Qué hay que saber sobre la autorización de uso de emergencia de las vacunas contra COVID-19

La seguridad, eficacia y seguimiento son elementos que no pueden faltar a la hora de aprobar una vacuna (REUTERS/Nicky Loh/File Photo)

La confianza en cualquier vacuna COVID-19 que esté disponible bajo una autorización de uso de emergencia (EUA por sus siglas en inglés) dependerá del rigor de los criterios clínicos, incluida la duración del seguimiento, utilizados para evaluarla. Así lo afirma un nuevo documento publicado por la revista científica The New England of Medicine, en coincidencia con el anuncio de la farmacéutica Pfizer que planea comenzar a usar su vacuna en Estados Unidos a fines de noviembre y asegura que sabrá si es efectiva este mes.

La guía publicada recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) -agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos- recomienda que los datos de los estudios de fase 3 para respaldar una autorización de uso de emergencia -que puede resultar de un análisis intermedio especificado por el protocolo- incluya una duración mediana de seguimiento de al menos 2 meses después de la finalización del régimen de vacunación completo . Esta recomendación toma en consideración la probable administración rápida de una vacuna a millones de estadounidenses sanos y potencialmente a miles de millones más de personas en todo el mundo.

Según especifican los autores del paper científico, el director adjunto de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas del Centro de Evaluación e Investigación Biológica, Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Philip Krause y la directora de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas (OVRR) Marion Gruber, una aplicación de emergencia o EUA permite el uso de productos médicos no aprobados (o usos no aprobados de productos médicos aprobados) para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o potencialmente mortales causadas por agentes amenazantes, como COVID-19, en respuesta a una declaración de salud pública. emergencia para la cual no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.

Los expertos aconsejan que se incluya una duración mediana de seguimiento de al menos 2 meses después de la finalización del régimen de vacunación completo de fase 3 de las vacunas candidatas (EFE/Eduardo Morales/Archivo)

Para emitir un EUA, la FDA debe determinar, entre otras cosas, que los beneficios conocidos y potenciales de un producto superan sus riesgos conocidos y potenciales y que el producto puede ser eficaz para prevenir, diagnosticar o tratar casos graves o potencialmente mortales, enfermedades o afecciones causadas por el agente o agentes identificados en la declaración. No se puede hacer una determinación favorable del riesgo-beneficio para las vacunas que podrían tener solo un beneficio modesto o para los que no hay datos suficientes para evaluar el perfil de seguridad. Está en juego la confianza del público en la respuesta de Estados Unidos a la pandemia, en las vacunas COVID-19 y en las vacunas en general , todos los cuales son esenciales para lograr los resultados de salud pública deseados.

La farmacéutica Pfizer planea comenzar a usar su vacuna en Estados Unidos a fines de noviembre y asegura que sabrá si es efectiva este mes (EFE/EPA FILE/ JUSTIN LANE)

“El uso de una vacuna en investigación bajo un EUA no estaría sujeto a los requisitos habituales de consentimiento informado para las investigaciones clínicas; no obstante, a los receptores de la vacuna se les proporcionará una hoja informativa que describa la naturaleza de investigación del producto, los beneficios y riesgos conocidos y potenciales, las alternativas disponibles y la opción de rechazar la vacunación”, advierten los científicos en el documento.

“Para minimizar el riesgo de que el uso de una vacuna bajo una autorización de emergencia interfiera con la evaluación a largo plazo de la seguridad y eficacia en los ensayos en curso, será esencial continuar recopilando datos sobre la vacuna incluso después de que esté disponible bajo el EUA”, añaden.

¿Cuál es la clave? El seguimiento continuo de los participantes en ensayos clínicos para refinar aún más las estimaciones de eficacia, evaluar más a fondo el potencial de aumento de la enfermedad y disminución de la inmunidad y obtener un seguimiento activo adicional de la seguridad será esencial para garantizar la confianza del público en una vacuna ampliamente administrada. La calidad de los datos disponibles para informar la evaluación continua de los beneficios y riesgos de una vacuna dependerá de la capacidad de continuar evaluando la vacuna frente a un comparador de placebo en los ensayos clínicos durante el mayor tiempo posible. Además, la evaluación de otras vacunas potencialmente superiores dependerá de la capacidad de continuar manteniendo controles de placebo en los ensayos en curso.

