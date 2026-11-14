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Día Mundial de la Diabetes: los riesgos para la salud visual, síntomas y medidas de prevención

Las complicaciones oculares causadas por esta enfermedad se deben al daño en los vasos sanguíneos de la retina debido a niveles altos de azúcar en la sangre en forma sostenida. Alimentación saludable y ejercicio regular son fundamentales

Los controles periódicos son fundamentales para evitar el diagnóstico tardío y las cmplicaciones severas para la visión
Los controles periódicos son fundamentales para evitar el diagnóstico tardío y las cmplicaciones severas para la visión
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La retinopatía diabética (RD) es la principal causa de pérdida de la visión en adultos. Según explica el doctor Marcelo Zas (MN 82.653), jefe de la sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, ésta “implica el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos de la retina”.

“Los altos niveles de azúcar en la sangre producen un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina, lo que lleva a un aumento de su permeabilidad y a la salida anormal de sangre y fluidos hacia la misma. Inicialmente, la enfermedad es asintomática, pero, si no existe un adecuado control de la glucemia y exámenes oftalmológicos periódicos, puede llevar a la ceguera irreversible”, explica el doctor Zas.

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La incidencia de esta enfermedad es muy alta: se trata de la principal causa de pérdida visual no recuperable en los países industrializados en pacientes de entre los 20 y 64 años. El 10% de nuevos casos de ceguera anuales responde a este factor.

Existe el riesgo de un diagnóstico tardío de la RD por desconocimiento, advierten también desde el Clínicas. Este año, el hospital-escuela organizó una campaña de prevención, que dio por resultados que 8 de cada 10 personas evaluadas presentaron obesidad y de ese número sólo el 36% ya tenía ese diagnóstico, mientras que un 19% tenía diabetes.

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Retinopatía diabética: es importante regular el azúcar y controlarse periódicamente para evitar un diagnóstico tardío (Foto: RS)
Retinopatía diabética: es importante regular el azúcar y controlarse periódicamente para evitar un diagnóstico tardío (Foto: RS)

¿Cuáles son los síntomas de la RD?

Los especialistas del Clínicas enumeran una serie de síntomas de la retinopatía diabética que es bueno tener presente para no retrasar el diagnóstico.

A saber: disminución de la agudeza visual, miodesopsias (visión de manchas negras), escotomas (áreas de pérdida de visión) y dificultad para ver de noche (nictalopía).

Las complicaciones de esta enfermedad pueden derivar en hemorragia vítrea (pérdida de sangre en la sustancia gelatinosa transparente que ocupa el centro del ojo), desprendimiento de retina (que puede provocar manchas que flotan en la visión, destellos de luz o pérdida grave de la visión), glaucoma (que provoca una rápida acumulación de presión en el ojo, pudiendo dañar el nervio que lleva las imágenes desde el ojo al cerebro) o ceguera. La RD, el edema macular, el glaucoma o una combinación de estas afecciones pueden provocar la pérdida total de la visión, sobre todo si las afecciones no se tratan de la manera adecuada, lo que da una idea de la importancia de la prevención.

Es por ello que la Academia Americana de Oftalmología recomienda que las personas que padecen de diabetes tipo I se hagan exámenes de detección de retinopatía diabética a partir del 5° año del inicio de su diabetes. Las personas con diabetes tipo II deberán hacerse un examen al momento del diagnóstico y al menos una vez al año de ahí en adelante. La evaluación se hace mediante un examen de fondo de ojo, y en caso de detectar RD, se determinará qué seguimiento y qué tratamiento debe seguir el paciente.

Oftalmólogo de espaldas examina el ojo de un paciente con una lámpara de hendidura. Un monitor muestra una imagen ampliada del fondo de ojo.
Un oftalmólogo realiza un examen de fondo de ojo, mientras una pantalla muestra la imagen ampliada del ojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas de prevención adoptar

La enfermedad puede ser inevitable, advierten, pero las medidas de prevención pueden evitar una pérdida grave de visión. Esas medidas de prevención son los exámenes regulares de la vista, el buen control del nivel de glucosa en la sangre y de la presión arterial, así como la intervención temprana para los problemas de visión.

Conductas útiles para reducir el riesgo de contraer RD:

Controlar la diabetes. Alimentación saludable y ejercicio físico regular. Lo recomendable son al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada, como caminar. Si hay indicación médica, cumplir con la toma de medicamentos orales o la aplicación de insulina.

Controlar los niveles de glucemia. Varias veces al día de ser necesario.

Controlar la hemoglobina glicosilada. Esta prueba refleja el nivel promedio de glucosa en la sangre durante un período de 2 a 3 meses. Para la mayoría de las personas con diabetes, la meta de HbA1c es estar por debajo del 7%.

Controlar la presión arterial y el colesterol. Para contribuir a esto es bueno seguir una dieta saludable, hacer ejercicio de modo regular y bajar de peso.

● Dejar de fumar.

● Prestar atención a los cambios en la visión. Consultar de inmediato con el oftalmólogo en caso de cambios súbitos o dificultades en la visión.

diabetes tratamiento eventos sociales
Con tratamiebnto y rutinas saludables se puede evitar o atenuar las consecuencias de la diabetes

Advertencias para los mayores de 60

A partir de esa edad, se debe controlar especialmente el consumo de azúcar, dicen desde el Departamento de Nutrición del Centro Los Pinos. La explicación es que los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento pueden modificar la percepción de los sabores acarreando una mayor preferencia por lo dulce.

Los especialistas de Los Pinos advierten que eso puede llevar a un consumo excesivo de azúcar y formulan recomendaciones para mantener el equilibrio alimentario.

Del 2 al 8 de noviembre se celebra la Semana de Concientización sobre el Azúcar y el 14 del mismo mes es el Día Mundial de la Diabetes, fechas destinadas a generar conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar y la importancia de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades.

Los cambios metabólicos que experimenta el organismo a medida que pasan los años pueden modificar las preferencias alimentarias y las necesidades nutricionales.

“La percepción de los sabores, el olfato, la capacidad de masticar y hasta la sensación de sed pueden verse afectados, influyendo en las elecciones cotidianas”, explica Graciela Spinelli (MP 271294), licenciada en Gerontología del Centro Los Pinos.

La licenciada en Nutrición del Centro Los Pinos Gabriela Pérez (MN 1904 - MP 1201) explica que uno de los motivos de la mayor preferencia por lo dulce es la pérdida progresiva de la percepción de los sabores salados, amargos y ácidos, mientras que la percepción de lo dulce se mantiene sin cambios.

Una mano extendida sobre un plato blanco con donas de colores, chocolates variados y otros dulces, con una encimera de cocina de madera al fondo.
Los cambios en el metabolismo que se producen con la edad pueden llevar a un incremento del consumo de cosas dulces

“Al ser el único que el cerebro sigue registrando con claridad, la persona mayor busca alimentos dulces porque son los únicos que le resultan familiares y placenteros”, dice Pérez. También hay una menor percepción olfativa lo que puede volver monótona y aburrida la comida. “Para compensar esta falta de estímulo, el cerebro recurre a su circuito de recompensa más básico: el azúcar”.

Los efectos del consumo excesivo de azúcar

Cuidar la cantidad de azúcar en la alimentación es importante a cualquier edad, pero durante la vejez adquiere particular relevancia por los cambios metabólicos que acompañan esta etapa. Con los años se reduce el gasto energético en reposo y pueden producirse alteraciones en la respuesta del organismo a la insulina, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El consumo excesivo también puede favorecer la obesidad, el daño hepático y las enfermedades cardiovasculares. Además, el excesivo consumo de alimentos dulces lleva a reducir la ingesta de otros de otros de mayor valor nutricional, lo que puede llevar a lo que se llama desnutrición oculta.

“Los alimentos ultraprocesados ricos en azúcar aportan calorías vacías y desplazan a los nutrientes esenciales (vitaminas, minerales y proteínas)”, dicen los especialistas del Centro Los Pinos. El consumo excesivo de azúcares refinados y carbohidratos simples puede causar fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre, generando cansancio, debilidad, mareos y falta de concentración.

Una caja con donas, una bolsa de papas fritas abierta, dulces, un vaso con refresco y una computadora portátil sobre una mesa gris
“Los alimentos ultraprocesados ricos en azúcar aportan calorías vacías y desplazan a los nutrientes esenciales (vitaminas, minerales y proteínas)” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos son que los azúcares libres no superen el 10% de las calorías totales del día, siendo el consumo ideal de solo 5%.

Azúcares ocultos: qué productos conviene observar

La doctora Pérez advierte que el azúcar no siempre se encuentra en alimentos identificados como dulces y señala que productos considerados saludables, como los yogures saborizados, las barras de cereal, las granolas industriales, los jugos envasados, las bebidas vegetales saborizadas y los panes integrales comerciales, pueden contener cantidades importantes de azúcares agregados.

Reducir el azúcar sin resignar el disfrute

Existen alternativas para realzar los sabores y mantener el atractivo de las preparaciones sin apelar al agregado de azúcar.

El objetivo, por lo tanto, no debe ser restringir de modo drástico sino buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud y el disfrute de comer. Graciela Spinelli propone incorporar especias como canela, esencia de vainilla natural, nuez moscada, cardamomo y jengibre, en alimentos como los yogures, la avena, la leche, las infusiones y las compotas.

Otra alternativa es aprovechar el dulzor natural de frutas maduras, como la manzana y la banana, y utilizar ralladuras de limón, naranja o mandarina para potenciar los sabores.

En términos generales, se debe prestar atención a los cambios que acompañan el envejecimiento para determinar las necesidades nutricionales de esta etapa sin perder de vista la importancia del sabor en los alimentos.

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