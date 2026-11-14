Walter Giardino, entre la vigencia de Rata Blanca y el rock frente a las modas: “Nunca hice una canción pensando cuánto iba a vender”

Rata Blanca se prepara para cerrar 2026 con un show en Buenos Aires

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Hay bandas que consiguen atravesar generaciones sin perder un solo gramo de su fuerza. Pasan los años, cambian las tendencias, se transforman las maneras de escuchar música y aparecen nuevos artistas que dominan las plataformas, pero algunas conservan intacta esa capacidad de conmover, sacudir y despertar emociones.

Para Walter Giardino esa es precisamente una de las razones que explican la vigencia de Rata Blanca: una banda que nació en 1987, que construyó una identidad inconfundible dentro del rock argentino y que, casi cuatro décadas después, sigue encontrando en los jóvenes una parte fundamental de su público.

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El guitarrista, fundador y principal arquitecto musical de la agrupación atraviesa un presente de enorme actividad. Después de recorrer escenarios de Europa y Latinoamérica, volvió a demostrar su poder de convocatoria en Estados Unidos, donde superó los veinte conciertos con localidades agotadas. Además, en el festival “Rock al Parque” de Colombia desplegó su magia ante más de 200.000 personas

Ahora, el regreso a Buenos Aires tendrá una escala especial. El próximo 5 de diciembre se presentará en el Movistar Arena para despedir 2026 con un espectáculo que promete recorrer distintas etapas de su historia. La expectativa no pasa solamente por escuchar nuevamente esos clásicos que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional, sino también por reencontrarse con una banda que conserva la potencia de sus comienzos y que parece haber encontrado una nueva juventud en cada generación que descubre sus canciones.

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En una entrevista exclusiva con Teleshow, Giardino, lejos de limitarse a la nostalgia, reivindicó una manera de entender el rock que considera fundamental: la libertad creativa, la honestidad de las canciones y la posibilidad de construir una identidad sin someterse a las exigencias del mercado. Una convicción que atraviesa toda su carrera y que resume en una frase tan sencilla como contundente: “La música nunca miente”.

En una industria acostumbrada a medir el éxito por reproducciones, tendencias y movimientos fugaces en las plataformas digitales, Rata Blanca conserva algo que no resulta sencillo de conseguir: canciones que siguen encontrando nuevos destinatarios muchos años después de haber sido compuestas.

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Rata Blanca en 1988, en una fotografía compartida por Hugo Bistolfi

“Esto es un fenómeno musical puramente. Todo lo que pasa con Rata es eso, básicamente. Las canciones funcionaron durante años, siguen funcionando, hay nuevas generaciones, que eso es lo más importante o más curioso en una banda con tantos años”, reflexionó.

En ese sentido, el músico hizo una observación que permite comprender la dimensión del fenómeno. Aunque algunos seguidores históricos continúan acompañando a la agrupación desde sus primeros tiempos, la mayor parte del público que actualmente asiste a sus presentaciones está integrada por jóvenes que no vivieron el nacimiento de la banda ni experimentaron en primera persona el impacto de sus primeros discos.

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“Se regeneró, se recicló. No viene gente de hace treinta años. Si bien algunos vienen, la mayoría son jóvenes”, aseguró.

Para Giardino, esa renovación constituye una de las mayores satisfacciones que puede experimentar un músico. No se trata simplemente de conservar una audiencia construida durante décadas, sino de comprobar que canciones concebidas en otro contexto histórico todavía consiguen despertar interés, identificación y emoción en personas que pertenecen a una realidad completamente diferente.

El guitarrista también estableció una comparación con algunas de las grandes bandas internacionales que consiguieron sostener su convocatoria a través del tiempo. Mencionó a Guns N’ Roses e Iron Maiden como ejemplos de agrupaciones que cuentan con un mercado mucho más amplio por cantar en inglés, una circunstancia que les permite llegar a públicos de distintas partes del planeta.

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Rata Blanca, en cambio, construyó buena parte de su identidad desde el castellano y desde una tradición musical profundamente vinculada con Latinoamérica. Una condición que, lejos de convertirse en un límite, terminó consolidando su lugar como una de las agrupaciones más representativas del rock pesado de la región.

Rata Blanca interpretando el tema Chico callejero, con Saúl Blanch como cantante

La conversación también permitió conocer su mirada sobre los profundos cambios que experimentó el negocio musical. El avance de las plataformas digitales, las redes sociales y las nuevas estrategias de promoción modificaron la manera en que los artistas presentan sus canciones y construyen sus carreras. Para alguien que creció escuchando discos completos, descubriendo bandas a través de sus composiciones y entendiendo el rock como una experiencia colectiva, el panorama actual representa un cambio sustancial.

