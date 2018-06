-Sí. Incluso una persona pobre puede ser talentosa también. Todo depende de las oportunidades que la sociedad le brinde para que no sufra desigualdad. Por esto, si no se ayuda al desarrollo de una persona con bajos recursos es un "crimen evolutivo" en la medida en que la evolución de nuestra especie está asociada a su nivel de inventiva y de creatividad. Para ser claro: la idea de "genio" es una construcción no científica. Se refiere a alguien que generó un producto destacado para esa sociedad. Si una propuesta sobresale, la sociedad lo considera como un "genio". Pero hay muchos otros talentos en todas las áreas del quehacer humano que no son promovidos o son asfixiados en la inequidad social a nivel mundial.