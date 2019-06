Una de las curiosidades que presentan los eclipses solares totales es que según afirman los científicos, es que no serán por siempre. Debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrá observar más los espectaculares eclipses solares totales.