Los efectos colaterales de la pandemia en la atención a pacientes con otras patologías

Lisa Rosenbaum, quien es médica cardióloga, profesora de la Universidad de Harvard y divulgadora científica, publicó en la prestigiosa publicación The New England Journal of Medicine un detallado y pormenorizado análisis de lo que sucede con la atención médica a pacientes cardiovasculares y oncológicos durante el brote de una enfermedad infecciosa como la producida por el virus SARS-CoV-2