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El guitarrista no desconoce que cada época tiene sus propias reglas, pero cuestiona que la promoción haya adquirido un protagonismo que, desde su perspectiva, muchas veces termina desplazando a la música.

“Los nuevos productos ni siquiera tienen hits. Son productos sustentados en la promoción, en el marketing, y eso genera un mercado un tanto raro para los que estamos acostumbrados a otra cosa”, sostuvo.

Su reflexión apunta especialmente a una modalidad de consumo en la que muchas veces se promociona una canción individual sin que exista necesariamente un álbum detrás, una obra conceptual o un recorrido artístico que permita conocer en profundidad la identidad de quien la interpreta.

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También existe una industria que decide qué estilos impulsar, qué nombres promocionar y hacia dónde orientar sus inversiones. En ese escenario, considera que el rock perdió parte del espacio que históricamente había ocupado en el mercado latinoamericano.

“Los que logramos imponer una música o un nombre, una marca, por decirlo de alguna manera, podemos hacer esto que está pasando”, explicó, al referirse a la posibilidad de sostener una carrera durante décadas, incluso cuando las tendencias comerciales se orientan hacia otros géneros.

El guitarrista Walter Giardino toca una guitarra eléctrica en el escenario durante una presentación musical.

En su análisis, Rata Blanca representa una continuidad de aquella vieja escuela de bandas que construían su identidad a partir de las canciones, los ensayos, los escenarios y una convicción artística que no necesariamente coincidía con las necesidades de los negocios: “Es como old school, como la vieja escuela de las bandas de toda la vida, de las bandas más grandes, de las que aprendí yo”.

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El músico recordó que quienes comenzaron a desarrollar sus carreras durante los ‘80 habían incorporado una manera de entender la música que provenía de las grandes agrupaciones de las décadas anteriores. Había una búsqueda de evolución, una preocupación por mejorar como instrumentistas y compositores, pero también un espíritu de independencia que no estaba condicionado por las decisiones de los grandes despachos comerciales: “Ese espíritu no tenía tanto que ver con lobbies y negocios más de escritorio que de bar”.

La diferencia, según su mirada, es que una banda de rock necesita conservar una cuota de rebeldía: “Una banda de rock tiene que mantener su espíritu salvaje, su rebeldía, su saber decir que no. Pero eso también tiene un costo”, advirtió.

Otro de los aspectos sobre los que Giardino se expresó con firmeza fue la relación entre el rock argentino, las posiciones ideológicas y las interpretaciones políticas que suelen acompañar a determinados artistas.

Sin desconocer la importancia que pueden tener las convicciones personales, el guitarrista considera que muchas veces esas discusiones terminan condicionando la recepción de una obra artística: “En Argentina muchas cosas se mezclan con ideología, con pensamiento político, y realmente no es algo que tenga que ser tan importante a la hora del resultado artístico”, reflexionó.

Y enseguida aclaró que no se trata de negar la importancia de las ideas o de las convicciones individuales: “La ideología es importante, opino que sí, y que uno la tiene que mantener. Pero primero, en mi caso, siempre fue la música. Primero la música, después todo lo otro. O las letras segundo”.

Con un estilo forjado entre riffs intensos y melodías elaboradas, la banda se distingue por no encasillarse. Su identidad musical ha resistido el paso del tiempo y las etiquetas. (Rata Blanca)

Esa postura, según explicó, también le permitió construir una relación más universal con quienes escuchan Rata Blanca fuera de la Argentina. Una canción puede viajar a través de diferentes idiomas, culturas y realidades sin necesidad de que el público conozca el contexto político o social en el que fue creada.

Para Giardino, allí reside buena parte de la potencia del lenguaje musical: en su capacidad de transmitir emociones y conectar personas que no necesariamente comparten una misma historia.

También cuestionó que las discusiones ideológicas puedan transformarse en una limitación para la composición. En su opinión, un músico debe tener la libertad de explorar diferentes territorios sonoros sin sentirse obligado a responder a las expectativas de determinados sectores del público.

Esa amplitud aparece reflejada en la propia identidad de Rata Blanca, una agrupación que nunca se limitó a una única etiqueta: “Siempre me gustó el metal, siempre me gustó el rock, la música más pesada. También me gusta la música clásica, el blues y el rock and roll”, enumeró.

Esa diversidad, que para algunos puede resultar una virtud y para otros una decisión cuestionable, responde a una concepción artística que el guitarrista defiende desde sus comienzos: “Nunca en mi vida hice una canción pensando en cuánto se iba a vender o lo que iba a pasar. Simplemente la escuchaba y me parecía bien o me parecía mal”, aseguró.

La banda de metal más importante de Argentina rindió tributo al barco de Greenpeace Rainbow Warrior

Por eso considera que las canciones de Rata Blanca conservan una honestidad particular. Cada una nació de una necesidad musical, de una búsqueda personal y de la convicción de que debía formar parte de una obra: “Creo que todas las canciones que hay en Rata son absolutamente honestas y legítimas en ese aspecto”.

