El físico nuclear Daniel Bes fue distinguido como Investigador de la Nación 2021 por su extensa trayectoria

El científico Daniel Raúl Bes recibió hoy de manos del presidente Alberto Fernández la Distinción Investigador/a de la Nación Argentina 2021 por su destacada contribución en el campo de la física nuclear a lo largo de su extensa trayectoria.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada, contó con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien entregó los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato.

Además, durante el acto, se reconoció al biólogo molecular Alberto Kornblihtt por ser nuevo integrante de la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero en la sección de Biología Molecular y Celular Genómica.

El máximo galardón como Investigador de la Nación -salido de los Premio Houssay Trayectoria- se destina a aquella persona sobresaliente del sistema científico nacional por la producción de nuevos conocimientos, la formación de recursos humanos, el desarrollo de innovaciones de impacto social y productivo, y la transferencia de conocimiento.

El Presidente, durante el acto, dijo que “para que seamos una sociedad que avanza necesitamos promover la educación, el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico”, y enfatizó: “Quiero que la Argentina ponga en valor a sus investigadores y a sus científicos”.

El mandatario, quien estuvo acompañado también por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, manifestó que “el desarrollo de la ciencia y la tecnología es central” y que eso “no se puede hacer con un Estado ausente, el Estado debe estar presente promoviéndolo”. A su vez, incentivó a los investigadores e investigadoras a “seguir avanzando, seguir construyendo y seguir haciendo de la Argentina un centro de desarrollo científico y tecnológico como la Argentina puede ser, porque la materia prima de la ciencia y la tecnología son los hombres y mujeres educadas, y eso nos sobra”.

Por su parte, Filmus expresó el agradecimiento “a los y las científicas porque han desarrollado a lo largo de los años un esfuerzo especial por permanecer y ser científicos/as en Argentina. Nuestros científicos son del mejor nivel, pero han tenido que atravesar políticas pendulares que no han permitido estabilizar políticas de Estado a mediano y largo plazo”.

“Venimos a premiarlos y reconocerlos”, agregó, y destacó que “la política central” del gobierno argentino “está dirigida a generar políticas de estado. Reivindicar la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley de Economía del Conocimiento es pensar en políticas de estado que no cambien con calendarios electorales. Todo exige medianos y largos plazos. Tenemos que cambiar a una mirada de Estado. La ciencia permite un mundo más justo, donde todos puedan desarrollarse, y los y las premiados tienen que ver con esto. Nuestro compromiso es seguir apoyando a la ciencia y la tecnología”, garantizó.

Daniel Bes, quien recibió el máximo galardón, tiene 90 años, es graduado doctor en Física por la UBA (1960) , fue investigador y profesor en centros de investigación y universidades de Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Favaloro, CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA), Dinamarca (Niels Bohr Institute), Estados Unidos (Carnegie Mellon University, University of Minnesota, Oak Ridge National Laboratory, Los Álamos National Laboratory), e Italia (International Centre for Theoretical Physics); miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Academia de Ciencias de América Latina y de la 3° World Academy of Science.

Cuenta con más de 140 trabajos publicados en revistas internacionales y dos libros, Quantum Mechanics, con traducción al japonés, y The Treatment of Collective Coordinates in Many-Body Systems, en coautoría con J. Kurchan; colaboró como becario con los nobeles de Física (1975) Aage Niels Bohr y Ben Roy Mottelson; fue cofundador y codirector de la revista Ciencia Hoy; recibió los Premios Konex de Platino (1983), y Bunge y Born en Física (1996), entre otros logros.

Así describió Bes su trayectoria: “La física nuclear estudia la ‘sociología’ de neutrones y protones dentro del núcleo atómico. Durante los años treinta, el principal centro teórico estuvo en el Niels Bohr Institute (NBI), Copenhague. Después de la guerra, los principales referentes, Aage Niels Bohr y Ben Roy Mottelson, recibieron el premio Nobel en 1975 por el modelo nuclear unificado . Tuve la suerte de colaborar con ellos como becario en el NBI (1956-1959) y continuar haciéndolo tras mi regreso a la Argentina. En 1962, me incorporé al Departamento de Física de la UBA, dirigido por Juan José Giambiagi. A mediados de 1964, volví a Copenhague para reemplazar a Bohr y a Mottelson en la guía de jóvenes físicos escandinavos. En julio de 1966, tuvo lugar ‘la noche de los bastones largos’, por lo cual emigré a Estados Unidos”.

“ Fue muy difícil tomar la decisión de regresar a la Argentina, pero en 1971 me incorporé a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde se habían reagrupado excolaboradores. Mi investigación fue incentivada por frecuentes visitas a instituciones de Europa, EE.UU., Brasil y Japón. En mi currículum figuran 143 trabajos publicados en revistas internacionales, dos libros y 13 tesistas. A partir de 1987 estudié problemas vinculados al desarme nuclear. Fui cofundador y codirector de la revista Ciencia Hoy (1988-1991). Siendo presidente de la Asociación Física Argentina, entre 1994-1998, atendí problemas relacionados con nuestro sistema científico-tecnológico. A partir de 1998, en mi rol como fundador y primer decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro, me propuse mejorar la articulación entre la ciencia, la tecnología y la enseñanza de las mismas”, detalló.

