Cuáles fueron las 10 mejores fotos espaciales de 2020 y por qué

Algunas de las imágenes más espectaculares del 2020 en materia espacial

Como si los astros se conjugaran para aliviar el pesar de millones de personas en la Tierra que atravesaron un año inédito producto de una pandemia desatada por la aparición de un nuevo coronavirus, este 2020 ha estado plagado de eventos astronómicos que, al menos, deleitaron a muchos habitantes de este planeta con solo mirar hacia arriba desde el lugar de confinamiento donde se encontraban.

Así, se sucedieron múltiples espectáculos estelares producidos por cometas, meteoritos, planetas y nuestra estrella, el Sol. Y todos ellos han sido fotografiados de manera notable desde utilizando diferentes técnicas y aparatos. Desde modestos telescopios caseros, hasta poderosos telescopios terrestres o espaciales. Infobae elaboró una lista de las 10 fotografías más espectaculares de los eventos astronómicos que hemos podido disfrutar en este 2020 que concluyó.

1- El cometa del siglo: Neowise

Neowise fue visible en distintas partes del mundo (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Decenas de cometas ingresan al Sistema Solar cada año, pero rara vez se vuelven visibles a simple vista. En julio, el cometa NEOWISE, o C /2020 F3, mostró su espectacular cola, primero hacia el hemisferio sur y luego hacia el hemisferio norte, para deleite de millones de personas. Descubierto el pasado 27 de marzo por un telescopio espacial, el cometa alcanzó el 23 de julio, el punto de su órbita más próximo a la Tierra. Pasó a una distancia inofensiva de 103 millones de kilómetros, por lo que se pudo ver incluso sin binoculares en gran parte del mundo, incluida la Argentina.

“Se trata de un cuerpo celeste que está constituido por materiales orgánicos, rocas y hielo, que tiene una órbita -al igual que cualquier cosa que se mueve alrededor del Sol- y que, a diferencia de un asteroide, en las cercanías del Sol desarrolla una cola muy vistosa producto del deshielo y eliminación de material que es sometido al acercarse a nuestra estrella”, explicó a Infobae el astrónomo Constantino Baikouzis, investigador astronómico y director del Programa Parque Astronómico de la Matanza, que agregó que el cometa tiene unos cinco kilómetros de diámetro y su núcleo está cubierto de material hollinoso que data del origen del sistema solar hace 4.600 millones de años.

El cometa Neowise es fotografiado con un Joshua Tree, en California. AFP

Además, contó que se lo vio con la brillosidad más alta entre los últimos siete descubiertos, lo que posibilitó que haya podido ser contemplado a simple vista. Los cometas de períodos largos tardan miles de años en completar su viaje a través del sistema solar. Y el cometa Neowise no es una excepción: visita el sistema solar interior solo una vez aproximadamente cada 6.800 años.

2- Júpiter y Saturno en una conjunción única cada 800 años

Jupiter y Saturno son observados desde la isla Gran Canaria en una conjunción épica - REUTERS/Borja Suarez

Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar, se vieron casi como un mismo cuerpo el lunes 21 de diciembre provocando un fenómeno astronómico conocido como la Estrella de Navidad o Estrella de Belén y que no volverá a producirse en estas condiciones hasta el 2080.

Ese día, tras la puesta del Sol los dos gigantes gaseosos aparecieron en el mismo campo de visión de un instrumento de observación, dando la impresión de que se rozan, aunque en realidad están separados por cientos de millones de kilómetros.

Júpiter, el más grande, tarda 12 años en dar la vuelta al Sol, Saturno, 29. Y cada dos décadas aproximadamente, los dos planetas parece que se acercan cuando observamos la esfera celeste desde la Tierra. La Gran Conjunción corresponde al tiempo que necesitan los dos planetas para encontrar posiciones relativas similares respecto de la Tierra. Si bien estos dos planetas se encuentran en esta posición cada 20 años, el encuentro de este año es muy particular, ya que han transcurrido casi 400 años desde que ambos estuvieron tan cerca el uno del otro, y al menos 800 años desde que el encuentro tiene lugar por la noche, lo que hizo posible que sea visible en casi todas partes del mundo, señaló la NASA.

3- La mejor imagen del Sol en la historia

En las entrañas del Sol se pueden observar estas estructuras (NASA)

El 30 de enero, científicos de la NASA publicaron la imagen de mayor resolución jamás tomada del Sol desde la Tierra. Las imágenes fueron tomadas por el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), que está situado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cumbre del volcán hawaiano Haleakala. El telescopio, que tiene el mayor espejo solar del mundo, de 4 metros, podría permitir una mayor comprensión del Sol y su impacto en nuestro planeta, según precisó en un comunicado el Observatorio Solar Nacional (NSO, por sus siglas en ingles), un instituto público de investigación con sede en Boulder, Colorado, EEUU.

En las nuevas imágenes, que revelan pequeñas estructuras magnéticas con un increíble detalle, puede verse un turbulento patrón de gas “hirviendo” que cubre el Sol, a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. También pueden observarse estructuras interiores con forma de célula, cada una de un tamaño similar al estado de Texas, y plasma caliente que se elevan antes de enfriarse y hundirse por debajo de la superficie en canales oscuros, como parte de un proceso llamado convección. Las marcas de campos magnéticos son también visibles con una nueva claridad, según la NSO. Los científicos esperan que esta imagen sea el punto de partida de un estudio de casi 50 años de la estrella más importante de la Tierra.

