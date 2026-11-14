Vuelven las lluvias al AMBA y más de 15 provincias estarán bajo alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas y chaparrones matutinos para el sábado en el AMBA. (Maximiliano Luna)

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El fin de semana tendrá dos postales bien distintas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras las lluvias volverán este sábado, para el domingo se anunció una mejora. A la vez, el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afectará a 16 provincias que estarán alcanzadas por advertencias por tormentas.

El sábado comenzará con tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El pronóstico anticipó el desarrollo de tormentas aisladas en la madrugada y chaparrones durante la mañana.

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Así, se espera una jornada con una mínima de 21 grados y una máxima de 27 grados. Luego de las precipitaciones, el cielo permanecerá mayormente nublado hasta el cierre del día. Aunque el viento también tendrá protagonismo, debido a que se esperan velocidades de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h por la tarde.

Sin embargo, la situación más delicada del sábado estará fuera del AMBA, debido a que el SMN emitió alerta naranja por tormentas para el norte de Córdoba y de San Luis, el sur de La Rioja, el sureste de San Juan, el sur de Santiago del Estero, el centro y norte de Santa Fe, el oeste de Corrientes y el sur de Chaco.

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Una tabla meteorológica detalla las temperaturas y probabilidades de precipitación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el sábado 14 y el viernes 20.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires, el centro-oeste de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos. En Corrientes, la advertencia amarilla cubrirá el resto del territorio provincial. La misma condición alcanzará a Misiones, el norte de Chaco y el este de Formosa.

Hacia el noroeste, la alerta amarilla estará vigente en el este de Jujuy, el centro y este de Salta, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y casi toda Catamarca, con excepción del sector cordillerano. La nómina se completa con el centro de La Rioja, el noroeste de San Juan, parte del norte de San Luis y el oeste de los departamentos cordobeses de San Agustín y Río Cuarto.

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El centro y norte del país estarán afectados por las fuertes tormentas pronosticadas para este sábado

Cómo evolucionará el clima en los próximos días

Después de un arranque de fin de semana con precipitaciones, el tiempo cambiará el domingo. El SMN prevé cielo mayormente despejado durante toda la jornada, sin lluvias en el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

La temperatura mínima bajará a 17 grados, cuatro grados menos que la prevista para el sábado. La máxima, en tanto, llegará a 26 grados. El viento volverá a soplar con velocidades de hasta 22 km/h durante la tarde.

En este sentido, la mejora prevista para el AMBA coincidirá con un desplazamiento de las alertas hacia el oeste y la cordillera. Para el domingo, la alerta amarilla por tormentas alcanzará el sur y oeste de San Luis, el este de Mendoza, el oeste de Neuquén, el sector cordillerano de Río Negro y el norte de la cordillera de Chubut.

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El mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala áreas bajo alerta meteorológica amarilla en zonas del oeste y centro de Argentina para el domingo 15.

Por otro lado, el comienzo de la próxima semana volverá a mostrar un cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Para el lunes, el pronóstico indicaría condiciones mayormente nubladas durante todo el día, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27 grados.

Respecto al comportamiento del viento, anticiparon que tendrá velocidades de hasta 22 km/h en la primera parte de la jornada y luego disminuirá hasta los 12 km/h. No se informaron lluvias para ese día en el área metropolitana.

En cambio, San Luis seguirá bajo alerta amarilla por tormentas el lunes, salvo en el norte de la provincia. De esta manera, la secuencia de avisos iniciada durante el sábado se prolongará al menos hasta el comienzo de la semana en parte del territorio nacional.

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