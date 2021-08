Cuál es la ruta de las variantes del COVID-19 en la Argentina

Qué dice el primer informe de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en la Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Desde que la pandemia de coronavirus azota al mundo, la dinámica de la circulación del virus del SARS-CoV-2 avanza de modo distinto en cada país. Medido por el ritmo de vacunación -una variable decisiva para entender la complejidad de la foto en cada punto del planeta- el COVID-19 se propaga mediante distintas variantes, las cuales presentan características diferentes por su grado de contagiosidad.

En este sentido, según cifras del Monitor Público de Vacunación, de 50.261.120 vacunas contra el COVID-19 que arribaron al país, 40.961.189 fueron aplicadas ; lo que se desglosa en 27.681.048 personas (60,42%) con una dosis y 13.624.296 (29,74%) con dos dosis.

A la fecha hay 4 variantes clasificadas como prioritarias (VOC) a partir del 31 de mayo con una nueva nomenclatura global definida por la OMS: Gamma (linaje P.1, originalmente detectada en Manaos); Alfa (linaje B.1.1.7, informada por primera vez en Reino Unido); Beta (linaje B.1.351, registrada en Sudáfrica) y Delta (linaje B.1.617.2, surgida en India).

Respecto del linaje B.1.617.2, denominado Delta, identificado por primera vez en India en octubre del año 2020 y designado por la OMS como variante de preocupación (VOC) en mayo 2021, se ha convertido en uno de los linajes prevalentes en dicho país con posterior expansión a otros países, áreas y territorios.

Infobae accedió en exclusiva al primer informe de vigilancia genómica hecho en el país por el Ministerio de Salud de la Nación , donde se da cuenta del cuadro de situación de las variantes en Argentina.

Según destaca el documento que recopila información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), a partir de abril de 2021, se observa un aumento exponencial de los casos de la VOC Delta a nivel mundial. En julio de 2021, se observó un predominio global de la VOC Delta en casi el 90% de las muestras secuenciadas a nivel mundial. Al 24 de Agosto del corriente, 163 países, áreas y territorios han reportado casos de la variante Delta.

El ritmo de vacunación es crucial para detener el surgimiento de nuevas variantes y la propagación de las actuales, coinciden los expertos (EFE/Demian Alday Estévez/Archivo)

La variante Delta ha sido asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario. Una revisión sistemática que comparó el número reproductivo básico (R0) de la variante Delta con las estimaciones tempranas del número reproductivo de cepas no VOC, encontró que el R0 de la variante Delta es en promedio 5.08, siendo superior al de las cepas que no son prioritarias (VOC).

Si bien, los autores especifican que la estimación del R0 en los estudios identificados se realizó en el momento en que la mayoría de los países aún se encontraban bajo medidas de restricción variables, por lo cual puede haber una subestimación de dicho valor.10

Otro estudio realizado a partir de datos de vigilancia epidemiológica del Reino Unido, estimó una mayor tasa de ataque secundario para los contactos estrechos convivientes de casos ocasionados por la variante Delta en comparación con Alfa. Un informe sobre la primera transmisión local de la variante Delta (B.1.617.2) en China describió la infección viral y la dinámica de transmisión de 167 casos que se rastrearon hasta el caso índice.

Las pruebas por PCR secuenciales diarias de los sujetos en cuarentena indicaron que entre los que se infectaron, la carga viral de la primera prueba positiva en la infección por la variante Delta fue aproximadamente 1000 veces más alto que el de la cepa original no prioritaria, lo que sugiere una potencial replicación viral más rápida y mayor infecciosidad en la primera etapa de la infección para esta variante.

"La variante Delta ha sido asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario", detalló el informe del Ministerio de Salud (Europa Press)

El informe que analizó Infobae fue redactado con la información producida en el marco de la vigilancia genómica de SARS CoV-213 en base a datos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de casos secuenciados por el INEI-ANLIS y por los distintos laboratorios del Consorcio PAIS, con derivaciones aportadas por los laboratorios de diagnóstico en puntos de entrada y por todas las jurisdicciones que envían muestras para su secuenciación en el marco de la vigilancia regular, en viajeros, en casos inusitados, sospecha de reinfección y vacunados.

Desde el mes de enero del 2021 hasta el 23 de Agosto, se han analizado 4058 muestras para la identificación de variantes de SARS-CoV-2, incluyendo la vigilancia en viajeros, en cuadros graves inusitados, personas vacunadas, casos sospechosos de reinfección y vigilancia regular de variantes circulantes.

