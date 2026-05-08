Colombia

Viajar al Mundial cuesta hoy 23% menos para los colombianos que hace cuatro años: esta es la razón

Un descenso en la tasa representativa del mercado facilita que los seguidores del equipo nacional accedan a precios más bajos en vuelos, hotelería y boletos durante la jornada futbolística internacional en América del Norte

Guardar
Google icon
La baja del dólar reduce en 23% el costo de viajar al Mundial 2026 para los aficionados colombianos - crédito Yuki Iwamura/AP
La baja del dólar reduce en 23% el costo de viajar al Mundial 2026 para los aficionados colombianos - crédito Yuki Iwamura/AP

Viajar a la Copa del Mundo 2026 representa hoy una oportunidad financiera más accesible para los aficionados colombianos.

La baja del dólar frente a los niveles de hace cuatro años ha permitido que quienes deseen acompañar a la selección Colombia en sus tres primeros partidos enfrenten un gasto total aproximadamente un 23% menor, lo que equivale a un ahorro de $7,8 millones por persona.

PUBLICIDAD

Esta diferencia, según cálculos presentados por La República, se origina en una tasa representativa del mercado actual que ronda los $3.700, cifra sensiblemente inferior a los valores registrados en la previa de Catar 2022, cuando la divisa superó los $4.800 treinta días antes del torneo.

Con el campeonato por realizarse en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio y el debut colombiano fijado para el 17 de junio tras ocho años de ausencia, la ecuación financiera del viaje cambió de forma sustancial.

PUBLICIDAD

El presupuesto promedio para asistir a los tres encuentros de la fase de grupos ronda $26,2 millones, frente a los más de $34 millones que habría supuesto la misma travesía cuatro años atrás con la anterior tasa de cambio.

Los datos, recopilados de la plataforma Despegar y citados por La República, reflejan reducciones considerables en todos los rubros: boletos aéreos, hospedaje, alquiler de autos y entradas al estadio.

Los boletos aéreos, hoteles y alquiler de autos para el Mundial 2026 muestran precios sensiblemente más bajos que en la edición de Catar 2022 - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press
Los boletos aéreos, hoteles y alquiler de autos para el Mundial 2026 muestran precios sensiblemente más bajos que en la edición de Catar 2022 - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press

Los operadores turísticos han respondido con itinerarios optimizados para aprovechar la conectividad aérea entre Ciudad de México y Guadalajara, sedes de los dos primeros enfrentamientos de Colombia.

Las rutas más demandadas consideran la duración de los trayectos y la oferta cultural de ambas ciudades. Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis, indicó a Portafolio que “Ciudad de México y Guadalajara ofrecen dos maneras distintas de vivir el Mundial. La primera conecta con la historia y la magnitud del torneo; la segunda, con la tradición y la identidad local. Diseñar un buen itinerario permitirá que los viajeros disfruten no solo los partidos, sino también todo lo que ofrece el destino”.

El debut colombiano frente a Uzbekistán, que se realizará en Ciudad de México el 17 de junio, ejemplifica cómo la nueva tasa cambiaria mejora la oferta. Un vuelo entre Bogotá y Ciudad de México se cotiza en $1,36 millones, mientras que con el dólar de hace cuatro años habría costado $1,7 millones.

El hospedaje durante dos noches para las fechas del partido cuesta $2,4 millones, $724.235 menos que en la edición pasada. El alquiler de un carro presenta una reducción de $93.000, alcanzando $311.327 por día. La entrada al estadio para este encuentro ha bajado en $694.000, situándose este año en $2,3 millones.

El segundo partido, ante la República Democrática de El Congo en Guadalajara el 23 de junio, replica la tendencia. El tiquete aéreo entre las dos sedes mexicanas cuesta $496.640, $149.000 menos que la cifra estimada para 2022.

El hospedaje se reduce en $698.000, quedando en $2,3 millones por persona. El alquiler de vehículo cuesta $259.000, por debajo de los $337.056 de hace cuatro años. La boleta para el partido muestra una diferencia de hasta $553.000, cotizándose hoy en $1,8 millones.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
Las entradas al partido Colombia vs. Portugal en Miami alcanzan precios de reventa de hasta $10,8 millones, pese a ser $3,2 millones más bajas que en 2022 - crédito FCF

El tercer encuentro, a disputarse contra Portugal en Miami, resulta el más costoso en cuanto a entradas, con precios de reventa que alcanzan los $10,8 millones. No obstante, el nuevo contexto cambiario implica aún un ahorro de $3,2 millones respecto a los $14 millones que hubiese costado en 2022.

El vuelo de Guadalajara a Miami tiene un valor de $1,5 millones, $453.507 menos que la referencia anterior. El hospedaje disminuye $694.121, situándose en $2,3 millones, y el alquiler de coche ronda los $274.244, lo que supone $82.072 menos.

