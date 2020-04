Las autoridades siguen diciendo que el coronavirus se transmitirá como la gripe para la mayoría de las personas que lo contraen, pero que es más probable que sea fatal para las personas mayores y las personas con condiciones físicas precarias. Sin embargo, la lista de condiciones debe incluir la depresión generada por el miedo, la soledad o el dolor. Debemos reconocer que para una gran proporción de personas, la medicación no es una indulgencia y el tacto no es un lujo. Y eso para muchos de nosotros, el protocolo de toallitas de cloro y máscaras faciales no es nada comparado con la tarea diaria de desinfectar la propia mente.