Se han analizado 4058 muestras en la Argentina (Gustavo Gavotti)

Vigilancia genómica de SARS COV-2 en viajeros internacionales y casos relacionados a la importación

Se realizó la secuenciación genómica de 530 muestras de viajeros provenientes del exterior que ingresaron al país y que tuvieron resultados positivos o casos relacionados a la importación, desde el mes de enero hasta el 23/08.

En 127 casos se halló la variante de preocupación Gamma y en 67 casos Alfa. A la fecha, fue registrado un caso de Beta en un viajero proveniente de España. “ Los viajeros en los que se aisló la variante Gamma ingresaron desde México, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay e Italia”, reza el informe.

Los viajeros en los que se aisló la variante Alfa ingresaron desde E.E.U.U, México, España, Francia, Bangladesh, Brasil, Panamá y Paraguay. A la fecha de redacción del informe, resaltaron desde la cartera sanitaria, fueron identificados 211 casos de la variante prioritaria Delta16, de los cuales 163 tienen antecedente de viaje internacional, mientras que 48 son casos relacionados a la importación.

Las muestras corresponden a residentes de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Rio Negro, Salta y Tucumán. Los viajeros en los que se aisló la variante Delta provenían de Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Dinamarca, Montenegro, Ucrania, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá y México.

Vigilancia genómica de SARS COV-2 en personas sin antecedentes de viajes notificadas

Se registraron muestras analizadas por secuenciación genómica en personas sin antecedentes de viaje a destino internacional ni relacionados a la importación. “A la fecha de redacción de este informe, en la búsqueda activa de casos de variante Delta, 10 casos no relacionados con la importación se detectaron en Ciudad de Buenos Aires -8 de los cuales no están relacionados entre sí y 2 corresponden a contactos de dos de los casos identificados a través de la investigación epidemiológica- y 1 caso con residencia en provincia de Buenos Aires en el que no se ha podido establecer la relación con la importación.

En la provincia de Córdoba, se identificaron, además, 13 casos de variante Delta relacionados entre sí , pertenecientes a un mismo conglomerado. El origen de los casos se encuentra en investigación. “A la fecha, en la provincia de Tucumán, un caso de variante Delta sin antecedente de viaje internacional se encuentra bajo investigación epidemiológica”, dice el texto.

En relación al resto de las variantes, informaron las autoridades sanitarias locales que se detectaron 2085 casos que correspondieron a la VOC Gamma; 286 a la VOC Alfa y 718 casos a la Lambda; en 10 casos se aisló la variante Iota; en 28 casos se aisló el linaje P.2 y en 18 casos el linaje B.1.427. Las restantes 359 muestras correspondieron a otras variantes no VOC y no VOI.

Las muestras analizadas provienen de todas las regiones del país estando la mayoría de las provincias representadas.

Se observa que, para el total país, del total de las muestras secuenciadas aproximadamente el 68% corresponden a variantes de preocupación, 20.3% a la VOI Lambda, 0.28% a otras variantes de interés, 1.3% a variantes bajo monitoreo y el resto corresponden a otras variantes.

La distribución de variantes prioritarias y no prioritarias difiere según la región del país. En la región Centro, Cuyo y Sur puede observarse que la proporción de variantes prioritarias entre los casos analizados por secuenciación genómica, representa más del 65%, siendo superior al resto de las regiones hasta el momento. En la región NOA y región NEA la proporción de variantes prioritarias entre las muestras secuenciadas y registradas en el periodo analizado es del 58.5% y 60%, respectivamente.

Características demográficas y clínicas de los casos secuenciados y registrados al evento Vigilancia Genómica del SNVS2.0 para el total país

Se han registrado al Evento de Vigilancia Genómica del SNVS.2.0 3528 muestras analizadas para identificación de variantes de SARS-CoV-2 incluyendo la vigilancia regular de variantes circulantes, cuadros graves inusitados, personas vacunadas y casos sospechosos de reinfección. Del total de muestras notificadas, 2395 (68%) se corresponden con variantes prioritarias (VOC) y 1133 (32%) son variantes no prioritarias.

La mediana de edad para el total de los casos estudiados es de 41 años 21. En cuanto a la distribución por grupo de edad para el periodo analizado, se observa que tanto los casos en los que se detectaron variantes prioritarias como no prioritarias corresponden al grupo de 30-39 años en primer lugar y de 40-49 años en segundo lugar.