La disminución de la cotización del dólar impacta de forma transversal todos los ítems del gasto necesario para seguir a Colombia en el campeonato. Los precios expresados para boletos, desplazamientos internos y estadía muestran retrocesos frente al ciclo anterior, lo cual ha dinamizado la demanda de paquetes turísticos y motivado rutas específicas entre los principales destinos.

Además de la propuesta deportiva, los operadores impulsan actividades paralelas: visitas a sitios emblemáticos de Ciudad de México como Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Coyoacán, así como experiencias ligadas a la cultura popular mexicana y la tradición tequilera de Guadalajara, incluyendo paseos por el lago de Chapala y el municipio de Ajijic.

Según Jairo Andrés Uribe Rodríguez, fundador de Planeación Financiera Colombia, el principal reto no reside únicamente en la evolución del dólar. En declaraciones recogidas por Portafolio, señaló: “El verdadero tema está en la planeación financiera para completar el viaje. Hay gente que calcula únicamente vuelos y entradas, pero se les olvida hospedaje, transporte interno, alimentación, seguros, impuestos y, por lo general, se les olvida un fondo para imprevistos”.

Uribe recomendó además evitar “endeudarse a muchas cuotas para vivir la experiencia porque el problema no es ir al Mundial, sino volver con una carga financiera difícil de manejar después de eso”.

El descenso histórico de la tasa de cambio a $3.706,27 ha dinamizado la demanda de paquetes turísticos y rutas regionales hacia el Mundial 2026 para Colombia - crédito Luisa González/Reuters
El descenso histórico de la tasa de cambio a $3.706,27 ha dinamizado la demanda de paquetes turísticos y rutas regionales hacia el Mundial 2026 para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La localización de dos de los partidos de Colombia en México, además de rutas mejoradas y la reducción de la distancia en comparación con el certamen de Catar, han impulsado el interés de viajeros en toda la región.

Según Nicolás Posse, “para los viajeros latinoamericanos, el Mundial 2026 abre una oportunidad distinta: vivir el fútbol en destinos más cercanos, con una logística más favorable en tiempo, desplazamientos y presupuesto frente a la edición anterior”.

El descenso del dólar hasta los $3.706,27, reportado en el último cierre (jueves 7 de mayo), ha sido determinante para que asistir al Mundial de 2026 resulte 23% más barato que hace cuatro años.

El costo total para acompañar a la Selección Colombia en sus tres partidos iniciales es hoy de $26,2 millones por persona, frente a los más de $34 millones que hubiese demandado bajo las condiciones previas al campeonato de Catar 2022.

Google icon

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026FIFAPrecio del dólarColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

La carrera inició en territorio búlgaro y en el final en su llegada a Burgas, hubo varias caídas, y con los colombianos teniendo una jornada tranquila, y con el francés Paul Magnier llevándose el primer reto de la ronda italiana

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

El Gobierno pidió suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos, ‘Chiquito malo’

El objetivo de esta disposición es facilitar la participación de los cabecillas en las negociaciones con el Ejecutivo, en el contexto del actual diálogo con la estructura armada

El Gobierno pidió suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos, ‘Chiquito malo’

El padre del periodista Mateo Pérez Rueda aseguró que perdió la esperanza de hallarlo con vida: “Le aconsejé que no fuera”

La familia del joven desaparecido permanece en Yarumal, Antioquia, mientras autoridades y organismos humanitarios advierten que los enfrentamientos armados y el control ilegal en Briceño impiden avanzar en las labores de búsqueda

El padre del periodista Mateo Pérez Rueda aseguró que perdió la esperanza de hallarlo con vida: “Le aconsejé que no fuera”

Conductora del ‘monster truck’ involucrada en la tragedia en Popayán podría ser imputada por homicidio: estos serían los cargos y las condenas

Sonia Segura enfrenta la posibilidad de cargos que van desde homicidio culposo hasta homicidio con dolo eventual, dependiendo del resultado de las indagaciones sobre previsibilidad del accidente y los controles de seguridad del evento

Conductora del ‘monster truck’ involucrada en la tragedia en Popayán podría ser imputada por homicidio: estos serían los cargos y las condenas

‘Influencer’ colombiano le preguntó a varias IA qué hacen las personas más felices cada día: “Todas llegaron a lo mismo”

A pesar del conocimiento acumulado por expertos durante décadas, Alejandro Torres señaló que las acciones son más simples de realizar de lo que se cree

‘Influencer’ colombiano le preguntó a varias IA qué hacen las personas más felices cada día: “Todas llegaron a lo mismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló cómo ha cambiado su vida durante el embarazo: “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”

Lina Tejeiro reveló cómo ha cambiado su vida durante el embarazo: “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas: “Mis amores eternos”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

Deportes

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Periodistas de Brasil resultaron afectados por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot: sus pertenencias resultaron quemadas

Directivo del Flamengo se refirió a los disturbios de la hinchada del Medellín en Copa Libertadores: “La responsabilidad no es nuestra”

Revelan nuevas imágenes de las protestas de los hinchas del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita