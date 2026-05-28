Ciencia

Un T. rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza el valioso fósil

Con 183 elementos óseos, un cráneo con el 82% de sus huesos preservados y fracturas soldadas en vida, es uno de los especímenes de T. rex más completos del registro fósil. Sotheby’s lo subasta el 14 de julio en Nueva York

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Dinosaurio T. rex Gus
El esqueleto de Tyrannosaurus rex llamado “Gus” será subastado en Sotheby’s con un precio estimado de hasta 30 millones de dólares./ EFE/ Matthew Sherman/ Sotheby's /

Un esqueleto de dinosaurio Tyrannosaurus rex con 67 millones de años de antigüedad saldrá a subasta el próximo 14 de julio en la casa de subastas Sotheby’s, con una estimación de entre 20 y 30 millones de dólares, la cifra más alta fijada para un dinosaurio.

El ejemplar, bautizado como “Gus”, mide 11,5 metros de largo y se eleva a 3,8 metros de altura.

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Su nombre rinde homenaje a Gary “Gus” Licking, quien era un ranchero de Harding County, en Dakota del Sur, que había encontrado dientes y fragmentos de hueso en su propiedad de 2.630 hectáreas.

Dinosaurio T. rex Gus
El esqueleto será exhibido en Nueva York durante la Geek Week y forma parte de una selecta lista de T. rex subastados internacionalmente. EFE/ Matthew Sherman/ Sotheby's

Le señaló al equipo del paleontólogo Thomas Heitkamp dónde debían hacer la excavación. Los expertos trabajaron en el sitio durante tres temporadas, entre 2021 y 2023.

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Luego dedicaron otros tres años en laboratorio para extraer, limpiar y catalogar cada pieza. El ranchero Licking murió un año después del inicio de los trabajos, sin ver el resultado.

El depredador que reinó en el Cretácico

El esqueleto de Trinity, compuesto por huesos de tres T. rex distintos, se vendió en Zúrich en abril de 2023 por 6,1 millones de dólares/Archivo REUTERS/Denis Balibouse/
El esqueleto de Trinity, compuesto por huesos de tres T. rex distintos, se vendió en Zúrich en abril de 2023 por 6,1 millones de dólares/Archivo REUTERS/Denis Balibouse/

El primer ejemplar Tyrannosaurus rex fue descubierto por el paleontólogo Barnum Brown en 1902, en la Formación Hell Creek de Montana. Desde entonces, solo aparecieron alrededor de 32 especímenes, muchos reducidos a un único hueso.

Los individuos de la especie T. rex vivieron hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Maastrichtiano del Cretácico tardío. Habitaron las llanuras costeras y bosques abiertos de lo que hoy es el oeste de Norteamérica, junto a herbívoros como el Triceratops y el Edmontosaurus.

Los T. rex poseían un cráneo enorme, dientes largos con raíces profundas y una mordida de fuerza extraordinaria.

Sus patas traseras eran gruesas y musculosas, su cola larga y equilibrada, y su olfato y visión frontal, muy desarrollados. Con esas características, se ubicaron en la cima del ecosistema durante miles de años.

Gus, el rey más completo en manos privadas

Paleontología, paleontólogos, excavaciones - VISUALESIA
El nombre de Gus rinde homenaje al ranchero Gary “Gus” Licking, quien encontró los primeros restos en Dakota del Sur/Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

“Gus” reúne 183 elementos óseos fósiles y alcanza aproximadamente el 63% de completitud por conteo de huesos, con esos huesos representativos del 75% al 80% de la masa ósea total del animal.

Solo dos especímenes anteriores superaron el 60% de completitud: “Sue”, en el Field Museum de Chicago, y “Stan”, hoy en el Museo de Historia Natural de Abu Dabi.

Su cráneo conserva el 82% de los huesos, con las seis denticiones presentes, algo poco frecuente en la paleontología del T. rex. El fémur mide 128 centímetros, mayor que el de “Stan”, lo que lo ubica entre los T. rex de mayor tamaño en el registro fósil.

Dinosaurio T. rex Gus
Desde su primer hallazgo en 1902, solo se descubrieron alrededor de 32 especímenes de Tyrannosaurus rex en el mundo, muchos reducidos a un único hueso/ EFE/ Matthew Sherman/ Sotheby's

El espécimen posee rasgos anatómicos escasos en otros hallazgos: un par de húmeros, una fúrcula (hueso de la suerte) y dos pies con representación completa. Solo otro ejemplar conocido comparte esa última característica. La pelvis también aparece completa.

El esqueleto presenta patologías. Varios huesos del cráneo, entre ellos el dentario derecho, exhiben marcas de mordidas de otros tiranosáuridos, producto de combates o de carroñeo posterior a la muerte.

Algunas costillas y gastralia muestran fracturas con señales de soldadura ósea, lo que indica que el animal sobrevivió a esas lesiones. El registro de esas marcas convierte a “Gus” en un documento biológico de primera línea.

Montado sobre una estructura de acero a medida, el esqueleto adopta una pose de ataque.

Sue fue el primer dinosaurio en subastarse, en 1997, por 8,36 millones de dólares, y hoy es pieza permanente del Field Museum de Chicago/Archivo REUTERS
Sue fue el primer dinosaurio en subastarse, en 1997, por 8,36 millones de dólares, y hoy es pieza permanente del Field Museum de Chicago/Archivo REUTERS

Sotheby’s lo exhibirá con entrada gratuita en su sede de The Breuer, en Nueva York, Estados Unidos, desde el 1 de julio, dentro del ciclo Geek Week, junto a piezas de historia de la ciencia y exploración espacial.

La casa de subastas vendió a “Sue” en 1997, el primer dinosaurio en subastarse. En 2024, “Apex” alcanzó 45 millones de dólares, récord mundial para cualquier fósil, y en 2025 un Ceratosaurus juvenil se adjudicó en 30,5 millones. La subasta de “Gus” se realizará el 14 de julio.

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