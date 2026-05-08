Viajar al Mundial cuesta hoy 23% menos para los colombianos que hace cuatro años: esta es la razón

La baja del dólar reduce en 23% el costo de viajar al Mundial 2026 para los aficionados colombianos - crédito Yuki Iwamura/AP

Viajar a la Copa del Mundo 2026 representa hoy una oportunidad financiera más accesible para los aficionados colombianos.

La baja del dólar frente a los niveles de hace cuatro años ha permitido que quienes deseen acompañar a la selección Colombia en sus tres primeros partidos enfrenten un gasto total aproximadamente un 23% menor, lo que equivale a un ahorro de $7,8 millones por persona.

PUBLICIDAD

Esta diferencia, según cálculos presentados por La República, se origina en una tasa representativa del mercado actual que ronda los $3.700, cifra sensiblemente inferior a los valores registrados en la previa de Catar 2022, cuando la divisa superó los $4.800 treinta días antes del torneo.

Con el campeonato por realizarse en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio y el debut colombiano fijado para el 17 de junio tras ocho años de ausencia, la ecuación financiera del viaje cambió de forma sustancial.

PUBLICIDAD

El presupuesto promedio para asistir a los tres encuentros de la fase de grupos ronda $26,2 millones, frente a los más de $34 millones que habría supuesto la misma travesía cuatro años atrás con la anterior tasa de cambio.

Los datos, recopilados de la plataforma Despegar y citados por La República, reflejan reducciones considerables en todos los rubros: boletos aéreos, hospedaje, alquiler de autos y entradas al estadio.

PUBLICIDAD

Los boletos aéreos, hoteles y alquiler de autos para el Mundial 2026 muestran precios sensiblemente más bajos que en la edición de Catar 2022 - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press

Los operadores turísticos han respondido con itinerarios optimizados para aprovechar la conectividad aérea entre Ciudad de México y Guadalajara, sedes de los dos primeros enfrentamientos de Colombia.

Las rutas más demandadas consideran la duración de los trayectos y la oferta cultural de ambas ciudades. Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis, indicó a Portafolio que “Ciudad de México y Guadalajara ofrecen dos maneras distintas de vivir el Mundial. La primera conecta con la historia y la magnitud del torneo; la segunda, con la tradición y la identidad local. Diseñar un buen itinerario permitirá que los viajeros disfruten no solo los partidos, sino también todo lo que ofrece el destino”.

PUBLICIDAD

El debut colombiano frente a Uzbekistán, que se realizará en Ciudad de México el 17 de junio, ejemplifica cómo la nueva tasa cambiaria mejora la oferta. Un vuelo entre Bogotá y Ciudad de México se cotiza en $1,36 millones, mientras que con el dólar de hace cuatro años habría costado $1,7 millones.

El hospedaje durante dos noches para las fechas del partido cuesta $2,4 millones, $724.235 menos que en la edición pasada. El alquiler de un carro presenta una reducción de $93.000, alcanzando $311.327 por día. La entrada al estadio para este encuentro ha bajado en $694.000, situándose este año en $2,3 millones.

PUBLICIDAD

El segundo partido, ante la República Democrática de El Congo en Guadalajara el 23 de junio, replica la tendencia. El tiquete aéreo entre las dos sedes mexicanas cuesta $496.640, $149.000 menos que la cifra estimada para 2022.

El hospedaje se reduce en $698.000, quedando en $2,3 millones por persona. El alquiler de vehículo cuesta $259.000, por debajo de los $337.056 de hace cuatro años. La boleta para el partido muestra una diferencia de hasta $553.000, cotizándose hoy en $1,8 millones.

PUBLICIDAD

Las entradas al partido Colombia vs. Portugal en Miami alcanzan precios de reventa de hasta $10,8 millones, pese a ser $3,2 millones más bajas que en 2022 - crédito FCF

El tercer encuentro, a disputarse contra Portugal en Miami, resulta el más costoso en cuanto a entradas, con precios de reventa que alcanzan los $10,8 millones. No obstante, el nuevo contexto cambiario implica aún un ahorro de $3,2 millones respecto a los $14 millones que hubiese costado en 2022.

El vuelo de Guadalajara a Miami tiene un valor de $1,5 millones, $453.507 menos que la referencia anterior. El hospedaje disminuye $694.121, situándose en $2,3 millones, y el alquiler de coche ronda los $274.244, lo que supone $82.072 menos.

PUBLICIDAD

La disminución de la cotización del dólar impacta de forma transversal todos los ítems del gasto necesario para seguir a Colombia en el campeonato. Los precios expresados para boletos, desplazamientos internos y estadía muestran retrocesos frente al ciclo anterior, lo cual ha dinamizado la demanda de paquetes turísticos y motivado rutas específicas entre los principales destinos.

Además de la propuesta deportiva, los operadores impulsan actividades paralelas: visitas a sitios emblemáticos de Ciudad de México como Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Coyoacán, así como experiencias ligadas a la cultura popular mexicana y la tradición tequilera de Guadalajara, incluyendo paseos por el lago de Chapala y el municipio de Ajijic.

PUBLICIDAD

Según Jairo Andrés Uribe Rodríguez, fundador de Planeación Financiera Colombia, el principal reto no reside únicamente en la evolución del dólar. En declaraciones recogidas por Portafolio, señaló: “El verdadero tema está en la planeación financiera para completar el viaje. Hay gente que calcula únicamente vuelos y entradas, pero se les olvida hospedaje, transporte interno, alimentación, seguros, impuestos y, por lo general, se les olvida un fondo para imprevistos”.

Uribe recomendó además evitar “endeudarse a muchas cuotas para vivir la experiencia porque el problema no es ir al Mundial, sino volver con una carga financiera difícil de manejar después de eso”.

El descenso histórico de la tasa de cambio a $3.706,27 ha dinamizado la demanda de paquetes turísticos y rutas regionales hacia el Mundial 2026 para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La localización de dos de los partidos de Colombia en México, además de rutas mejoradas y la reducción de la distancia en comparación con el certamen de Catar, han impulsado el interés de viajeros en toda la región.

Según Nicolás Posse, “para los viajeros latinoamericanos, el Mundial 2026 abre una oportunidad distinta: vivir el fútbol en destinos más cercanos, con una logística más favorable en tiempo, desplazamientos y presupuesto frente a la edición anterior”.

El descenso del dólar hasta los $3.706,27, reportado en el último cierre (jueves 7 de mayo), ha sido determinante para que asistir al Mundial de 2026 resulte 23% más barato que hace cuatro años.

El costo total para acompañar a la Selección Colombia en sus tres partidos iniciales es hoy de $26,2 millones por persona, frente a los más de $34 millones que hubiese demandado bajo las condiciones previas al campeonato de Catar 2022.