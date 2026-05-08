Cultura

“Tan popular como el fútbol”: Por qué David Attenborough es el hombre más querido de Gran Bretaña

La obra del icónico presentador, que cumple 100 años, ilustra cómo la pasión científica y la comunicación pueden moldear la sensibilidad pública hacia la protección del medio ambiente

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A large advertising screen celebrates Sir David Attenborough's 100th birthday, in Piccadilly Circus, London, Britain, May 8, 2026. REUTERS/Jack Taylor
A large advertising screen celebrates Sir David Attenborough's 100th birthday, in Piccadilly Circus, London, Britain, May 8, 2026. REUTERS/Jack Taylor

David Attenborough, el famoso presentador británico, conocido por su labor de divulgación sobre el cambio climático y cuyos documentales transformaron la forma en que el público percibe la naturaleza, cumple 100 años.

Según encuestas, Attenborough es la personalidad favorita de los británicos, por encima de músicos como Paul McCartney y Elton John o el exfutbolista David Beckham. La estima por este hombre ha hecho que animales y especies vegetales hereden su nombre, como una diminuta araña australiana (Prethopalpus attenboroughi) y una planta carnívora gigante de Palawan, en Filipinas (Nepenthes attenboroughii).

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“Ha hecho de la historia natural un tema de gran público, algo que puede ser tan popular como el deporte o el fútbol”, explica Jean-Baptiste Gouyon, profesor de Comunicación Científica en la University College of London (UCL).

La carrera de David Attenborough, ligada a la BBC, comenzó a principios de los años 1950. Su don natural para contar historias, y su voz cálida, conquistaron rápidamente a los espectadores. Desde entonces, no ha dejado de trabajar y su entusiasmo casi infantil nunca lo ha abandonado, como cuando jugó con unos gorilas de montaña en Ruanda en 1978.

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El presentador británico David Attenborough ha revolucionado la percepción pública de la naturaleza con sus documentales
El presentador británico David Attenborough ha revolucionado la percepción pública de la naturaleza con sus documentales

Crear vocaciones

Attenborough ha recorrido el planeta, trayendo imágenes a menudo inéditas de selvas, desiertos y océanos.

Se estima que 500 millones de personas en todo el mundo vieron la primera gran serie sobre la naturaleza que realizó en 1979, Life on Earth (La vida en la Tierra). “Ojalá el mundo fuera el doble de grande y que la mitad quedara aún por explorar”, decía entonces.

“Ha llevado la naturaleza a nuestros salones. Nos ha llevado a lugares a los que nunca habríamos ido de otro modo. Es un regalo inmenso”, señala Sandra Knapp, botánica y directora de investigación en el Museo de Historia Natural de Londres. Sandra Knapp afirma que, como científica, Attenborough representa “una verdadera inspiración”. “Logra hacer muy simples conceptos científicos bastante complejos”, afirma.

Attenborough también ha despertado vocaciones. “Muchos biólogos están donde están porque vieron sus programas cuando eran niños”, asegura Jean-Baptiste Gouyon. Aunque tiene un título en ciencias naturales por la Universidad de Cambridge, siempre se ha presentado como un hombre de televisión y no como un científico.

David Attenborough INTERIOR
Millones de espectadores en todo el mundo siguen la obra de Attenborough sobre el cambio climático y biodiversidad

“Colonialismo moderno”

Nombrado caballero en 1985 por la reina Isabel II, con quien mantenía una relación de amistad, ha advertido sobre los daños causados por la humanidad.

En 2025, en el documental Ocean (Océano), condenaba los métodos de pesca industrial de los países ricos, calificándolos como “colonialismo moderno del mar”. Muchos de los lugares filmados por David Attenborough han sido después destruidos por el ser humano.

Attenborough siempre ha rechazado ser visto como una celebridad. “Es alguien que se echa a un lado, que siempre guía la mirada de los espectadores hacia aquello que quiere mostrar”, subraya Jean-Baptiste Gouyon.

En ese sentido, es diferente del francés Jacques Cousteau (1910-1997), que era “el aventurero con su boina roja, el que se cuenta a sí mismo”. Attenborough ya no recorre la selva ni el desierto, pero sigue contando la historia de nuestro planeta.

En Wild London (La vida salvaje de Londres), documental emitido a principios de 2026 en la BBC, se interesa por la extraordinaria fauna la capital británica, su ciudad natal.

Tras todos sus viajes, Attenborough ha confesado que su lugar favorito sigue siendo Richmond, un suburbio acomodado y frondoso del suroeste de Londres donde vivió la mayor parte de su vida, con su esposa Jane, madre de sus dos hijos, fallecida en 1997.

Fuente: AFP

[Fotos: Annabel Lee-Ellis / AFP y EPA/ Neil Hall]

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