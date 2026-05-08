Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a la Presidencia extraditaría a Gustavo Petro: “Yo mismo lo llevo”

El candidato presidencial afirmó que, si llega a la presidencia de Colombia, firmaría sin dudarlo la extradición a Estados Unidos del presidente Gustavo Petro

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Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, durante la entrevista en la que el candidato afirmó que firmaría la extradición de Petro si Estados Unidos la solicita- crédito Catalina Olaya/Colprensa,Reuters,VisualesIA
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, durante la entrevista en la que el candidato afirmó que firmaría la extradición de Petro si Estados Unidos la solicita- crédito Catalina Olaya/Colprensa,Reuters,VisualesIA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió con un “¡Sí!” cuando un periodista de Caracol Radio le preguntó si firmaría una orden de extradición contra el presidente Gustavo Petro en caso de una solicitud formal por parte de Estados Unidos. La respuesta fue categórica y no dejó margen a la ambigüedad.

“Es más, me sacrifico y yo mismo lo llevo hasta Opa-Locka, en Miami”, dijo De la Espriella, en referencia a la base aérea en Florida desde la que han salido históricamente los colombianos extraditados hacia territorio estadounidense.

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El candidato sustentó su postura en el marco legal vigente: “Cualquier candidato que diga que respeta la constitución y la ley, si recibe una solicitud de extradición, se surte el trámite en la Corte Suprema como manda la ley colombiana y debe firmarlo, ¿por qué no habría de hacerlo?”.

Luego añadió, en referencia implícita al presidente Petro: “Me quedo dormido ahí abajo en la corte esperando que salga el concepto de la corte para firmar yo la extradición y montarlo en el avión”.

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De la Espriella fue enfático: "Todo el daño que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad". El candidato aseguró que él mismo llevaría a Petro hasta la base aérea de Opa-Locka, en Miami- crédito REUTERS/Nathalia Angarita
De la Espriella fue enfático: "Todo el daño que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad". El candidato aseguró que él mismo llevaría a Petro hasta la base aérea de Opa-Locka, en Miami- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Hay que recordar que la extradición en Colombia funciona de la siguiente manera: cuando un país extranjero presenta una solicitud formal, la Corte Suprema de Justicia revisa el caso y emite un concepto. Si ese concepto es favorable, el presidente de la República tiene la facultad de firmar o no la entrega. Sin la firma presidencial, el proceso no se completa.

De la Espriella remató su posición con una frase que generó ovación entre el público presente: “Todo el daño que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad. Yo vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos”.

Todo esto se pone sobre la mesa en el debate presidencial, pero es necesario recordar también que, a día de hoy, sí existen reportes de investigaciones preliminares en contra del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, pero no hay una acusación formal (indictment) pública.

Una investigación no es lo mismo que un cargo criminal. Hasta que un gran jurado en EE. UU. no emita una acusación no puede existir una solicitud formal de extradición.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acompañado de José Manuel Restrepo, descartó procesos de paz con grupos armados y prometió extraditar al presidente Petro si llega al poder- crédito REUTERS/Nathalia Angarita
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acompañado de José Manuel Restrepo, descartó procesos de paz con grupos armados y prometió extraditar al presidente Petro si llega al poder- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

La declaración sobre Petro se inscribe en una postura más amplia de rechazo a cualquier negociación con grupos al margen de la ley. Ante la pregunta de si estaría dispuesto a sostener procesos de paz, De la Espriella fue directo: “La experiencia empírica ha demostrado que eso salió mal. Se desmovilizó a un grupo de bandidos, las Farc, y hoy hay cuatro”.

Su propuesta es la que denominó “la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, acompañada de la construcción de diez megacárceles mediante concesiones privadas.

Durante la conversación también estuvo presente su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien por su parte, marcó distancia frente al gobierno de Venezuela con igual contundencia: “Yo con esos malandros no me voy a sentar. Vamos a tener todo el trato con Venezuela, pero a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos”, dijo el exministro de Hacienda del gobierno Duque ante la emisora colombiana.

Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro debe responder por presuntas interceptaciones ilegales en su contra- crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya
De la Espriella respondió "¡Sí!" antes de que terminara la pregunta sobre la extradición de Petro. La declaración generó ovación entre el público presente en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara de Bogotá - crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

La fórmula De la Espriella-Restrepo también abordó la crisis del sistema de salud, que el candidato describió como una deuda que “unos dicen que más de treinta y cinco billones, otros de cuarenta, que se acerca a cincuenta”.

Su propuesta inmediata es un plan de choque de diez billones de pesos para estabilizar el sistema en noventa días. En materia fiscal, De la Espriella señaló que Colombia tiene 120 billones de pesos en exenciones tributarias, entre 120 y 130 billones en evasión de impuestos y entre 80 y 90 billones en corrupción.

La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo. Según el censo electora 41.421.973 colombianos están habilitados para votar, de los cuales 1.414.000 lo harán desde el exterior. En el país se instalarán 13.742 puestos de votación con 120.000 mesas habilitadas.

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