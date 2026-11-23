Los carbohidratos aportan la energía principal durante una carrera y ayudan a sostener el esfuerzo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un corredor puede sentir que las piernas se vacían mucho antes de llegar al límite físico. A veces no es falta de entrenamiento: las reservas de energía empiezan a escasear, falta líquido o la recuperación posterior no alcanza.

La alimentación para corredores debe ajustarse a la duración, la intensidad y el horario de cada entrenamiento, con carbohidratos, proteínas, grasas y líquidos que cubran las necesidades reales del cuerpo.

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El organismo utiliza sobre todo carbohidratos y grasas para obtener energía durante una carrera. Los carbohidratos se transforman en glucosa, que circula por la sangre, y también se almacenan en músculos e hígado como glucógeno. En términos sencillos, el glucógeno es la reserva energética a la que el cuerpo recurre cuando aumenta el esfuerzo.

Mayo Clinic Health System explica que, al disminuir la glucosa disponible, el cuerpo usa ese glucógeno almacenado. Cuando las reservas bajan demasiado, puede aparecer el conocido “muro” de los fondistas, una caída brusca de energía que dificulta sostener el ritmo.

Comer de forma adecuada no exige una dieta rígida ni un menú idéntico todos los días. Las necesidades cambian entre una sesión suave de 30 minutos, un entrenamiento de series, una tirada larga o una competencia de resistencia. La cantidad necesaria también depende del peso, la edad, el sexo, el clima, el volumen de ejercicio y las condiciones de salud de cada persona.

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Los carbohidratos son el combustible central para correr

El glucógeno almacenado en músculos e hígado funciona como una reserva de energía para los entrenamientos intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos ocupan un lugar central en la nutrición deportiva porque aportan energía disponible para el trabajo muscular. Avena, arroz, pasta, papa, pan integral, frutas, legumbres y cereales pueden formar parte de ese aporte, según los objetivos y el momento del entrenamiento.

MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que los carbohidratos “se necesitan para brindar energía durante el ejercicio” y recuerda que su requerimiento depende del tipo de actividad y de su duración.

Para quienes corren con regularidad, reducir los hidratos de carbono de forma drástica puede afectar la resistencia y la recuperación. El sitio de Johns Hopkins Medicine propone que, en líneas generales, los corredores obtengan entre 60% y 70% de sus calorías de los carbohidratos, aunque ese esquema requiere ajustes individuales.

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No todos los entrenamientos demandan la misma estrategia. Una salida breve y de baja intensidad suele requerir menos preparación que una carrera larga. Para esfuerzos prolongados, el objetivo es llegar con las reservas de glucógeno bien cubiertas y evitar que el organismo dependa demasiado pronto de las grasas, un combustible que tarda más en convertirse en energía utilizable.

Una caída marcada de las reservas de glucógeno puede provocar el “muro” que afecta a los fondistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué comer antes de correr según el tiempo disponible

La comida previa debe aportar energía sin provocar molestias digestivas. Si faltan entre dos y tres horas para una sesión intensa o extensa, una opción puede incluir carbohidratos, una cantidad moderada de proteína y poca grasa o fibra. Avena con fruta, tostadas con huevo, arroz con pollo o yogur con cereales son alternativas que pueden adaptarse a cada tolerancia.

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Cuando quedan apenas entre 30 y 60 minutos, conviene optar por algo más pequeño y fácil de digerir: una banana, una tostada con miel o un tazón pequeño de cereal. La elección debe probarse durante los entrenamientos, no por primera vez el día de una carrera.

La Fundación Cardiovascular de Colombia recomienda alimentos ricos en carbohidratos de fácil digestión antes de correr y advierte que la pauta debe adecuarse a los objetivos y necesidades particulares de cada deportista.

Correr en ayunas puede resultar tolerable para algunas personas en entrenamientos breves y suaves, especialmente por la mañana. No funciona igual para todos. En sesiones largas, con cambios de ritmo o de alta intensidad, comer antes suele favorecer el rendimiento. Si aparecen mareos, debilidad, náuseas, fatiga inusual o dificultades para recuperarse, conviene revisar la alimentación y consultar a un profesional de salud.

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La alimentación del corredor debe ajustarse a la duración, la intensidad y el horario de cada sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las tiradas largas, el cuerpo necesita reponer energía

Para carreras de menos de una hora, las reservas previas y el agua suelen ser suficientes en muchas personas. La situación cambia cuando el esfuerzo supera los 60 o 90 minutos, sobre todo con calor, humedad o una intensidad elevada.

Mayo Clinic Health System plantea como referencia el consumo de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora en esfuerzos largos, por lo general superiores a 90 minutos.

