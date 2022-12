La viróloga Andrea Gamarnik fue distinguida como Investigadora de la Nación 2022

La doctora Gamarnik recibió múltiples premios como, en 2009, el Premio L’Oreal UNESCO-CONICET Por las Mujeres en la Ciencia; en 2010 Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires; en 2013 el Diploma al Mérito de la Fundación Konex; en 2014 fue incorporada a la Academia Estadounidense de Microbiología; en 2015 se hizo merecedora del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia

La viróloga Andrea Gamarnik fue distinguida como Investigadora de la Nación Argentina 2022, el máximo galardón con el que se premia a la persona más sobresaliente del sistema científico nacional cada año, que otorga el Gobierno nacional con el propósito de potenciar, cohesionar y jerarquizar la ciencia. La reconocida profesional dirige el laboratorio de Virología Molecular en la Fundación Instituto Leloir y ha hecho numerosos aportes en torno a enfermedades como el COVID-19, el dengue y el Zika.

La distinción como Investigadora de la Nación será entregada esta tarde a Gamarnik por el presidente Alberto Fernández, en un acto que se realizará en el Centro Cultural de la Ciencia, en reconocimiento “a su destacada labor en la creación de nuevos conocimientos, la formación de recursos humanos y la transferencia al medio económico-social de la producción tecnológica”.

Fernández encabezará este viernes desde las 17, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la ceremonia de entrega de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, Jorge Sábato y Distinción Investigador/a de la Nación.

Los premios reconocen a quienes contribuyeron en su carrera científica a producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos. En la edición 2022 se destacaron a las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Arquitectura e Informática, Ciencias y Tecnologías Ambientales y Ciencias Humanas.

-Premios Houssay: ️Por cada área de conocimiento, es seleccionado un ganador, que recibirá una medalla, un diploma y $300.000. Las galardonadas fueron la doctora María Cecilia Gallero (Área de Ciencias Humanas), la doctora Marta Alicia Toscano (Área de Ciencias de la Salud), la doctora María Laura Foresti (Área de Ingeniería, Arquitectura, Informática), y la doctora Natalia Paola Chacoff (Área de Ciencias y Tecnologías Ambientales).

-Premios Houssay Trayectoria: Por cada área de conocimiento se seleccionó a un ganador, quien recibirá una medalla, un diploma y $500.000. Los ganadores son la doctora Florencia Luna (Área de Ciencias Humanas), la doctora Andrea Vanesa Gamarnik (Área de Ciencias de la Salud), el doctora Eduardo Ernesto Miro (Área de Ingeniería, Arquitectura, Informática), y la doctora Marta Irene Litter (Área de Ciencias y Tecnologías Ambientales).

“Estoy muy contenta y emocionada de recibir esta distinción. Es un reconocimiento que en verdad me excede. El trabajo realizado incluye a muchas personas y a muchas instituciones”, aseguró Gamarnik (Verónica Tello)

-El Premio Jorge Sabato: Seleccionó a una persona finalista por cada área de conocimiento, que haya desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Entre ellos, se eligió al ganador que recibirá una medalla, un diploma y $500.000. El Premio Jorge Sabato lo obtuvo el doctor Hugo Héctor Ortega.

-Finalmente, el premio distinción a la Investigadora de la Nación Argentina lo obtuvo la doctora Gamarnik, quien fue seleccionada entre quienes recibieron los Premios Houssay Trayectoria. El Poder Ejecutivo Nacional designó a la ganadora del máximo premio, quien recibirá como galardón una medalla de oro y $2.500.000.

“Estoy muy contenta y emocionada de recibir esta distinción. Es un reconocimiento que en verdad me excede. El trabajo realizado incluye a muchas personas y a muchas instituciones”, aseguró Gamarnik al conocer la noticia, que hoy fue formalizada por la publicación del Decreto 809/2022. Y agregó: “Le agradezco a la UBA, porque sin una universidad pública no hubiera podido estudiar; al CONICET, que permitió mi formación y es un semillero constante de recursos humanos de altísimo nivel; y al Instituto Leloir, que no sólo es un lugar excelente a nivel científico, sino también a nivel humano”.

