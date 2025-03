El ajedrez y sus beneficios para la mente: más que un juego, un gimnasio para el cerebro

El ajedrez, originario del chaturanga indio, combina estrategia y memoria para fortalecer el cerebro (Pixabay)

Desde su misterioso origen en la India hasta su expansión mundial, el ajedrez se ha convertido en mucho más que un simple juego de mesa. Este desafío intelectual, que requiere estrategia, concentración y memoria, ha demostrado ser una herramienta poderosa para fortalecer el cerebro y mantenerlo activo a lo largo de la vida.

Diversos estudios han analizado sus efectos en la memoria, la creatividad e incluso en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, confirmando que jugar ajedrez es un ejercicio mental de alto impacto.

Un juego con historia y complejidad

El origen del ajedrez es incierto, pero se cree que proviene del chaturanga, un antiguo juego de guerra nacido en la India antes del año 600 d.C. Según la Enciclopedia Británica, el chaturanga se jugaba en el siglo VII y se considera el precursor más antiguo del ajedrez moderno.

Sus principales innovaciones eran la diferenciación de poderes entre las piezas y la condición de victoria basada en la captura de una única pieza clave: el rey, tal como ocurre en el ajedrez actual.

El juego fomenta la creatividad y potencia el pensamiento divergente en la resolución de problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su historia, lo que hace especial a este juego es su exigencia mental. Cada partida implica recordar jugadas, anticipar movimientos del oponente y diseñar estrategias a largo plazo, habilidades que estimulan el cerebro y pueden ayudar a mantenerlo joven y fuerte.

Los beneficios del ajedrez para la mente

Diversas investigaciones han resaltado los efectos positivos del ajedrez en el funcionamiento cerebral. Entre los principales beneficios se encuentran:

1. Mejora la memoria y el reconocimiento de patrones

El ajedrez obliga a los jugadores a recordar movimientos previos, analizar estrategias y prever respuestas del adversario. Healthline señala que este juego mejora la memoria auditiva y la capacidad para reconocer rápidamente patrones visuales complejos.

Los ajedrecistas expertos desarrollan una habilidad superior para recordar posiciones y combinaciones de jugadas, lo que fortalece tanto la memoria a corto como a largo plazo.

2. Ayuda en la prevención del Alzheimer y la demencia

El cerebro, al igual que un músculo, necesita ejercicio para mantenerse saludable. Chess.com cita un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el cual descubrió que las personas mayores de 75 años que participan en actividades intelectualmente estimulantes, como el ajedrez, tienen menos probabilidades de desarrollar demencia en comparación con quienes no practican este tipo de juegos.

Estudios confirman que jugar ajedrez previene enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Aumenta la concentración y la resistencia mental

En un mundo donde la capacidad de atención es cada vez más breve, el ajedrez actúa como un excelente entrenamiento para mejorar la concentración.

Un estudio de 2013, The Effect of Playing Chess on the Concentration of ADHD Students in the 2nd Cycle, concluyó que los jugadores de ajedrez desarrollaban una mayor resistencia a la monotonía, lo que les permitía mantener su enfoque en tareas durante períodos más prolongados.

4. Estimula la creatividad y la capacidad de planificación

Aunque pueda parecer un juego rígido, el ajedrez es un espacio ideal para la creatividad. Healthline destaca que este juego potencia el pensamiento divergente, ayudando a los jugadores a desarrollar soluciones innovadoras y estrategias originales.

Además, cada partida exige la planificación de movimientos a futuro, la evaluación de múltiples escenarios y la anticipación de las jugadas del oponente, habilidades cruciales no solo en el ajedrez, sino en la vida cotidiana.

¿El ajedrez puede hacerte más inteligente?

Existe una creencia extendida de que el ajedrez puede elevar el coeficiente intelectual. Chessify cita un estudio realizado en 1992, Inteligencia y Ajedrez, en el cual se encontró que el coeficiente intelectual promedio de jóvenes ajedrecistas belgas era de 121, superior a la media de la población general, que es de 100.

El estudio sugiere que los mejores jugadores de ajedrez tienden a desarrollar habilidades visoespaciales y de resolución de problemas, lo que puede contribuir a un aumento en ciertos aspectos de la inteligencia.

Jugar ajedrez actúa como un gimnasio mental para mantener la mente ágil a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar ajedrez no solo es una actividad recreativa, sino un verdadero gimnasio para el cerebro. Desde mejorar la memoria hasta prevenir enfermedades neurodegenerativas y desarrollar la concentración, este juego milenario ofrece múltiples beneficios cognitivos.

Además, su capacidad para estimular la creatividad y la planificación estratégica lo convierte en una herramienta valiosa para cualquier persona que desee mantener su mente ágil y saludable.