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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Aburrirse con frecuencia puede fomentar hábitos que dificultan el sueño.

Un nuevo estudio de 565 estudiantes universitarios de Canadá reveló que el aburrimiento crónico se asoció con frecuencia a pasar largos ratos en la computadora o a hacer scroll sin parar por la pantalla del celular, muchas veces antes de acostarse. Según los investigadores, esos hábitos le perjudican a la hora de conciliar el sueño.

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Dejar la rutina cuando uno está aburrido tampoco es fácil.

«A la mayoría de las personas, el aburrimiento les impulsarla a hacer algo», dijo James Danckert, autor principal del estudio y profesor de psicología de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. «Pero a quienes sufren de aburrimiento crónico les cuesta mucho tomar la iniciativa. Las consecuencias pueden ser muy diversas, desde tasas más altas de depresión y ansiedad hasta un mayor consumo de drogas y alcohol, problemas con los juegos de azar y un uso problemático del celular».

El equipo de Danckert realizó experimentos con dos grupos de estudiantes universitarios y midió la «tendencia a aburrirse» de cada participante. El análisis tuvo en cuenta factores como el grado de autocontrol y el estado general de salud mental de cada estudiante.

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Los investigadores no hallaron relación entre la tendencia a aburrirse y el hábito de dejar para más tarde el momento de acostarse (lo que se conoce como «procrastinación a la hora de dormir»).

No obstante, los que solían aburrirse dormían peor que los que se aburrían menos, según los investigadores.

El uso generalizado de los smartphones y de internet parecía ser un factor clave en la relación entre el aburrimiento y la mala calidad del sueño, según el equipo. Los investigadores sospechan que las personas recurren con demasiada frecuencia a la tecnología para aliviar el aburrimiento, sobre todo al final del día, antes de acostarse.

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Dormir mal puede agravar el problema de quienes se aburren a menudo y crear un círculo vicioso. El cansancio durante el día puede dificultarles tareas tan sencillas como prepararse para ir a dormir, explicaron los investigadores.

«El cansancio que se acumula al final del día puede agravar esa dificultad y hacer que a las personas muy propensas al aburrimiento les cueste más iniciar su rutina antes de acostarse», escribieron.

«Al final del día recurren con más facilidad a sus dispositivos», añadió el equipo, aunque «probablemente eso les dificulte conciliar el sueño y, en última instancia, altere sus ritmos circadianos».

Los resultados se publicaron recientemente online y está previsto que aparezcan en el número de febrero de 2027 de la revista Personality and Individual Differences.

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Más información

Para obtener más consejos sobre cómo lograr un sueño reparador, consulte la Clínica Mayo.

FUENTES: Universidad de Waterloo, comunicado de prensa del 18 de noviembre de 2026. Personality and Individual Differences, febrero de 2027.