La cesárea involucra el corte y la sutura de siete capas de tejido hasta llegar al útero, un proceso que demanda reposo y cuidados postoperatorios específicos.

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En un nuevo episodio de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, la médica obstetra y ginecóloga, Luciana Pisarenco, desmontó uno de los debates más instalados en torno al nacimiento: si el parto vaginal es mejor que la cesárea, o viceversa. Según la especialista, la respuesta es clara: no existe una vía de nacimiento universalmente superior a la otra.

Durante la charla, Pisarenco recorrió las diferencias entre ambos procedimientos, explicó en qué consiste cada uno desde lo físico y lo quirúrgico, y abordó el peso social que suele cargar la mujer que elige o necesita una cesárea. También respondió preguntas concretas sobre la recuperación, la posibilidad de tener múltiples cesáreas y el rol del vínculo médico-paciente de cara al momento del parto.

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No hay una vía de nacimiento mejor que otra: la decisión depende de cada mujer, bebé y situación

El punto de partida de Pisarenco fue contundente. “No hay un parto universalmente mejor que otro”, afirmó. Según la especialista, el parto ideal es el que se adapta a la paciente, al bebé y a la situación particular que se atraviesa en ese momento. Sin embargo, reconoció que existe una presión social fuerte que lleva a muchas mujeres a sentir que el parto vaginal es la opción “correcta” y que optar por cesárea implica algún tipo de falla.

La médica obstetra Luciana Pisarenco afirmó que no existe una vía de nacimiento universalmente superior entre el parto vaginal y la cesárea. (Maximiliano Luna)

“A veces se escucha hablar de si sos mejor o peor mamá por el tipo de parto que tuviste”, señaló la médica. Esa lógica, dijo, es algo que hay que “desterrar”. Pisarenco fue directa al respecto: “La cesárea salva vidas. No hay que romantizar el parto, tampoco hay que poner a la cesárea bajo la lupa”.

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La diferencia principal entre ambas vías, explicó, es el canal por el que nace el bebé. En el parto vaginal, las contracciones —los movimientos involuntarios del útero— dilatan el cuello uterino hasta permitir el paso del bebé. En la cesárea, en cambio, se realiza una intervención quirúrgica programada o de urgencia para extraer al bebé directamente del útero a través de una incisión en el abdomen.

La cesárea implica cortar y suturar siete capas del cuerpo: cómo es la recuperación

Ante la pregunta de cuántas capas se cortan en una cesárea, Pisarenco respondió sin rodeos: siete. “Desde la piel hasta el útero”, detalló. Esas mismas siete capas se suturan una vez que nace el bebé. Este dato pone en perspectiva por qué la recuperación de una cesárea suele ser más lenta y más dolorosa que la de un parto vaginal.

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“Es una cirugía mayor”, subrayó la especialista. Puente lo ilustró con una observación frecuente en la experiencia de las madres: muchas atraviesan esa cirugía y, horas después, ya están de pie atendiendo a su bebé, sin que el entorno reconozca el esfuerzo físico que eso implica.

La especialista advirtió sobre la presión social que juzga a las mujeres según la modalidad en la que dan a luz a sus hijos. (Maximiliano Luna)

La recuperación completa puede llevar entre un mes y un mes y medio, aunque la especialista aclaró que el proceso depende en gran medida de la propia paciente. Su recomendación para un mejor postoperatorio incluye buena alimentación, levantarse pronto y pedir analgésicos de rescate cuando el dolor lo requiere.

Una cesárea previa no impide un parto vaginal en el siguiente embarazo, aunque requiere cuidados específicos

Una de las inquietudes más frecuentes entre las mujeres que tuvieron una cesárea es si eso las condena a tener cesáreas en todos sus embarazos futuros. Pisarenco aseguró que no necesariamente. “Existe el parto vaginal después de cesárea”, afirmó, aunque aclaró que para que eso sea posible tienen que darse ciertas condiciones.

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El útero es un músculo, y cuando se lo corta, esa zona cicatriza formando fibrosis, es decir, tejido más rígido y menos elástico que el original. Cuantas más cesáreas tuvo una mujer, más delgada puede volverse esa zona. Por eso, antes de un nuevo embarazo, es importante evaluar cómo quedó la cicatriz uterina mediante una ecografía.

Cuando sí se intenta un parto vaginal después de una cesárea, hay restricciones. No se puede inducir el trabajo de parto —provocarlo artificialmente con medicación— y el proceso debe ser espontáneo. Además, la anestesia se administra de forma diferente, ya que ciertos síntomas durante el trabajo de parto pueden ser señales de que algo no está bien en la cicatriz anterior.

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El primer contacto directo entre la madre y el recién nacido resulta posible en una cesárea según las pautas del equipo médico. (Maximiliano Luna)

En cuanto al máximo de cesáreas que una mujer puede tener, Pisarenco remarcó que no existe un número fijo. “Tiene que ver mucho con los tejidos”, explicó. La cicatrización varía de persona a persona: hay pacientes con una sola cesárea previa en las que la cirugía resulta compleja por la cantidad de adherencias, que son bandas de tejido que se forman entre órganos como consecuencia de una cirugía, y otras con dos o tres cesáreas en las que el procedimiento transcurre sin complicaciones.

El miedo al parto es universal, y el vínculo con el obstetra es la herramienta más concreta para reducirlo

Pisarenco también habló de la frustración que siente una mujer que planificó un parto vaginal y termina en cesárea. Su consejo fue prepararse siempre para las dos posibilidades. “Vamos a intentar que sea un parto vaginal, pero también sepamos que existe esa posibilidad”, dijo. Según la especialista, una cesárea puede ser igualmente respetuosa: el primer contacto entre la madre y el bebé no depende de la vía de nacimiento, sino del equipo médico, del sanatorio y de las condiciones en que nace el bebé.

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En relación con el miedo, la obstetra reconoció que es una experiencia compartida por prácticamente todas las mujeres embarazadas, incluidas las que ya atravesaron un parto. Para reducirlo, su recomendación central fue construir una relación sólida con el obstetra durante los nueve meses de embarazo: hablar de los deseos, conocer cómo trabaja el médico y llegar al momento del parto con confianza en ese vínculo.

“Me parece que esa relación es superimportante para que la mamá llegue con mucho menos miedo”, afirmó Pisarenco. Y sumó: traer a la sala de parto los propios deseos (bajar las luces, poner música, elegir un ambiente determinado) es una forma concreta de que el momento “fluya”. Según la especialista, nacer “es una de las cosas más estresantes de la vida”. El objetivo, en definitiva, es que todo suceda en el marco de la mayor tranquilidad posible para la madre y el bebé.

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