China tiene en marcha varias candidatas a vacuna contra la COVID-19, una de ellas basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado. EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

Un investigador trabaja en el laboratorio de la farmacéutica Sanofi en Marcy, cerca de Lyon, Francia (EFE/EPA/GONZALO FUENTES / Archivo)

Al establecer los criterios para los EUA, los reguladores determinan la cantidad de datos que podrían respaldar una evaluación de riesgo-beneficio positiva, brindando a las personas que desean recibir una vacuna en investigación la oportunidad de obtener ese beneficio al tiempo que brindan confianza en que es poco probable que una vacuna cause un daño neto cuando se usa de esta manera.

Desde una perspectiva de seguridad, una mediana de seguimiento de 2 meses -lo que significa que al menos la mitad de los receptores de la vacuna en los ensayos clínicos tienen al menos 2 meses de seguimiento- después de completar el régimen de vacunación completo permitirá la identificación de posibles eventos adversos que no fueron evidentes en el período inmediatamente posterior a la vacunación y también proporcionarán una mayor confianza en su ausencia, si no se observa ninguna. Los eventos adversos considerados plausiblemente relacionados con la vacunación generalmente comienzan dentro de las 6 semanas posteriores a la recepción de la vacuna.

Frascos vacíos que contienen dosis de la vacuna contra la influenza se muestran dentro de una bolsa durante el inicio del programa gratuito de vacunación contra la influenza en Ciudad de México, México, mientras continúa la propagación mundial de la enfermedad del coronavirus COVID-19 (REUTERS / Edgard Garrido)

Según Krause y Gruber, dos meses de seguimiento proporcionarán tiempo para que se observen y evalúen los posibles eventos adversos mediados por el sistema inmunitario que comenzaron dentro de este período de 6 semanas. En particular, para respaldar la licencia de una vacuna, la FDA generalmente requiere al menos 6 meses de seguimiento de seguridad para eventos adversos graves y otros eventos adversos atendidos médicamente en un número suficiente de vacunados.

Dado que algunas vacunas que se están evaluando para prevenir el COVID-19 se basan en tecnologías no utilizadas anteriormente en vacunas autorizadas, se podrían argumentar a favor de un seguimiento de seguridad más prolongado para respaldar una EUA. Un período de seguimiento medio de al menos 2 meses después de la dosis final de la vacuna se justifica, sin embargo, por la amplia experiencia histórica con eventos adversos después de la vacunación, la necesidad de una vacuna para abordar la pandemia actual.

Desde la perspectiva de la eficacia de la vacuna, adelantan, será importante disponer de datos para evaluar si la protección está mediada por respuestas tempranas como por ejemplo la presencia de anticuerpos IgM e IgG, que alcanzan su punto máximo en o antes de 2 a 4 semanas después de la vacunación, ha comenzado a disminuir. Tal evaluación es particularmente relevante para las vacunas contra el coronavirus, porque la inmunidad natural a la infección por coronavirus es relativamente de corta duración. Aunque 2 meses de seguimiento no son suficientes para evaluar completamente la duración de la protección de la vacuna, la disminución sustancial de las respuestas protectoras podría comenzar a manifestarse en el segundo mes. Por lo tanto, una mediana de 2 meses es el período de seguimiento más corto requerido para lograr cierta confianza en que es probable que cualquier protección contra COVID-19 sea más que muy breve.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Europa Press)

La Organización Mundial de la Salud propuso recientemente un borrador de pautas que requieren 3 meses de datos de seguimiento de eficacia antes de que una vacuna pueda ser considerada para su Lista de Uso de Emergencia.

Para respaldar la aprobación de la FDA, la mayoría de los ensayos clínicos de vacunas incluyen un seguimiento sustancialmente más prolongado de los participantes del ensayo para rastrear tanto la seguridad como la eficacia. Por ejemplo, para las vacunas contra el herpes zóster, los participantes en los ensayos clínicos de Shingrix fueron seguidos durante una mediana de 3,1 años en un estudio y 3,9 años en otro, y los participantes en los ensayos clínicos de Zostavax fueron seguidos durante una mediana de 1,3 años en un estudio y 3,1 años en otro.

El documento de la NEJM concluye: “Reconociendo la gravedad de la emergencia de salud pública actual y la importancia de hacer que una vacuna esté disponible lo antes posible, creemos que una mediana de seguimiento de 2 meses después de la finalización del régimen de vacuna proporcionará los datos de seguridad y eficacia necesarios para respaldar la distribución . de una vacuna en investigación bajo una EUA. La reducción de este seguimiento mínimo podría destruir la credibilidad científica de la decisión de autorizar cualquier vacuna para su uso bajo una EUA en los Estados Unidos. Se espera que las condiciones apropiadas para la emisión de EUA para las vacunas COVID-19 sean discutidas más a fondo en la reunión del 22 de octubre de 2020 del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA”.