Al recordar los primeros tiempos de la agrupación, Giardino volvió sobre una etapa que modificó para siempre el destino de sus integrantes. Rata Blanca había comenzado a construir su camino en 1987, con una propuesta que combinaba potencia, virtuosismo instrumental y una identidad musical que rápidamente encontró su lugar dentro del rock argentino.

El crecimiento fue progresivo, pero hubo un momento en el que la popularidad adquirió una dimensión que excedió las previsiones iniciales. El éxito masivo llegó con una intensidad que transformó la vida cotidiana de los músicos y también las relaciones que se habían construido alrededor del proyecto.

Giardino recordó especialmente el impacto de Magos, espadas y rosas, el álbum que consolidó definitivamente a la banda y la convirtió en uno de los grandes fenómenos del rock nacional: “Después de ese disco, toda la inocencia del ascenso se terminó. Llegamos arriba de todo y nos encontramos con la realidad”, recordó.

El guitarrista explicó que los dos primeros discos tienen para él una conexión especial. De hecho, buena parte del material del segundo álbum ya estaba compuesto cuando terminaron de grabar el primero. Por eso los considera trabajos hermanos, dos capítulos de una misma etapa creativa que encontraron continuidad a pesar de los cambios que se produjeron dentro de la formación.

Rata Blanca y su tema tema «Mujer amante», en 1991

Uno de esos movimientos fue la llegada de Adrián Barilari como cantante, después de la etapa inicial encabezada por Saúl Blanch. La transformación terminó encajando de una manera que Giardino considera extraordinaria y permitió que la agrupación desarrollara una de las etapas más exitosas de su historia.

Sin embargo, detrás de los discos, las canciones y las presentaciones multitudinarias también aparecieron dificultades que no siempre resultan visibles para el público: “Una cosa es una banda que todavía no llegó al éxito, al menos tan masivo como nos pasó a nosotros, y otra es una banda exitosa”.

El crecimiento trajo consigo giras, exigencias profesionales, cuestiones internas y responsabilidades que modificaron el funcionamiento cotidiano del grupo. El problema, según su mirada, fue que “el entorno de la banda no estuvo preparado para lo que seguía”.

También señaló que en la Argentina no siempre existieron las condiciones necesarias para sostener un fenómeno de esas características: “Parecía que molestaba que una banda del Bajo Flores hubiera copado el mercado, hubiera llegado a un lugar que era impensado”.

Con cierta ironía, el músico describió una particularidad de la cultura argentina: el éxito puede convertirse, paradójicamente, en motivo de cuestionamiento. Como si haber conseguido construir una carrera y alcanzar una popularidad masiva implicara, de alguna manera, tener que dar explicaciones.

A pesar de aquellas dificultades, el tiempo terminó poniendo las cosas en perspectiva. Para Giardino, lo verdaderamente importante es que las canciones sobrevivieron a los conflictos, a los cambios de época y a las diferentes etapas de la banda. Y allí volvió a aparecer una de sus convicciones más profundas: “La música nunca miente”.

"Gente del sur" - Rata Blanca

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando la conversación se trasladó a Saúl Blanch, el cantante que puso su voz en el álbum debut de Rata Blanca y cuya reciente muerte volvió a conectar a Giardino con los primeros capítulos de la historia del grupo.

El guitarrista habló desde el afecto y el agradecimiento. Recordó que habían compartido algunos encuentros y presentaciones en Flores, donde pudieron volver a encontrarse y compartir escenarios. En aquellas últimas ocasiones, Blanch ya atravesaba un estado de salud delicado y se encontraba físicamente debilitado.

Aunque sabía que su situación no era la mejor, la noticia de su muerte le provocó una profunda tristeza. Porque, más allá del paso del tiempo y de los caminos diferentes que habían seguido, para Giardino siempre ocuparía un lugar especial dentro de la historia de Rata Blanca: “Saúl fue un pilar también, donde yo pude volcar toda mi música”.

Su importancia no se explica solamente por haber sido el primer cantante de la agrupación. Su participación estuvo vinculada con una etapa en la que todavía no existían las certezas de lo que vendría después. Rata Blanca era un proyecto que buscaba consolidarse, con músicos jóvenes que tenían una enorme ambición artística, pero que todavía debían encontrar las condiciones para convertir ese sueño en una realidad.

Blanch, que era casi diez años mayor que los integrantes más jóvenes, tenía una vida personal con otras responsabilidades que muchas veces hacían más difícil acompañar el ritmo y las exigencias de una banda que pretendía abrirse camino en la escena musical.

