Ciencia

Cansancio en la mañana y desperartes nocturnos: cómo los sueños vívidos impactan en la calidad del sueño

La alteración frecuente del descanso puede crear una sensación persistente de agotamiento y dificultad para afrontar las actividades diarias

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Ilustración plana de un cerebro estilizado en azul y blanco, rodeado de ocho burbujas con escenas oníricas abstractas en lila y azul, sobre un fondo celeste.
El cansancio matutino relacionado con los sueños vívidos se debe a la interrupción de las fases profundas del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse agotado tras una noche es una experiencia común que tiene una explicación científica relacionada con la calidad del descanso. Estudios recientes señalan que los sueños suelen vívidos son los responsables y suelen ir acompañados de interrupciones nocturnas, las cuales afectan directamente cómo recupera el cerebro.

Los expertos explican que soñar de forma intensa suele asociarse a despertares breves durante la noche, lo que fragmenta las fases más profundas en la noche. Esta división impide al cerebro realizar sus funciones reparadoras y contribuye a que la persona despierte cansada y con dificultad para concentrarse, incluso si cree haber dormido lo suficiente.

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Un sueño vívido se reconoce por escenas intensas y realistas que permanecen en la memoria tras el despertar. Según Healthline, el cansancio al levantarse está más conectado con la interrupción de periodos de sueño profundo que con el simple hecho de soñar. Las personas adultas son quienes más suelen experimentar esta combinación de sueños intensos y sensación de mal descanso, aunque los más jóvenes también pueden verse afectados en menor medida.

Infografía sobre sueños vívidos y cansancio: persona durmiendo con patrones coloridos de sueños, e iconos que explican el impacto en el descanso.
Los sueños vívidos podrían ser los causantes del cansancio durante el día, explica la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ocurren en la fase REM

La fase REM del sueño es el momento en que predominan los sueños intensos. Durante este periodo, el cerebro exhibe una actividad comparable a la vigilia, mientras los músculos del cuerpo permanecen inmóviles. Las áreas cerebrales relacionadas con las emociones, como la amígdala, muestran una actividad elevada, mientras que la región encargada del pensamiento lógico actúa con menor intensidad. Esta particular combinación explica por qué los sueños REM suelen ser tan realistas, intensos y, a la vez, desconectados de la lógica cotidiana. Según Harvard, esta etapa representa entre el 20% y 25% del tiempo de sueño de una persona adulta.

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Recordar con nitidez sueños intensos suele ser un indicio de despertares breves durante la noche, lo que señala un sueño fragmentado, según Healthline. Estas interrupciones impiden completar las fases profundas del descanso, esenciales para la recuperación física y mental.

En una habitación oscura, una persona yace en la cama, cubierta con una manta gris, con un reloj digital que indica las 3:00 am en la mesita de noche.
Los sueños intensos suelen asociarse con despertares breves nocturnos que afectan la calidad del descanso y la recuperación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alteración del descanso profundo limita la capacidad del cerebro para eliminar la adenosina, una sustancia que se acumula durante el día y genera la necesidad de dormir. Si no es eliminada correctamente debido a despertares frecuentes, la persona puede experimentar confusión mental o inercia del sueño, explican expertos citados por The Independent. De este modo, el cansancio matutino se asocia más al momento y forma que a la cantidad o intensidad de los sueños, según coinciden especialistas.

Cómo impactan en la vida diaria y la salud emocional

Los sueños vívidos pueden tener repercusiones durante el día, como somnolencia diurna, dificultades de concentración y cambios en el estado de ánimo, afirman Healthline y Harvard. Cuando son negativos o se presentan como pesadillas recurrentes, pueden llegar a provocar resistencia al sueño, consciente o inconsciente.

Las pesadillas aparecen con mayor frecuencia en la infancia, pero también pueden afectar a adultos, especialmente en casos asociados a trauma psicológico. Harvard destaca que hasta el 80% de las personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) sufren pesadillas frecuentes, incrementando así la fragmentación del sueño y sus consecuencias negativas.

Un hombre y una mujer sentados en una oficina, ambos bostezando. El hombre tiene la boca abierta, y la mujer se cubre la boca con la mano.
Fragmentar el sueño impide que el cerebro elimine la adenosina, lo que contribuye a la confusión mental y la fatiga al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2026 en la revista International Journal of Dream Research analizó el impacto en el estado de ánimo durante el día. La investigación incluyó a 2.492 adultos y determinó que aproximadamente el 11% de los sueños recordados influyen en el ánimo tras despertar, especialmente cuando se trata de pesadillas. El trabajo identificó que factores como la frecuencia, la facilidad para recordarlas, el neuroticismo y la actitud aumentan la probabilidad de experimentar repercusiones emocionales luego de dormir.

Los resultados mostraron que ciertos grupos, como las mujeres y las personas con niveles altos de neuroticismo, son más propensos a sufrir consecuencias negativas en su vida diaria derivadas de los sueños. Los autores destacan la importancia de considerar tanto las características personales como la naturaleza de los sueños en el abordaje clínico de los trastornos del sueño y el bienestar psicológico.

Aunque la mayoría de los sueños vívidos no tienen por qué ser perjudiciales, su aparición constante y su impacto en el bienestar pueden justificar la evaluación por un profesional, concluyen Healthline y Harvard.

Entre los factores que pueden aumentar la frecuencia y la intensidad de los sueños vívidos figuran el estrés, la ansiedad, las alteraciones del horario de sueño, el embarazo y el consumo de ciertos medicamentos, entre ellos antidepresivos, fármacos para la presión arterial y tratamientos para el Párkinson, según Healthline.

Vista lateral de una persona durmiendo en cama. Sobre su cabeza, una forma de nube oscura con puntos blancos que semejan estrellas en el firmamento nocturno.
Las pesadillas recurrentes afectan especialmente a personas con trastorno de estrés postraumático, incrementando la fragmentación del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes presentan episodios recurrentes, expertos recomiendan mejorar los hábitos de sueño y mantener horarios regulares. Healthline destaca la utilidad de técnicas como la terapia de ensayo en imágenes, en la que la persona reimagina un desenlace menos angustiante para un sueño repetido. Además, se aconseja buscar ayuda profesional si el impacto emocional o físico persiste.

Cuando el sueño se fragmenta con frecuencia y aumentan los sueños vívidos, puede ser un indicio de que el cerebro no alcanza las fases profundas necesarias para una recuperación integral. Esto puede traducirse en una fatiga persistente y una menor capacidad para afrontar las actividades cotidianas.

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