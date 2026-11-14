Salud

Subir escaleras: la rutina de pocos minutos que suma beneficios para el corazón y los huesos

Expertos explican cómo distribuir tramos breves a lo largo del día mejora la capacidad cardiorrespiratoria y fortalece músculos, siempre que se adapte a cada condición física

Ilustración en acuarela de una mujer de espaldas sobre una escalera de caracol con peldaños de madera, barandilla de metal y ventanas.
Subir escaleras permite incorporar actividad física a los desplazamientos cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Subir escaleras incorpora movimiento a trayectos cotidianos y puede contribuir a una rutina física más activa. La práctica suma trabajo cardiovascular, muscular y de soporte de peso sin requerir una sesión prolongada de ejercicio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. O entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana.

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Elegir las escaleras puede aportar minutos de actividad dentro de ese objetivo, aunque no reemplaza por sí solo un programa completo.

Los tramos breves pueden mejorar la capacidad cardiorrespiratoria

La nutricionista Marián García propuso convertir las escaleras en un hábito repetido durante el día. Según explicó a Vogue, una referencia fácil de recordar es subir tres pisos, unas 60 gradas, tres veces al día. La profesional señaló que la constancia tiene más peso que la búsqueda de una intensidad extrema.

La pauta se apoya en un estudio citado por el medio: personas sedentarias subieron cerca de 60 escalones a paso rápido, tres veces diarias y tres días por semana, durante seis semanas. Al finalizar, los participantes mejoraron su capacidad cardiorrespiratoria. El ejercicio se realizó con pausas de entre una y cuatro horas entre cada tramo.

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Hombre de más de 70 años con polo azul y pantalón beige sube una escalera de madera, sosteniéndose del pasamanos en un living de casa urbana.
La escalera es una alternativa para interrumpir períodos prolongados de sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trasladar esa propuesta a la rutina, García sugirió una exigencia percibida de seis o siete puntos sobre 10. En términos prácticos, el esfuerzo debería acelerar la respiración y demandar las piernas, sin obligar a correr ni llegar al final sin poder recuperarse.

  • Priorizar una subida atenta, sin distracciones que comprometan la seguridad.
  • Mantener un ritmo firme y compatible con la condición física personal.
  • Distribuir los tramos a lo largo de la jornada en lugar de concentrarlos en un único momento.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las piernas y los glúteos participan en cada ascenso contra la gravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo contra la gravedad activa músculos y huesos

Subir escalones exige la acción coordinada de las piernas y los glúteos, a la vez que eleva el esfuerzo del sistema cardiovascular. La Fundación Internacional de Osteoporosis incluye la subida de escaleras entre los ejercicios con carga de peso, en los que el cuerpo se sostiene sobre los pies y recibe el estímulo de la gravedad.

La entidad indica que los ejercicios con carga y de fortalecimiento muscular son los más eficaces para desarrollar fuerza ósea y muscular. Esta clasificación ayuda a comprender por qué las escaleras pueden complementar actividades como la caminata y entrenamiento de fuerza, pero no implica que sustituyan los ejercicios específicos de resistencia recomendados por la OMS.

García planteó dos formas de aumentar la demanda una vez que el hábito resulte tolerable: subir dos escalones por vez y alternar momentos de mayor y menor velocidad. El propósito es modificar el estímulo sobre los músculos y los huesos. La progresión debe ajustarse a la estabilidad, fuerza y experiencia de cada persona.

Mujer mayor de cabello gris baja una escalera moderna con pasamanos de madera. Viste suéter beige y pantalones oscuros; un gran ventanal muestra un jardín exterior.
La progresión del esfuerzo debe contemplar la condición física y el equilibrio de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad breve después de comer también se estudia por su efecto metabólico

El artículo de Vogue citó investigaciones según las cuales un minuto de subida de escaleras después de una comida puede atenuar el aumento de glucosa posterior a la ingesta. García aclaró que ese movimiento no compensa por sí mismo los alimentos consumidos, pero activa grandes grupos musculares que utilizan glucosa circulante.

Las guías de la OMS señalan que la actividad física aeróbica y el fortalecimiento muscular se asocian con mejores marcadores de control de glucosa en adultos con diabetes tipo 2. Esta relación no convierte la escalera en tratamiento y las personas con esa condición deben seguir las indicaciones de sus equipos de salud.

La Fundación Internacional de Osteoporosis advierte que quienes tienen osteoporosis, fracturas vertebrales, riesgo elevado de caídas u otras limitaciones necesitan un plan adaptado por un profesional. En esos casos, la seguridad en los escalones, el equilibrio y la supervisión adecuada deben definirse antes de aumentar el ritmo o la dificultad.

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