Geles, gomitas, bebidas deportivas, banana, frutas deshidratadas o barritas pueden ayudar a cumplir ese objetivo, siempre que el corredor los haya probado antes.

La recomendación no implica ingerir todo de una vez. Repartir el aporte durante la actividad puede ayudar a sostener la energía y reducir la posibilidad de una caída de rendimiento. Las cantidades deben variar según la experiencia, el ritmo, la duración prevista y la tolerancia gastrointestinal.

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La hidratación también forma parte del plan. MedlinePlus advierte que el cuerpo puede perder varios litros de sudor por hora en un ejercicio vigoroso. El agua resulta suficiente para muchas salidas cortas, mientras que el sodio y otros electrolitos pueden adquirir más importancia en carreras prolongadas, bajo altas temperaturas o en personas que sudan en abundancia.

En esfuerzos de más de 90 minutos, geles, frutas deshidratadas o bebidas deportivas pueden ayudar a reponer energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber en exceso también puede ser un problema. Los especialistas alertan sobre la hiponatremia, una disminución de sodio en sangre que puede asociarse al consumo excesivo de agua durante esfuerzos prolongados. En otras palabras, hidratarse no significa forzar grandes volúmenes de líquido sin atender a la duración del ejercicio, el clima y la pérdida de sales.

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La proteína ayuda a reparar los músculos después de correr

La proteína no es la principal fuente de energía de una carrera, pero cumple una función importante en la reparación de tejidos y la recuperación muscular. Carnes magras, pescado, huevos, lácteos, tofu, soja, lentejas, frijoles y frutos secos son algunas fuentes posibles.

MedlinePlus sitúa la ingesta orientativa para atletas entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. La cifra debe interpretarse como un rango general y no como una indicación individual. Una persona con un alto volumen de entrenamiento, una dieta vegetariana, una lesión o una condición médica puede requerir una evaluación específica.

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Distribuir la proteína a lo largo del día suele resultar más práctico que concentrarla en una sola comida. La nutricionista Bridget Isaacs, citada por el sitio Berry Street, resume esa idea al señalar que los corredores necesitan proteína “para reconstruir músculo y sostener las demandas” de una rutina exigente.

Repartir los carbohidratos durante una tirada larga permite sostener el ritmo y reducir la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso no mejora automáticamente el rendimiento ni sustituye a los carbohidratos. Una dieta centrada solo en proteína puede dejar al corredor con un aporte insuficiente de energía para entrenar.

Comer después de correr favorece la recuperación y el próximo entrenamiento

Tras una sesión larga o exigente, el organismo necesita reponer glucógeno y reparar el desgaste muscular. Por eso, una combinación de carbohidratos y proteína después de correr puede facilitar la recuperación, especialmente si habrá otra sesión en pocas horas o al día siguiente.

La referencia habitual es consumir un refrigerio o comida dentro de los 30 a 60 minutos posteriores al entrenamiento. No se trata de una regla inflexible: si no hay apetito inmediato, un batido, un yogur con fruta, leche con cacao, un sándwich o tostadas con huevo pueden servir como primer aporte hasta la siguiente comida.

Entre las opciones prácticas figuran yogur griego con fruta y granola, arroz con atún, un sándwich de pavo y queso, leche con banana o un licuado con leche, yogur y fruta. La recuperación depende más de la constancia diaria que de un alimento aislado.

El hierro, el calcio y la vitamina D requieren atención en corredores con fatiga persistente, lesiones frecuentes o antecedentes de anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grasas, hierro, calcio y vitamina D también forman parte del plan

Las grasas saludables aportan energía y ayudan a absorber vitaminas. Aceite de oliva, palta, nueces, semillas y pescado azul pueden integrar la alimentación habitual, aunque conviene evitar comidas muy grasas justo antes de correr porque pueden retrasar la digestión.

El hierro, el calcio y la vitamina D merecen atención en algunos corredores. Johns Hopkins Medicine indica que el hierro participa en el transporte de oxígeno y que una deficiencia puede afectar el rendimiento. El calcio y la vitamina D intervienen en la salud ósea, un aspecto relevante en un deporte de impacto repetido.

Las mujeres con menstruaciones abundantes, las personas vegetarianas o veganas, quienes tienen fatiga persistente, lesiones frecuentes o antecedentes de anemia deberían evitar la suplementación por cuenta propia. Un análisis clínico y la consulta con un nutricionista deportivo o un médico permiten detectar déficits reales y definir un tratamiento seguro.

MedlinePlus lo resume con una advertencia útil: “La dieta ideal para un atleta no es muy diferente de la dieta sugerida para cualquier persona saludable”. La diferencia está en ajustar las cantidades, el momento de las comidas y la hidratación al esfuerzo que exige cada entrenamiento.