Hoy también fueron entregados los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato Ciencias Sociales.

Estos son los galardonados:

Áreas de Psicología, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología, Derecho, Demografía, Geografía, Ciencias Políticas:

El Premio Houssay Trayectoria fue otorgado a Dora Estela Celton . Doctora en Historia, con más de veinte libros publicados y cien artículos sobre demografía histórica, esclavitud, formación de la familia y migraciones, sus estudios se centran en la evolución sociodemográfica de la población argentina entre los siglos XVIII y XX. Las contribuciones de la doctora Celton a la demografía y a la gestión en organismos científicos, su producción científica y su aporte en la formación de recursos humanos, han fortalecido la disciplina y posicionado a la Argentina en el ámbito internacional.

El Premio Houssay fue para Valeria Luciana Arza: Doctora en Estudios de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Science Policy Research Unit (SPRU) de la Universidad de Sussex, Magister de la London School of Economics, Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigó sobre innovación en los sectores industrial y agropecuario, las redes de conocimiento público-privado y el desarrollo sostenible, sus contribuciones han sido publicadas en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras.

Áreas de Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía:

Premio Houssay Trayectoria: Daniel Raúl Bes

Premio Houssay: Yanina Fasano. Doctora y Licenciada en Física del Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias de la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Investiga la materia de vórtices y las propiedades electrónicas a escala atómica en superconductores; es decir, los materiales que conducen la corriente eléctrica sin disipación.

Premio Jorge Sabato: Silvia Nair Goyanes . Doctora en Ciencias Físicas. Especializada en la físico-química de materiales, su trabajo abarca desde la física básica hasta el desarrollo de nuevos materiales para diferentes industrias. Forma parte del dos por ciento de investigadoras/es más citados/as en el mundo durante 2019. Lidera el grupo de polímeros y materiales compuestos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (DF-FCEyN-UBA). Asesoró a numerosas empresas de nuestro país y es la creadora de los activos antivirales y bactericidas de Atom Protect, con más de nueve millones de ventas. A su vez, la doctora Goyanes ha recibido los premios SEGIB, L’Oreal-Unesco, UBATEC, Senador Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de la Nación Argentina, Ada Byron 2020 y ANCEFN 2020.

Área de Química no biológica, Ciencias de la Tierra (paleontología y geología), del Agua y de la Atmósfera:

Premio Houssay Trayectoria: Alejandro César Olivieri. Doctor de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y Profesor Titular del Departamento de Química Analítica. Su actual área de investigación es el desarrollo de herramientas quimiométricas para el procesamiento de información química, con aplicación en el ámbito de la química analítica. Su producción bibliográfica incluye, según la base Scopus, 290 publicaciones, además de libros y capítulos de libros. El doctor Oliveri ha sido reconocido con los premios Labriola y Vanossi de la Asociación Química Argentina, Consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Konex de Platino en Fisicoquímica, Química Inorgánica y Química Analítica.

Premio Houssay: Ariel Marcelo Sarotti. Profesor Asociado del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. Su investigación se ubica en la interfaz entre la química orgánica y la química computacional. Sus intereses científicos son amplios, con énfasis en el desarrollo de metodologías de elucidación estructural que combinan cálculos cuánticos de resonancia magnética nuclear (RMN) con métodos basados en inteligencia artificial. También ha realizado importantes avances en el diseño racional de organocatalizadores quirales y en la síntesis de agentes anticancerígenos derivados de biomasa.

Área de Ciencias Biológicas (molecular, organismos y sistemas) y Bioquímica:

Premio Houssay Trayectoria: María Isabel Colombo. Doctora en Bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza. Estudia el transporte intracelular en la vía autofágica e integra un grupo pionero en reconocer la importancia de la autofagia en la supervivencia o muerte de microorganismos patógenos intracelulares. Es una referente internacional en el estudio de la autofagia a nivel molecular y su interacción con microorganismos como Mycobacterium tuberculosis, Trypanosoma cruzi y Staphylococcus aureus, entre otros. Ha contribuido con publicaciones en las más prestigiosas revistas de Biología Celular y Microbiología.

Premio Houssay: Natalia Wilke. Doctora en Ciencias Químicas. por la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Su área de estudio se centra en las membranas que recubren y dividen en compartimentos a las células. Fascinada por estas estructuras, la doctora Wilke siente que aún continúan surgiendo nuevas preguntas por responder en torno a las funciones y la regulación de las mismas.

Los Premio Houssay están destinados a investigadores que no hayan cumplido los 45 años de edad al 1 de enero de 2021 y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 años de edad antes de la misma fecha, Está orientado hacia quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Es designada una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibe una medalla, un diploma y $300.000.

Los Premio Houssay Trayectoria estuvieron destinados a investigadores que tenían al menos 45 años al 1 de enero de 2021 y a investigadoras que tenían al menos 48 años de edad al 1 de enero de 2021. Se designó a una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibe una medalla, un diploma y $500.000.

El Premio Jorge Sabato está destinado a investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país, la persona ganadora recibe una medalla, un diploma y $500.000.

Por su parte, el Investigador/a de la Nación Argentina recibe una medalla de oro y $ 2.500.000.

En el acto de hoy estuvieron presentes también el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, entre otras autoridades.

