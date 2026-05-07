El consumo de ultraprocesados puede elevar hasta un 65% el riesgo de morir por una enfermedad del corazón

Cuando se elige una gaseosa o una bolsa de papas fritas, rara vez se piensa en el corazón. Un grupo de expertos en cardiología de Europa acaba de documentar con datos de millones de personas por qué esa elección importa más de lo que parece.
El riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular puede aumentar entre un 9% y un 65% más en quienes consumen más ultraprocesados, en comparación con quienes menos los consumen, según informaron los especialistas que forman parte de la Sociedad Europea de Cardiología.
PUBLICIDAD
Publicaron en la revista European Heart Journal un documento de consenso clínico que asocia el consumo de alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de enfermedades del corazón. También dieron recomendaciones para que los profesionales de la salud y la población en general tengan en cuenta.
El trabajo fue coordinado por Luigina Guasti y Marialaura Bonaccio, con investigadores de instituciones de Italia, España, Francia, Portugal, Suiza, Rumanía, Luxemburgo, Grecia y Eslovaquia.
PUBLICIDAD
Los autores revisaron más de 75 estudios prospectivos, es decir, investigaciones que siguen a grupos de personas durante años para ver qué les pasa. La mayoría de esa evidencia proviene de estudios observacionales, lo que significa que muestra asociaciones pero no prueba causalidad directa.
Lo que se come puede afectar al corazón
Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados a escala industrial con ingredientes baratos, aditivos químicos y compuestos artificiales, con muy poco valor nutricional real. Ejemplos típicos son las gaseosas, los cereales azucarados, las carnes procesadas, los yogures de sabores y las comidas listas para calentar.
PUBLICIDAD
Esos alimentos desplazaron a las dietas tradicionales en todo el mundo. En el Reino Unido, el 54% de la energía diaria proviene de ultraprocesados; en los Países Bajos, ese número llega al 61%.
Los países del sur de Europa muestran cifras más bajas: España registra un 25% e Italia un 18%. Ya se sabe que quienes más ultraprocesados consumen tienen mayor riesgo de sufrir obesidad, diabetes tipo 2, presión alta y colesterol elevado, todos factores que elevan el riesgo de enfermedad del corazón.
PUBLICIDAD
Más ultraprocesados, más riesgo
Nueve de 13 estudios de gran escala analizados confirmaron que un mayor consumo de ultraprocesados se asocia con mayor mortalidad por enfermedades del corazón. El riesgo adicional varía entre un 9% y un 65% más, según el nivel de consumo de cada persona.
Un estudio francés con más de 105.000 adultos mostró que cada aumento del 10% en el consumo de ultraprocesados eleva un 12% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa asociación se mantuvo incluso después de descontar factores como el tabaco o el sedentarismo.
PUBLICIDAD
Tres grandes estudios en Estados Unidos confirmaron que los mayores consumidores tienen un 11% más de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 16% más de enfermedad coronaria, que es la que afecta las arterias del corazón.
Un estudio en Irán con 2.050 adultos mostró que quienes más ultraprocesados consumían tenían un 68% más de riesgo cardiovascular frente a quienes menos los consumían.
PUBLICIDAD
El daño que no figura en la etiqueta
El problema no se limita a las grasas o el azúcar. Los aditivos, sustancias que se agregan para conservar, colorear o dar sabor, pueden alterar la microbiota intestinal, que es el conjunto de bacterias del intestino que regulan el sistema inmune y el metabolismo.
El empaque también puede liberar contaminantes como bisfenoles, ftalatos y microplásticos, asociados con resistencia a la insulina, que es la dificultad del cuerpo para procesar el azúcar, y con mayor riesgo de diabetes. Estos efectos van más allá de los nutrientes conocidos.
PUBLICIDAD
Los expertos recomiendan a los cardiólogos preguntar sobre el consumo de ultraprocesados en cada consulta, igual que preguntan sobre el tabaco o el sedentarismo.
Una regla práctica de la publicación: si un producto tiene más de cinco ingredientes con nombres desconocidos o artificiales, es probable que sea ultraprocesado.
PUBLICIDAD
Los especialistas propusieron que los gobiernos mejoren el etiquetado, restrinjan la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y promuevan el acceso a alimentos frescos en comunidades con menos recursos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD