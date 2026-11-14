Cuarentena después del parto: qué cambios atraviesa el cuerpo y cuándo pueden retomarse las relaciones sexuales

La médica Melisa Pereyra explicó que los 40 días posteriores al parto son parte de una recuperación que puede extenderse más allá del puerperio inicial.

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En una nueva edición de El Puente, el ciclo conducido por Julieta Puente, la médica Melisa Pereyra, médica especialista en ginecología y obstetricia, abordó las dudas frecuentes sobre la cuarentena posparto, el período de recuperación que sigue al nacimiento de un bebé. Durante la entrevista, explicó por qué los 40 días posteriores al parto requieren controles, atención a las señales del cuerpo y acompañamiento emocional.

La especialista planteó que la idea de que, tras ese plazo, todo vuelve de inmediato a la normalidad puede llevar a interpretaciones erróneas. “La cuarentena existe. Existen esos 40 días postparto, pero no es que pasan esos 40 días y vuelve todo a como era antes”, afirmó en diálogo con Julieta Puente.

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Los 40 días posteriores al parto forman parte del puerperio

La llamada cuarentena corresponde al inicio del puerperio, el período de recuperación posterior a los nueve meses de embarazo y al nacimiento. Según explicó Pereyra, en esta etapa el organismo atraviesa cambios físicos y hormonales, mientras se produce la cicatrización de lesiones internas y externas.

“Es un proceso de cambios, de recuperación que lleva su tiempo y hasta a veces no terminamos siendo las mismas”, sostuvo la médica especialista en El Puente. La evolución no es idéntica en todos los casos y depende de factores como el tipo de parto, la existencia de heridas, la lactancia y el estado general de cada mujer.

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La cuarentena posparto comprende los primeros 40 días posteriores al nacimiento

La ginecóloga señaló que, después de un parto vaginal, pueden existir desgarros, una episiotomía o ninguna lesión visible en la zona perineal. En una cesárea, en cambio, hay una cirugía abdominal que requiere una recuperación particular. “Son siete capas de nuestro cuerpo que se fueron cortando y que tienen que ir cicatrizando”, indicó.

También remarcó que la cicatriz uterina es una de las zonas que requiere más tiempo de recuperación, aunque no pueda verse desde el exterior. Por ese motivo, mencionó que suele recomendarse esperar al menos 18 meses antes de buscar otro embarazo tras una cesárea, para permitir una recuperación adecuada del útero.

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Las relaciones sexuales requieren alta obstétrica y comodidad física

Uno de los motivos por los que se asocia la cuarentena con la abstinencia sexual tiene relación con la cicatrización que ocurre dentro del útero luego del desprendimiento de la placenta. La médica explicó que, durante ese período, existe una herida interna que puede ser vulnerable a infecciones.

“Estos primeros 40 días no pueden mantener relaciones porque esa herida interna del útero está cicatrizando”, expresó Pereyra. Según detalló, una eventual infección del endometrio puede derivar en una endometritis, que debe recibir tratamiento médico.

El puerperio incluye cambios físicos, hormonales y emocionales tras el embarazo

A esta situación se suman las molestias vinculadas a desgarros, puntos de sutura, episiotomías o la incisión de una cesárea. Luego del alta obstétrica, la posibilidad de retomar las relaciones depende de que la paciente se sienta físicamente bien y tenga deseo.

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La médica señaló que es frecuente que haya temor al dolor, cansancio, baja del deseo sexual o sequedad vaginal, sobre todo durante la lactancia. La prolactina puede inhibir el ciclo menstrual y reducir los niveles de estrógenos, hormonas relacionadas con la lubricación vaginal.

En esos casos, mencionó la posibilidad de utilizar geles hidratantes o lubricantes y de consultar con el obstetra o la ginecóloga si las molestias persisten. “Si al año de haber tenido el nacimiento todavía tengo molestias ahí, quizás es bueno tener una evaluación del suelo pélvico”, precisó.

Los loquios permiten observar cómo evoluciona la recuperación uterina

Durante el puerperio aparecen los loquios, las pérdidas vaginales posteriores al parto. Melisa explicó que se producen a partir del proceso de cicatrización del útero y que pueden presentarse tanto después de un parto vaginal como de una cesárea.

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En los primeros días, el sangrado puede ser abundante y similar a una menstruación. Con el paso del tiempo, debería disminuir en cantidad y cambiar de color, hasta convertirse en una secreción más clara. “Podrían ser hasta 40 días, siempre esperando que la cantidad se vaya disminuyendo con el tiempo”, explicó.

La recuperación varía según el tipo de parto, la lactancia y el estado general de cada mujer

La cantidad, el color y el olor son aspectos que requieren observación. Si el sangrado no disminuye, se vuelve muy abundante o presenta olor fétido, corresponde consultar con un equipo médico. La especialista advirtió que esos signos pueden asociarse con la presencia de restos de placenta o con una infección uterina.

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Durante este período, recomendó usar apósitos o toallitas y evitar elementos intravaginales, como tampones o copas menstruales. “No es menstruación, sino que es el sangrado cicatrizal que está produciendo el útero para volver a regenerar todo lo que es el endometrio”, explicó.

Lactancia, salud mental e incontinencia también forman parte del proceso

El posparto incluye cambios que exceden la recuperación de las heridas. La llegada de la leche, el dolor mamario, el descanso interrumpido y la adaptación a los cuidados del recién nacido forman parte de las primeras semanas.

La obstetra también destacó la importancia de prestar atención a la salud mental. Tras el nacimiento se produce una modificación hormonal abrupta que puede predisponer a cuadros de depresión posparto. Por eso, consideró necesario que las mujeres mantengan contacto con un equipo de salud después del alta y cuenten con espacios para hacer consultas.

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Después de una cesárea, el organismo necesita tiempo para cicatrizar la cirugía abdominal

La recuperación del suelo pélvico es otro aspecto que puede requerir atención. Algunas mujeres tienen escapes de orina tras el embarazo o el parto debido al debilitamiento de los músculos de esa zona. La especialista aclaró que puede ser una situación esperable en el puerperio, aunque existen ejercicios y tratamientos de rehabilitación para abordarla.

La lactancia no elimina el riesgo de un nuevo embarazo

Durante la entrevista, Julieta Puente consultó sobre la posibilidad de ovular durante la lactancia. La experta afirmó: “Nosotros podemos estar ovulando y no estar menstruando y estar dando la teta también”. Por ese motivo, indicó que resulta importante definir un método anticonceptivo cuando se retoman las relaciones sexuales, incluso si el ciclo menstrual todavía no regresó.

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Entre las opciones, mencionó el preservativo, el dispositivo intrauterino (DIU) y las pastillas compatibles con la lactancia, siempre de acuerdo con la evaluación del profesional tratante. La consulta posparto, según señaló, permite controlar la evolución de la recuperación y planificar la anticoncepción de acuerdo con cada caso.