4- Eclipse total de Sol

El anillo de diamantes que se ve en el eclipse total de Sol fue fotografiado por el divulgador y astrofotógrafo argentino Mariano Ribas, en una imagen que fue catalogada por la NASA como la más destacada del día.

El lunes 14 de diciembre de 2020 se produjo un eclipse total de Sol para quienes se encontraban bajo el estrecho “camino de la totalidad” en América del Sur, que atravesó parte de la Patagonia de Chile y Argentina. El evento astronómico único donde la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del Sol en algunas áreas, ocurre cada 18 meses en alguna parte del mundo (en 2022 ocurrirá en la Antártida).

“El eclipse de Sol es una oportunidad única para estudiar a nuestra estrella, fuente de vida en la Tierra. El que pasó en 2020 tiene la particularidad de haber sido total y sirvió para que los científicos puedan estudiar la corona solar, esa ‘atmósfera’ que tiene nuestro astro rey”.

El espectacular eclipse solar total conmovió en la Patagonia (Reuters)

Además de la corona, también se pueden estudiar las líneas de campo magnético del Sol, que son las que dominan el viento solar que llega a la Tierra”, explicó a Infobae el doctor en Astronomía Juan Facundo Albacete Colombo, investigador independiente del Conicet, cuya especialidad de estudio es la astrofísica de altas energías.

Una de las curiosidades que presentan los eclipses solares totales es que, según afirman los científicos, no serán por siempre. Debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrán observar más los espectaculares eclipses solares totales.

5- Ciclones girando sobre Júpiter

Ciclones de violentas tormentas en Júpiter (NASA)

Júpiter, el planeta más grande de nuestro Sistema Solar también fue protagonista con otra gran fotografía, donde se pudo observar de cerca las cimas de sus nubes que capturadas por la nave espacial Juno de la NASA desde altitudes de 28,567 kilómetros sobre el planeta gigante. El científico ciudadano Gerald Eichstädt procesó las imágenes para mejorar el color y el contraste, en las que se puede apreciar que las nubes alrededor de algunos de los ciclones polares de Júpiter giran en sentido antihorario, mientras que sus centros giran en la dirección opuesta.

6- Universo en rayos X

Impresionante imagen de parte de nuestro universon en rayos X (eRosita)

Los científicos crearon este impresionante mapa de rayos X del universo utilizando eROSITA (Extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array), un instrumento de la misión satelital germano-rusa Spectrum-Röntgen-Gamma, o Spektr-RG .

Los científicos completaron un barrido completo del cielo en el transcurso de unos seis meses, buscando fuentes de radiación de rayos X , un tipo de radiación electromagnética de alta energía. Estas fuentes de rayos X incluyen agujeros negros, cúmulos de galaxias y restos de explosiones de supernovas

7- La primera imagen de dos exoplanetas orbitando una estrella

La estrella joven llamada TYC 8998-760-1 similar al Sol con dos planetas gigantes (AP)

En julio, astrónomos europeos utilizaron un gran telescopio en Chile para capturar las primeras imágenes de una estrella joven llamada TYC 8998-760-1 similar al Sol con dos planetas gigantes como Júpiter y Saturno en su órbita. Este sol diminuto y sus dos planetas gaseosos gigantes se encuentran relativamente cerca, de acuerdo con los patrones galácticos: a 300 años luz de distancia.

La foto distribuida fue tomada por el Telescopio Muy Grande (VLT por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo Austral en el desierto chileno de Atacama. El atractivo de esta foto grupal radica en que es una “versión muy juvenil de nuestro propio sol”, dijo el director del estudio, Alexander Bohn, de la Universidad Leiden de Holanda. De los 4.183 exoplanetas confirmados hasta la fecha, sólo se poseen imágenes directas de 48, apenas el 1%, de acuerdo con estadísticas de la NASA.

8- Foto por el 30 aniversario de Hubble

El telescopio espacial Hubble se sigue luciendo en un nuevo aniversario con esta impresionante foto de las galaxias NGC 2014 y 2020 (NASA)

Los astrónomos coinciden que las icónicas imágenes que durante 30 años ha tomado el Telescopio Espacial Hubble, han redefinido nuestra visión del Universo. Al festejar tres décadas, el observatorio espacial se lució con esta impresionante imagen de una guardería estelar, con miles de estrellas recién nacidas.

El retrato publicado en abril, muestra la nebulosa gigante NGC 2014 y su vecina NGC 2020, que juntas forman parte de una vasta región de formación de estrellas en la Gran Nube de Magallanes.

9- Una vista colorida de Júpiter

Júpiter se luce ante la cámara de la sonda Juno de la NASA

Otra vez Júpiter ingresa a nuestro ranking con una impresionante foto que combina luz ultravioleta, visible e infrarroja cercana. Los científicos de la NASA, que utilizaron el telescopio espacial Hubble, produjeron esta imagen pancromática de longitud de onda múltiple única de gigante gaseoso.

10- Un Betelgeuse ‘polvoriento’

La gigante Betelgeuse no va a explotar en los próximos años (ESO)

Antes de saber lo que sucedió, el mundo científico pasó los primeros meses de 2020 preguntándose si la brillante estrella Betelgeuse estaba a punto de explotar como una supernova. Ciertamente lo hará algún día, dentro de los próximos 100.000 años, cuando su núcleo colapse.

Sin embargo, finalmente quedó claro que el oscurecimiento de la estrella, que comenzó en octubre de 2019, probablemente fue solo líneas de polvo que bloquearon su luz y causaron que su forma aparente cambiara, como lo revela esta imagen del Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral en Chile.