Giardino recordó especialmente que, cuando llegó el momento de grabar el primer disco, la persona que inicialmente iba a ocupar el lugar del cantante no pudo hacerlo. Fue entonces cuando Blanch aceptó sumarse y asumir una responsabilidad que resultaría determinante para el futuro de la agrupación: “Su situación personal era muchísimo más comprometida que la nuestra. Nosotros lo único que teníamos en la cabeza era lograr tener una banda que funcionara. Y él tenía una familia, hijos, un trabajo y un montón de cosas que lo complicaban mucho”.

Los cinco integrantes de la banda Rata Blanca posan en un estudio durante una sesión fotográfica en blanco y negro.

A pesar de esas circunstancias, el cantante decidió acompañarlos y entregar su voz a aquellas canciones que terminarían formando parte de la historia del rock argentino.

El recuerdo de Giardino también se remonta a mucho antes de que compartieran un proyecto musical. Cuando era adolescente, había visto a Blanch por televisión, en blanco y negro, y aquella imagen había quedado guardada en su memoria.

“Yo a Saúl lo conocí mirándolo por televisión cuando tocó en un canal que no sé cuál era, en blanco y negro. La primera vez que lo vi en mi vida yo tenía 15 años o algo por el estilo”, recordó sobre la presentación de Plus en la pantalla chica.

La vida después los encontró trabajando juntos, compartiendo una etapa fundacional y construyendo un repertorio que seguiría acompañándolos durante décadas: “Siempre estuve muy agradecido con él. Es una persona que siempre quise muchísimo y respeté muchísimo”.

En sus palabras no hubo lugar para las diferencias ni para las cuentas pendientes. Apenas el reconocimiento a alguien que, desde un lugar fundamental, ayudó a que Rata Blanca pudiera dar sus primeros pasos: “Cantó canciones que quedaron para siempre. Entendió de qué se trataba todo y realmente está en el recuerdo. Es una leyenda para la música argentina”. De hecho, destacó con un dejo de tristeza que la intención era citarlo en los recitales del año próximo, en el marco de los 40 años de la banda.

Pero antes, el próximo 5 de diciembre, Rata Blanca volverá a encontrarse con el público porteño en el Movistar Arena. Será una presentación especial para cerrar el año y, sobre todo, una oportunidad para celebrar una historia que continúa escribiéndose sobre los escenarios: “Estamos tratando de armar una lista potente, una lista que le dé a la gente todo lo que viene a escuchar, todo lo que viene a ver”.

El músico recordó con entusiasmo la presentación del año anterior, que dejó una experiencia muy positiva tanto para los integrantes de la banda como para quienes asistieron.

Walter Giardino, guitarrista y líder de la banda Rata Blanca, permanece sentado junto a una consola en un estudio de grabación.

También reconoció que confeccionar el repertorio representa una tarea compleja. Con tantos años de trayectoria, siempre habrá canciones que algunos seguidores esperan escuchar y que, por cuestiones de duración o de organización del espectáculo, pueden quedar afuera: “Siempre va a faltar algo. Siempre va a estar el ‘¿por qué tal canción no?’. Intentaremos hacer lo más posible, de la mejor manera posible”.

Sin embargo, hubo una pregunta que resultaba imposible evitar: ¿estará “Chico Callejero” en el repertorio? La respuesta de Giardino llegó entre risas, pero sin dejar lugar a dudas: “Sí, vamos a tocar ‘Chico Callejero’”.

La confirmación adquiere una dimensión especial por el recuerdo de Saúl Blanch. El guitarrista explicó que nunca tuvo un conflicto con esa canción, aunque en determinados momentos sintió la necesidad de tomar distancia de algunos temas y de ciertas etapas de la historia de Rata Blanca.

“Lo que sucede es que a veces es muy difícil no quedar en el pasado. Uno tiene que desprenderse un poquito por un tiempo de algunas canciones, de algunas épocas”, explicó.

Pero esta presentación tendrá un significado diferente. La ausencia de Blanch y la decisión de recuperar una canción emblemática se transforman en una manera de mantenerlo presente, de reconocer su aporte y de compartir con el público una parte fundamental de la memoria de la banda: “Va a ser una canción insignia para siempre, que lo va de alguna manera a traer con nosotros”.

En ese momento, Giardino también recordó a Guillermo Sánchez, el histórico bajista de Rata Blanca, fallecido en 2017, cuya figura continúa formando parte de la identidad del grupo y de los homenajes que atraviesan sus presentaciones: “Hay que honrarlos siempre, con estas canciones, con el recuerdo”.

A casi cuatro décadas de aquel comienzo, las generaciones cambiaron y la industria encontró nuevas formas de vender canciones. Pero hay algo que permanece intacto: cuando suenan los primeros acordes de esos clásicos, miles de personas siguen reconociendo una parte de su propia historia.

Y para Giardino, acaso allí esté la explicación más importante de todo lo que todavía sucede con Rata Blanca: la música sigue ganando.