En cuanto a la distribución por sexo de los casos secuenciados, se analizaron 1836 casos en mujeres y 1680 en hombres 22. Entre las mujeres, 1221 casos (66.5%) pertenecen a variantes prioritarias y 615 casos (33.5%) a variantes no prioritarias. Respecto a los hombres, en 1164 (69.3%) casos se detectan variantes prioritarias y en 516 (30.7%) casos variantes no prioritarias.

Al analizar la distribución de variantes prioritarias por grupo de edad y sexo, se observa que la frecuencia absoluta de VOC tanto en menores de 20 años como a partir de los 50 y hasta los 80 años, es algo superior en varones. Entre los 20-49 años y en mayores de 80 años, la distribución de variantes prioritarias es mayor entre las mujeres.

La detección de la variante Lambda (C.37) presenta una frecuencia absoluta superior entre mujeres para todos los grupos etarios analizados, exceptuando el grupo de 60-69 años, para el cual es algo mayor entre varones. La distribución de la VOI Lambda es homogénea entre ambos sexos en los mayores de 80 años. Respecto a la distribución de variantes no prioritarias, entre los 20-49 años la frecuencia absoluta es superior para mujeres mientras que en el resto de los grupos de edad es algo mayor para los varones.

Distribución de variantes prioritarias y no prioritarias en casos secuenciados según gravedad

Se analizaron 1836 casos en mujeres y 1680 en hombres (EFE/ Carlos Ramírez)

Del total de casos secuenciados, se registraron casos con evolución grave y 3176 casos sin criterio de gravedad.

En cuanto a la distribución de variantes prioritarias, en los casos graves 228 (65%) corresponden a la variante Gamma y 24 (7%) a la variante Alfa, mientras que en los casos no graves, 1857 (58.5%) corresponden a la variante Gamma y 262 (8.3%) a la variante Alfa. En el periodo analizado, la proporción de la variante Gamma (P.1) es mayor para los casos graves que para aquellos sin criterio de gravedad mientras que la distribución de la variante Alfa (B.1.1.7) es algo superior en los casos no graves.

Respecto a la distribución de la VOI Lambda, se detectan 68 (19.3%) casos graves y 650 (20.5%) casos con evolución no grave, siendo levemente mayor en los casos sin criterio de gravedad para el periodo analizado.

Investigación de variantes prioritarias y no prioritarias en casos con antecedente de vacunación para SARS-CoV-2

Se registraron un total de 1661 casos analizados por secuenciación genómica con antecedente de vacunación para SARS-CoV-2, 869 casos luego de la aplicación de la primera dosis de vacuna y 792 casos posterior a la aplicación de la segunda dosis.

Se describe la distribución de los resultados según el número de dosis recibidas y la condición de inmunización. Entre 2191 casos estudiados no inmunizados un 58.6% corresponde a la variante Gamma, 8.2% a Alfa, 0.6% a la VOC Delta, 18.4% a la variante Lambda, 0.3% a otras VOI, 1.4% a Variantes bajo monitoreo y un 12.5% a otras variantes no prioritarias (VOC) y no de interés (VOI).

En los 643 casos considerados inmunizados, un 60% corresponde a la variante Gamma, 9.6% a Alfa, 1.2% a la VOC Delta, 24.4% a la variante Lambda, 0.2% a otras VOI, 0.5% a Variantes bajo monitoreo y 4.2% a otras variantes no VOC y no VOI.

En aquellas personas con esquema de vacunación completo, sobre un total de 694 casos, un 60% corresponde a la variante Gamma, 6.5% a Alfa, 0.4% a la VOC Delta, 22.6% a la variante Lambda, 0.4% a otras VOI, 2% a Variantes bajo monitoreo y un 8.4% a otras variantes no prioritarias y no de interés.

La distribución de la proporción de variantes prioritarias es de 67.4% para los casos no inmunizados y de 70.7% para los inmunizados, mientras que en los casos con esquema completo de vacunación la proporción de VOC es de 63.2%.

Situación de variante Delta en Argentina

Hasta el 23 de Agosto, en Argentina, han sido identificados 235 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio (EFE/André Coelho)

Hasta el 23 de agosto, en Argentina, han sido identificados 235 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, de las cuales 211 corresponden a casos importados o relacionados con la importación (163 a viajeros internacionales y 48 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos); 11 casos en los que no se ha podido establecer la relación con la importación y 13 corresponden a un conglomerado de casos relacionados entre si en los que se encuentra en investigación su origen.

