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores del Conicet proyectan que HyperSperm podría estar disponible para uso clínico en tratamientos de fertilidad en los próximos años, sujeto a los procesos regulatorios exigidos. “Los planes a corto y mediano plazo son terminar nuestra segunda prueba piloto ampliando el número de pacientes, y cumplimentar las etapas regulatorias para estar en el mercado para 2026-2027”, señaló Krapf.

Al respecto, Buffone destacó que en el primer ensayo en humanos, incluyendo un diseño dividido en 10 parejas sometidas a FIV con óvulos de donantes, vieron “un incremento significativo en el número de blastocistos (embriones aptos para transferencia intra-uterina) utilizables en el grupo tratado con HyperSperm, sin afectar la calidad de los embriones”.

Al momento hubo tres nacimientos con la tecnología HyperSperm. “Todos en perfecto estado de salud y sin ningún tipo de complicaciones”, concluyó Krapf.

El camino hacia su implementación está claramente definido, y se anticipa que su adopción será rápida y efectiva, una vez superados los estudios a gran escala necesarios para su aprobación.