Ciencia

Cuáles son los cambios sutiles en el habla que podrían anticipar la demencia antes que la pérdida de memoria

Un informe de The Telegraph reunió estudios y análisis de especialistas que relacionaron ciertas modificaciones en la fluidez verbal y en la construcción de las oraciones con posibles señales tempranas de enfermedades neurodegenerativas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las dificultades para recordar palabras y la lentitud al hablar pueden ser síntomas tempranos de demencia, según investigaciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades para recordar nombres, encontrar una palabra en medio de una conversación o ciertos olvidos asociados a posibles síntomas tempranos de demencia suelen relacionarse con el paso del tiempo. Muchas personas interpretan estos episodios como señales inevitables del envejecimiento.

Sin embargo, investigaciones científicas apuntan hacia otro indicador menos evidente: la manera en que las personas hablan diariamente.

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Estudios recientes citados por The Telegraph revelaron que ciertos cambios en el lenguaje podrían anticipar trastornos neurodegenerativos varios años antes de la aparición de fallas de memoria más notorias.

La velocidad al hablar, las pausas prolongadas, el uso reiterado de muletillas y la simplificación de las oraciones comenzaron a ser analizados como posibles marcadores tempranos asociados a enfermedades como el Alzheimer.

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Una mujer mayor con el ceño fruncido y manos abiertas habla a una mujer más joven que escucha atenta y preocupada, con fotos sobre una mesa.
Expertos señalaron que los cambios en el lenguaje oral anticipan el deterioro cognitivo antes de la aparición de problemas notorios de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en neurología y salud cognitiva sostienen que hablar requiere una coordinación compleja entre distintas áreas del cerebro. El Dr. Tim Beanland, jefe de conocimiento y aprendizaje de la organización británica Alzheimer’s Society, explicó a The Telegraph que el lenguaje es una de las funciones más complejas que realiza el cerebro.

Una conversación implica escuchar, interpretar, almacenar información temporalmente y responder de manera coherente en cuestión de segundos. Cuando ese sistema comienza a deteriorarse, los cambios pueden manifestarse en el habla antes de afectar otras capacidades cognitivas.

Uno de los estudios mencionados por el medio fue publicado en la revista científica The Lancet. La investigación analizó patrones del habla y logró identificar con precisión qué personas desarrollarían Alzheimer hasta siete años después, incluso con mejores resultados que algunas pruebas cognitivas tradicionales.

Cambios en el lenguaje como señales de deterioro cognitivo

Entre los cambios detectados por los investigadores aparece la disminución de la velocidad del habla. Un trabajo realizado en 2024 por la Universidad de Toronto analizó a 125 adultos sanos de entre 18 y 85 años para evaluar cómo evolucionaban sus habilidades lingüísticas y cognitivas.

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados en una mesa de picnic de madera en un parque soleado, conversando y sonriendo.
Investigaciones publicadas en The Lancet muestran que los patrones del habla permiten predecir el desarrollo de Alzheimer con hasta siete años de anticipación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las pruebas, los participantes observaron imágenes de objetos cotidianos mientras escuchaban palabras distractoras y debían responder rápidamente. Los científicos compararon esos resultados con evaluaciones de memoria, atención y planificación mental.

Comprobaron que la rapidez para encontrar palabras disminuía con la edad. El dato más significativo surgió al observar el ritmo general del habla: quienes mantenían conversaciones más ágiles obtenían mejores resultados en pruebas vinculadas con la función ejecutiva.

La Dra. Emer MacSweeney indicó al medio británico que, si alguien que solía hablar a un ritmo normal comienza a hablar más despacio, se trata de una señal preocupante.

Pausas, muletillas y calidad del discurso

El uso frecuente de expresiones como “eh” o “ah” forma parte del habla cotidiana y suele aparecer cuando una persona intenta recuperar una palabra olvidada momentáneamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas detectaron que la disminución de la velocidad al hablar y el aumento de muletillas son indicadores tempranos de enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese fenómeno recibe el nombre de letología o efecto de “tener la palabra en la punta de la lengua”. Beanland mencionó que, con el envejecimiento, las conexiones neuronales pierden velocidad y dificultan la recuperación inmediata de palabras.

En declaraciones a The Telegraph, comparó el proceso: “Es como pasar de una autopista de tres carriles a una de dos; la información sigue llegando, pero más despacio”.

Las investigaciones recientes sugieren que el aumento persistente de estas muletillas también podría relacionarse con alteraciones en la función ejecutiva del cerebro, responsable de procesar información y organizar respuestas.

Otro elemento observado por los especialistas son las pausas más extensas dentro de las oraciones. En etapas tempranas del Alzheimer, muchas personas mantienen el vocabulario adecuado, aunque necesitan más tiempo para completar una idea. Esa interrupción afecta la fluidez natural de la conversación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso más frecuente de pausas largas y frases cortas en la conversación cotidiana se vincula a fases iniciales del Alzheimer según expertos en salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. MacSweeney sostuvo que hacer pausas más frecuentes y prolongadas a mitad de frase está estrechamente relacionado con las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer.

Estrategias para proteger la salud cognitiva

Las investigaciones también identificaron modificaciones en la estructura de las oraciones. A medida que avanza el deterioro cognitivo, algunas personas comienzan a utilizar frases más breves y lineales para reducir el esfuerzo mental necesario para organizar ideas complejas.

Los especialistas observaron una menor presencia de conectores como “porque”, “aunque” o “cuando”, términos que permiten construir oraciones subordinadas y más elaboradas.

Un anciano con gafas lee un periódico en un sillón, bajo la luz del sol matinal. Se superpone una imagen de su cerebro semitransparente con el hipocampo iluminado.
Mantener el cerebro activo mediante la lectura, la escritura, el aprendizaje de idiomas y los juegos mentales reduce el riesgo de demencia hasta un 38% (Imagen Ilustrativa Infobae)

MacSweeney explicó a The Telegraph que la cadencia y el ritmo de lo que la gente dice empiezan a cambiar. Según precisó, el discurso puede volverse más fragmentado y repetitivo.

Los expertos consultados remarcaron la importancia de mantener el cerebro activo durante toda la vida. Un estudio publicado en 2026 por Rush University Medical Center indicó que participar regularmente en actividades intelectualmente estimulantes puede reducir el riesgo de demencia a un 38%.

Entre las prácticas mencionadas aparecen el aprendizaje de nuevos idiomas, la lectura, la escritura y los juegos mentales. También recomendaron mantener una vida social activa y realizar actividad física de manera frecuente.

MacSweeney aseguró que el ejercicio físico es decisivo en la prevención. Datos de la Alzheimer’s Society mostraron que las personas activas físicamente presentan hasta un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con quienes llevan una vida sedentaria.

Además, los especialistas aconsejaron seguir una dieta mediterránea, dormir entre siete y ocho horas y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

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