La distribución de la proporción de variantes prioritarias es de 67.4% para los casos no inmunizados y de 70.7% para los inmunizados

Del total de los casos correspondientes a viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso al país y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control.

Las jurisdicciones de residencia en las cuales se han identificado casos en viajeros internacionales son: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Rio Negro, Salta y Tucumán. En relación a los casos de Delta detectados en personas sin antecedente de viaje ni relacionados a la importación o casos en investigación, 10 casos no relacionados con la importación se detectaron en Ciudad de Buenos Aires -8 de los cuales no están relacionados entre sí y 2 corresponden a contactos de dos de los casos identificados a través de la investigación epidemiológica- y 1 caso con residencia en provincia de Buenos Aires en el que no se ha podido establecer la relación con la importación.

En la provincia de Córdoba, se detectaron además 13 casos relacionados entre si, pertenecientes a un mismo conglomerado. El origen de los casos se encuentra en investigación.

Dentro de los casos de variante Delta importados o relacionados con la importación se registraron dos fallecimientos en la provincia de Córdoba, el primero en un viajero internacional y el segundo en un caso relacionado a este. Ambos con factores de riesgo y sin antecedente de vacunación.

40.961.189 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron aplicadas en la Argentina, 27.681.048 personas (60,42%) con una dosis y 13.624.296 (29,74%) con dos dosis (EFE/EPA/Lukasz Gagulski)

Consultado recientemente por Infobae, el infectólogo del Hospital Muñiz y miembro del equipo asesor del presidente Alberto Fernández, Tomás Orduna, se refirió a los casos confirmados de variante Delta sin nexo epidemiológico de esta semana y señaló que “hay sin duda una circulación sottovoce de Delta pero por ahora no copó la transmisión”. Asimismo señaló que “la variante Delta circula pero por suerte todavía no predomina”.

Por su parte, el doctor Luis Cámera, médico clínico e integrante del Comité Asesor del Gobierno nacional, alertó que “la variante Delta ya circula en más de 130 países”. Y agregó: “es muy alta la posibilidad de que el brote en Dean Funes, Córdoba, sea circulación comunitaria”. El médico, que participó de las reuniones donde se definían los lineamientos del aislamiento, fue cauto en relación a las dosis aplicadas en la Argentina y remarcó: “Se inicia una carrera entre el virus y el plan de vacunación, porque para tener inmunidad de rebaño se necesita un 80% de vacunación”.

En la misma línea, Orduna explicó que “la variante Delta va a ir aumentando lentamente y en algún momento es posible que se acelere porque su contagiosidad es muy alta” y amplió: “Una persona infectada con Delta puede contagiar entre 5 o 9 personas”. “El crecimiento logarítmico de variante Delta se dio en países con vacunación arriba del 80% pero eso no estuvo acompañado de muertes”, resaltó el facultativo.

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro, retomó el ejemplo de lo sucedido en Europa. “Vemos que allí la variante Delta desplaza a las otras variantes porque es mucho más contagiosa. Hay muchos que plantean que la variante Manaos y Andina, no son tan fáciles de desplazar como las variantes del Reino Unido y California. Pero hay que fijarse por ejemplo, en Brasil donde circuló fuertemente Manaos, la está desplazando y está creciendo la variante Delta, en México está ocurriendo lo mismo, tenía un alto porcentaje de Manaos y hoy casi el 60 por ciento es variante Delta. Así que es esperable que sí haga un impacto la variante Delta en nuestro país. Y esto si bien se está haciendo lento, es esperable en la próximas semanas tengamos algún brote”, expresó Teijeiro a Infobae.

Distribución porcentual de variantes en casos secuenciados según condición de inmunización para el total país hasta SE33 (Ministerio de Salud)

Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, expresó recientemente a este medio: “Lo que se detecta representa una parte de lo que no se ve. Entonces la situación es crítica”.

Y cerró en relación que hay entre las variantes y las vacunas: “Una sola dosis para las vacunas que requieren dos, no es suficiente. No llegar a tiempo podría implicar, como ya hemos vivido con la segunda ola causada por la variante Gamma, una alta demanda para el sistema de salud, volver a etapas de mayores restricciones y un revés para la economía de nuestro país entre otros impactos”.

Colaboración: Andrés Klipphan

SEGUIR LEYENDO: