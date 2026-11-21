El impacto del café por la mañana puede variar según la tolerancia digestiva, el descanso y el estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No hay una regla única sobre tomar café antes o después del desayuno. La tolerancia individual, descanso, salud digestiva y control de la glucosa son factores que deben guiar esa elección.

La nutricionista Elizabeth Shaw explicó que quien lo tolera al despertar puede mantener ese hábito. Aun así, remarcó que la bebida no debe sustituir el desayuno.

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Tomar café junto al desayuno o después puede ser una alternativa para quienes notan molestias en ayunas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tolerancia personal define si conviene beber café en ayunas

Tomar café en ayunas no genera inconveniente en todas las personas. La gastroenteróloga Supriya Rao señaló que el café puede estimular el movimiento del colon y la producción de ácido. Puede aparecer la necesidad de evacuar después de beberlo; en otros casos surgen náuseas o indigestión. Rao sugirió beber un vaso de agua antes del café.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos incluye al café y otras fuentes de cafeína entre los productos que algunas personas relacionan con un empeoramiento de los síntomas del reflujo gastroesofágico. El organismo recomienda identificar lo que agrava las molestias y consultarlo con un profesional de salud.

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La cantidad total de cafeína y la hora de consumo influyen en el sueño y el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes padecen reflujo, síndrome de intestino irritable u otras afecciones gastrointestinales, Shaw aconsejó observar la relación entre el consumo de cafeína y los síntomas. Una molestia persistente, dolor al tragar, vómitos o signos de sangrado digestivo requieren consulta médica.

Un estudio publicado en 2026, basado en datos de 20.460 adultos, asoció el consumo de café concentrado por la mañana con indicadores más bajos de resistencia a la insulina que un patrón distribuido durante todo el día.

La investigación también incluyó experimentos en animales y tuvo carácter observacional en su componente humano, por lo que no establece una relación de causa y efecto ni define cuál es el mejor momento para beber café respecto del desayuno.

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Las personas con diabetes, reflujo o embarazo deben considerar sus necesidades particulares al elegir el momento de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno con proteína y fibra puede ayudar a controlar la glucosa

Shaw planteó que las personas con diabetes o prediabetes podrían priorizar un desayuno que incluya proteína y fibra y dejar el café para el final de la comida. La recomendación se vincula con que la cafeína puede elevar la glucosa en algunas personas, aunque la respuesta no es igual para todos.

La Asociación Estadounidense de Diabetes advierte que la cafeína puede provocar un aumento temporal de la resistencia a la insulina y elevar la glucemia en ciertos casos. Por ese motivo, propone prestar atención a la respuesta del propio organismo. El efecto de una bebida sin azúcar tampoco es necesariamente idéntico para todos, ya que la reacción se asocia a la cafeína y no solo a los ingredientes añadidos.

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Un desayuno con proteína y fibra puede ayudar a moderar la respuesta de la glucosa durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, recogió además la advertencia de Shaw sobre estudios que analizaron el café antes de una bebida con glucosa o cerca del consumo de carbohidratos.

La especialista consideró que esos resultados requieren contexto, entre otras razones, porque la representación de mujeres fue menor en parte de la investigación y las conclusiones no se trasladan automáticamente a personas con diabetes.

El café en ayunas suele ser bien tolerado, aunque puede provocar náuseas, acidez o malestar en personas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad total y hora de consumo importan más que el desayuno

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que, para los adultos sanos, hasta 400 miligramos diarios de cafeína procedentes de todas las fuentes no plantean problemas de seguridad.

También indicó que una dosis única de hasta 200 miligramos no genera preocupación en la población adulta sana. Para el embarazo, la entidad fija una referencia diaria de 200 miligramos.

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La respuesta a la cafeína no es igual para todos y conviene observar los efectos de cada rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos coincide en que 400 miligramos diarios es una referencia para la mayoría de los adultos. Aunque aclara que la sensibilidad cambia según el peso, medicamentos, condiciones de salud y velocidad con que cada organismo metaboliza la cafeína. La cantidad presente en una taza puede variar por el tipo de preparación y tamaño de la porción.

La EFSA añade que 100 miligramos de cafeína cerca de la hora de dormir pueden alterar la duración y patrón del sueño en algunas personas. Shaw sugirió establecer el mediodía como referencia para dejar de consumir café si la bebida de la tarde provoca nerviosismo o interfiere con el descanso.

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Especialistas sugieren no reemplazar la primera comida del día por una taza de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales de un consumo excesivo, la autoridad sanitaria estadounidense enumera:

Aumento de la frecuencia cardíaca

Palpitaciones

Ansiedad

Temblores

Insomnio

Malestar estomacal

Náuseas

Dolor de cabeza

Frente a esos síntomas, conviene revisar tanto el horario como la cantidad total de cafeína, incluidos té, chocolate, bebidas energéticas y algunos medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las embarazadas con una ingesta elevada, superior a 300 miligramos diarios, reduzcan el consumo de cafeína para disminuir el riesgo de pérdida del embarazo y bajo peso al nacer. La decisión sobre el momento de consumo debe considerar el estado de salud y las reacciones que cada persona identifica en su rutina.