El galardón como Investigador/a de la Nación se otorga entre quienes obtuvieron el Premio Houssay Trayectoria de cada año, que se da a conocer previamente en el mismo acto. En esta oportunidad, Gamarnik compartió la candidatura con el doctor en Ingeniería Química Eduardo E. Miro, la doctora en Química Marta Irene Litter y la doctora en Filosofía Florencia Luna.

Gamarnik se recibió de bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde también hizo su doctorado. Luego, realizó un posdoctorado en Virología en la Universidad de California en San Francisco (UCSF), Estados Unidos, país en el que residió nueve años. Gracias a un programa de repatriación de científicos lanzado por la Fundación Instituto Leloir (FIL) regresó a la Argentina a fines de 2001 para establecer el laboratorio de Virología Molecular en la FIL, que todavía dirige y por el que ya pasaron y se formaron más de 30 becarios e investigadores jóvenes.

Los test serologicos del Instituto Leloir para-COVID-19 fueron desarrollados bajo el liderazgo de Gamarnik

“Quiero destacar que este es un reconocimiento, no sólo al trabajo científico riguroso, creativo y sostenido por muchos años en nuestro país, sino también a una forma de hacer este trabajo: en equipo, solidario, inclusivo, respetuoso. Los grandes descubrimientos que hicimos en nuestro laboratorio en más de 20 años fueron, sin dudas, el fruto de esa manera de investigar”, resaltó Gamarnik.

A lo largo de los años, el grupo que conduce Gamarnik hizo contribuciones fundamentales para comprender los mecanismos de replicación de los virus del dengue y del Zika, aportes que sientan las bases para futuras vacunas y tratamientos antivirales. Y durante la pandemia de COVID-19 desarrolló en tiempo récord los primeros kits argentinos de análisis de anticuerpos, bautizados COVIDAR, para detectar la presencia del SARS-CoV-2, cuando aún no estaban disponibles ni siquiera para ser importados.

“Ahora toda nuestra sociedad sabe para qué sirven la ciencia y la tecnología. Tener un buen sistema científico nos permite contar con la capacidad de resolver problemas propios. Por eso debe ser una política de estado, que se sostenga en el tiempo a mediano y largo plazo y que no dependa del gobierno de turno”, enfatizó la viróloga.

La reconocida profesional dirige el laboratorio de Virología Molecular en la Fundación Instituto Leloir y ha hecho numerosos aportes en torno a enfermedades como el COVID-19, el dengue y el Zika

Oriunda de Lanús, provincia de Buenos Aires, Gamarnik es la primera universitaria en su familia, y siempre agradece a la educación pública por sus logros. Cuando estaba por terminar el secundario dudaba acerca de si seguir la carrera de Biología o la de Bioquímica, pero un cartel en la farmacia de su barrio torció la historia. “El Colegio de Farmacéuticos ofrecía una beca para estudiar Farmacia y Bioquímica en la UBA. Me anoté y gané, así que me pagaron los viáticos y los libros durante toda la carrera”, recordó la científica, también fanática del fútbol, quien de niña, se iba a dormir con el microscopio que le habían regalado sus padres en la mesa de luz, siempre cerca para investigar el mundo que la rodeaba.

Entre muchos otros reconocimientos, Gamarnik recibió en 2009 el Premio L’Oreal UNESCO-CONICET Por las Mujeres en la Ciencia; en 2010 fue consagrada Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires; en 2013 le otorgaron el Diploma al Mérito de la Fundación Konex; en 2014 fue incorporada a la Academia Estadounidense de Microbiología; en 2015 se hizo merecedora del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia; y el año pasado, la prestigiosa Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias la sumó entre sus miembros “por su trayectoria y destacada contribución al campo de la virología molecular”.

La viróloga Andrea Gamarnik fue distinguida como Investigadora de la Nación Argentina 2022, el máximo galardón con el que se premia a la persona más sobresaliente del sistema científico nacional cada año y que otorga el Gobierno nacional con el propósito de potenciar, cohesionar y jerarquizar la ciencia

Algunos de los científicos reconocidos en años anteriores con la distinción de Investigador/a de la Nación son el doctor en Ciencias Químicas Alberto Korblihtt, la doctora en Bioquímica Ana Belén Elghoyen, el doctor en Física Conrado Varotto, la doctora en Ciencias Químicas Noemí Zaritzky y el doctor en Ciencias Químicas Gabriel Rabinovich.

