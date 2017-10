Debate científico: ¿los perros se reconocen a sí mismos a través de su imagen o de su olor?

A pesar de que muchos animales pueden reconocerse en su reflejo, no sucede así con los canes. Un nuevo estudio indica que podrían hacerlo no a través de la vista sino del olfato, pero no todos los expertos están de acuerdo. Cuáles son las dos posturas