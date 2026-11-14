Crecida del río Paraná: Santa Fe se encuentra al límite de la evacuación y ya son más de 4.500 afectados en el Litoral

A raíz de las crecidas, las autoridades confirmaron que los balnearios santafesinos no estarán disponibles esta temporada

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En medio de la crecida del río Paraná, la Prefectura Naval Argentina (PNA) advirtió que el puerto de la ciudad de Santa Fe registró una altura de 5,60 metros a las 18:00 horas del viernes. De este modo, el valor quedó a 10 centímetros del nivel de evacuación. Asimismo, se confirmó que hay más de 4.500 personas evacuadas en la región del Litoral.

Dos horas antes, el río se ubicaba en 5,58 metros, lo que reflejaba un aumento de 10 centímetros respecto de la medición de 24 horas previas. Cabe recordar que la ciudad ya había superado la cota de alerta, establecida en 5,30 metros.

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No obstante, la lluvia caída durante el viernes fue moderada en la capital santafesina. Mientras tanto, la red meteorológica municipal registró 5,75 milímetros en Alto Verde, 3,75 en el centro, 1,75 en el CIC Facundo Zuviría y 0,75 en Los Polígonos. En Alto Verde también se registró una ráfaga máxima de 48,9 kilómetros por hora, procedente del sudeste.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, alcanzar o superar la cota de evacuación no implica por sí mismo el desalojo de una ciudad completa. Sin embargo, sí activa protocolos preventivos para las familias asentadas en zonas bajas o expuestas, donde el agua puede afectar viviendas, accesos, defensas, desagües y servicios esenciales.

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Continúan las tareas de asistencia en las localidades santafesinas afectadas por la crecida (X: @mariogaloppo)

Hasta el momento, la crecida dejó al menos 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas en el Litoral, según el último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Según Diario El Norte, Chaco y Corrientes concentran la mayor cantidad de afectados, mientras diez localidades ya superaron sus respectivos niveles de evacuación.

El avance del agua también afectó a poblaciones de Santa Fe y Entre Ríos. Nueve de las ciudades que excedieron la cota crítica están sobre el Paraná, aunque la excepción es Isla del Cerrito, en Chaco, ubicada en la confluencia de ese curso de agua con el río Paraguay.

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El informe difundido indicó que 2.242 personas afectadas corresponden a Chaco y otras 2.005 a Corrientes. La emergencia también alcanzó a sectores donde el río todavía no cruzó formalmente la marca de evacuación, pero las viviendas o accesos quedaron comprometidos por el agua.

Actualmente, las ciudades con niveles por encima de sus referencias de evacuación son Barranqueras e Isla del Cerrito, en Chaco; Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Javier, en Santa Fe; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, en Entre Ríos.

Los vecinos de Alto Verde, Santa Fe, se organizaron para prevenir el avance del río (Facebook: Reclamos en Santa Fe)

Por otro lado, la AFE identificó además 26 localidades con habitantes afectados por las inundaciones. En la ciudad de Santa Fe, 166 personas debieron dejar sus casas, en especial en Vuelta del Paraguayo, un barrio situado sobre un brazo del Paraná. En Reconquista se registraron otros 33 afectados.

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En territorio correntino, la capital provincial tenía cerca de 690 vecinos con viviendas anegadas, aun cuando el hidrómetro marcó un descenso por debajo de la cota de evacuación. Itatí contabilizaba 518 personas afectadas, Paso de la Patria 228 e Isla Apipé 211.

La situación en Chaco incluyó operativos en Isla Soto, un paraje próximo a Puerto Vilelas donde el agua aisló a varias familias. La interrupción del servicio eléctrico obligó al traslado de grupos electrógenos para atender a los pobladores.

Ante la suba del Paraná y la fuerza de la correntada, la Municipalidad de Santa Fe confirmó que no habilitará las playas de las costaneras Este y Oeste como balnearios. Además, el intendente Juan Pablo Poletti explicó que está prohibido ingresar a la Laguna Setúbal.

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La mayor cantidad de familias se concentran en las provincias de Corrientes y Chaco

“La velocidad que tiene la correntada, sumado a los camalotes, hace que no estemos en condiciones de habilitar playas para balneario”, afirmó Poletti durante un diálogo con AIRE de Santa Fe. Por eso, el municipio instaló cartelería en el sector y pidió evitar el ingreso al agua por los riesgos que implican la corriente y los residuos arrastrados.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, sostuvo que las defensas de la ciudad se encuentran por encima de los niveles de evacuación. Asimismo, señaló que el cruce de las cotas exige reforzar las medidas previstas por las autoridades.

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Frente a esto, el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que el Paraná podría comenzar a bajar gradualmente durante los próximos días en los tramos superiores de la cuenca. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo porque el impacto de una crecida puede trasladarse aguas abajo con un poco de demora.