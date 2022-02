La ola por Ómicron generó más reinfectados que toda la etapa anterior de la pandemia

En enero pasado, se notificaron en Argentina el 25% de los casos de COVID-19 de todos los confirmados desde el inicio de la pandemia (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La ola por la variante Ómicron del coronavirus en la Argentina produjo un aumento de las reinfecciones como nunca antes había ocurrido desde el inicio de la pandemia, en 2020. Según informó a Infobae el Ministerio de Salud de la Nación, las personas que fueron diagnosticadas con el COVID-19 y que se volvieron a infectar representaban el 1,5% de los casos confirmados desde marzo de 2020 al 10 de diciembre pasado. Pero las personas con reinfección pasaron a representar el 13,2% del total de los casos confirmados desde que empezó el 2022 hasta el 6 de febrero.

En la circulación creciente desde diciembre pasado, la variante Ómicron -que había sido detectada en África en noviembre- produjo una subida explosiva de casos en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, y Tierra del Fuego, y después la ola se expandió por todo el país durante la primera quincena de enero. Ahora está en retroceso. De las 24 jurisdicciones que conforman la Argentina, solo una (La Rioja) tuvo un aumento de casos durante las dos semanas pasadas.

Ya se registra un descenso de la ola por Ómicron en la cantidad de casos, las internaciones en terapia intensiva y los fallecimientos (la mayoría eran personas que no estaban inmunizadas). Los casos confirmados de COVID-19 bajaron un 56% durante los últimos 14 días. El promedio semanal de internaciones en terapia intensiva notificadas llegó a 2.846 en la semana del 25 de enero y se redujo un 5,4% la última semana. Las muertes bajaron más del 8% durante la última semana.

Durante enero pasado y hasta el 6 de febrero, con la circulación de Ómicron, el 13,2% de los casos reportados fueron personas que ya habían tenido la infección

La ola de Ómicron se destacó por el nivel de reinfecciones. De acuerdo con la cartera de Salud nacional, se notificaron 5.361.967 casos confirmados de COVID-19 desde marzo de 2020 hasta el 10 de diciembre de 2021. Las reinfecciones habían sido solo 78.159. Es decir, representaban menos del 1,5% de todos los casos diagnosticados.

En cambio, durante enero pasado y hasta el 6 de febrero, se registraron 2.774.330 casos confirmados de COVID-19 y el 13,2% de ese total fueron personas que ya habían tenido la infección. Dentro del total de las 366.044 personas que volvieron a tener el COVID-19 en enero y hasta el 6 de febrero de 2022, se encontró que el 99,5% había tenido la infección más de tres meses antes. El 0,5% (1.805 personas) habían estado con la infección entre 45 días y 3 meses antes, según la información brindada por el Ministerio de Salud a Infobae.

Consultado por Infobae, el investigador en virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Conicet en Córdoba, Humberto Debat, comentó con respecto al nivel de las reinfecciones en el país: “Los datos de niveles de reinfección podrían tener sesgos porque no todas las personas con COVID-19 han tenido acceso al testeo o han sido asintomáticas, aunque en otros países, como el Reino Unido, también se ha detectado un nivel mayor al 10% en las reinfecciones en el contexto de la circulación de Ómicron”.

Por el aumento explosivo de casos por Ómicron hubo demoras en los centros de testeos y se cambiaron los criterios de diagnóstico. Se autorizaron los autotests (REUTERS/Agustin Marcarian)

A medida que la pandemia continúa, las reinfecciones son más probables, resaltó el científico. Porque como ya hubo un porcentaje muy alto de la población con el coronavirus en la Argentina, hay más probabilidad de que las personas vuelvan a adquirir la infección. “Otro factor es que al haber una mayor circulación del virus, se aumenta la probabilidad de que las personas queden expuestas a la infección, más allá de que ya la hayan tenido o que si ya están vacunados”, explicó el doctor Debat.

“Además, hay que tener en cuenta el factor de la evolución viral. La variante Ómicron es una versión diferente del coronavirus que las anteriores. Tiene una gran divergencia genética y una de las características que hizo que fuera clasificada como variante de preocupación en noviembre por la OMS: tiene mayor evasión y escape al sistema inmune. Es decir, la variante Ómicron puede ingresar más al organismo humano y desarrollar infección”, señaló Debat, que es integrante del consorcio Proyecto País que hace vigilancia genómica del coronavirus y depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Reino Unido -recordó- un estudio científico estimó que las personas que se contagiaban la variante Ómicron tenían 16 veces más de riesgo de reinfectarse que las que se contagiaban la variante Delta del coronavirus. Para la científica Daniela Hozbor, investigadora del Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, dependiente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, “ahora se están visualizando más las reinfecciones por la variante Ómicron”.

En el Reino Unido un estudio científico estimó que las personas que se contagiaban la variante Ómicron tenían 16 veces más de riesgo de reinfectarse que con la variante Delta (Reuters/John Sibley)

Diferentes estudios científicos han demostrado que la variante es más contagiosa y evade más la respuesta inmunológica inducida por la infección previa incluso la causada por la misma Ómicron o por la vacunación. “También ocurren más infecciones en personas vacunadas, aunque se mantiene la protección contra la enfermedad grave y la muerte”, afirmó la científica.

Con la dosis de refuerzo de la vacuna después de haber recibido el esquema primario de dos dosis -subrayó la doctora Hozbor-, “la capacidad neutralizante inducida y la respuesta celular aumenta. Por eso, con la dosis de refuerzo, la persona está más protegida”. En la Argentina, más del 78% de la población tiene el esquema primario completo de vacunación. El 30% de la población también recibió una tercera dosis como refuerzo o como adicional.

Para reducir el riesgo de reinfección por Ómicron, conviene recibir la dosis de vacuna de refuerzo (NA: MARCELO CAPECE)

Pese al aumento de las reinfecciones, esta pregunta aún no tiene una respuesta firme. Si una persona tuvo la infección con Ómicron, ¿puede volver a contagiarse con la misma variante? “Aun no está confirmado que las personas se puedan reinfectar con la misma variante. Hay indicios de que podría suceder porque ya se ha detectado que las personas que han tenido la infección con Ómicron no generan una respuesta muy potente contra la misma variante. También hay algunos casos de personas en Israel que se habían infectado con el sublinaje BA.1 y luego con el sublinaje BA.2. Pero si se considera la situación epidemiológica global, hay un descenso sostenido en el número de casos de COVID-19 durante las últimas semanas, incluyendo a la Argentina. Por lo cual, no habría una tendencia a la reinfección con la misma variante”.

Aunque los casos de COVID-19 por Ómicron estén en descenso, la pandemia sigue en la Argentina. Según la doctora Hozbor es clave hoy tener en cuenta las medidas de prevención: ir a recibir las vacunas que correspondan según la edad, reducir los encuentros con no convivientes en espacios cerrados, usar el barbijo o mascarilla, y adoptar la ventilación cruzada y permanente en el interior de oficinas, escuelas, y fábricas. Porque se necesita aún bajar más la circulación del coronavirus para que sigan reduciéndose las internaciones, los fallecimientos y los casos de Post-COVID-19, que es el síndrome que se desarrolla en algunas personas por haber tenido la infección.

