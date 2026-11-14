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Francia desplegará 70.0000 efectivos para afrontar el quinto sábado consecutivo de protestas

Las movilizaciones, impulsadas por los chalecos amarillos y colectivos universitarios, volverán a rechazar el encarecimiento de la vida y reclamarán la defensa de los servicios públicos, mientras las autoridades preparan un amplio operativo de seguridad nacional

Un manifestante sostiene una bandera nacional en la plaza de la República durante una jornada de protestas contra el costo de vida (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Un manifestante sostiene una bandera nacional en la plaza de la República durante una jornada de protestas contra el costo de vida (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Francia prevé entre 50 y 60 manifestaciones este sábado en todo el país, en la quinta jornada consecutiva de protestas contra el aumento del costo de vida y en defensa de los servicios públicos. Las movilizaciones estarán encabezadas por los chalecos amarillos y asociaciones estudiantiles, bajo un amplio despliegue de seguridad.

El Gobierno galo prevé movilizar cerca de 70.000 efectivos de las fuerzas de seguridad. El operativo incluirá unidades móviles y equipos de respuesta rápida para intervenir ante grupos que se dividan en núcleos pequeños e intenten evadir los controles. “Habrá un despliegue anticipado de fuerzas y controles en profundidad”, precisó Nuñez, quien anticipó detenciones en caso de actos de vandalismo.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anticipó dificultades adicionales debido a la ausencia de las principales centrales sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), que suelen organizar y notificar las protestas.

“Para nosotros esto siempre resulta más preocupante, porque significa que las manifestaciones no estarán claramente organizadas por centrales sindicales. La organización queda en manos de sindicatos estudiantiles, que tienen menos experiencia y que, además, no siempre notifican las manifestaciones”, afirmó el funcionario. Además, reportó a la cadena LCI que el Gobierno prevé afrontar “entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional”.

Nuñez advirtió sobre la posible presencia de grupos violentos que podrían atacar comercios y causar daños en los centros urbanos. En ese sentido, mencionó a sectores de la ultraizquierda y de la extrema izquierda radicalizada entre los grupos bajo vigilancia.

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Manifestantes reaccionan ante los gases lacrimógenos durante una protesta, en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Manifestantes reaccionan ante los gases lacrimógenos durante una protesta, en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los servicios de inteligencia franceses estiman que entre 30.000 y 60.000 personas podrían movilizarse este sábado en París, con la posible presencia de entre 300 y 600 radicales, según una nota interna a la que tuvo acceso Le Monde.

El informe expresó preocupación por la coincidencia de las protestas contra el costo de vida y en defensa de los servicios públicos con otras dos convocatorias: una contra la violencia hacia los niños y otra contra el proyecto de ley sobre la presunción del uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Nuñez también refirió a las movilizaciones en institutos, que persisten desde mediados de septiembre. Afirmó que las acciones que aún continúan incluyen episodios de violencia, intentos de ingreso por la fuerza a establecimientos educativos y lanzamiento de morteros pirotécnicos dentro de los centros. En ese sentido, señaló que existen investigaciones sobre una posible participación de una minoría de integrantes del personal educativo en las protestas violentas. Según explicó, algunos adultos cercanos a los estudiantes podrían alentarlos a sostener las movilizaciones, incluso mediante actos violentos.

Un agente de policía durante una manifestación en París, en el marco de una nueva jornada de protestas contra el costo de la vida (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Un agente de policía durante una manifestación en París, en el marco de una nueva jornada de protestas contra el costo de la vida (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El ministro diferenció el respaldo a las asambleas estudiantiles de conductas que podrían constituir “complicidad”, como la entrega de material pirotécnico o la incitación a cometer ataques. “En una minoría muy reducida de casos, sí hemos detectado situaciones de complicidad”, aseguró Nuñez, aunque remarcó que las investigaciones judiciales permanecen abiertas.

El titular de Interior defendió la actuación de las fuerzas de seguridad ante los incidentes en los establecimientos, pero reconoció que la Inspección General de la Policía Nacional investiga las lesiones sufridas por algunos manifestantes, incluidos menores.

Consultado por una supuesta infiltración de los servicios de inteligencia rusos en el movimiento estudiantil, con el objetivo de radicalizar las protestas, Nuñez indicó que no cuenta con confirmaciones de los organismos franceses que respalden esa versión. “Hay que ser prudentes con las injerencias extranjeras”, afirmó. El ministro sí mencionó campañas de desinformación impulsadas por algunos países para proyectar una imagen de “caos” en Francia.

(Con información de EFE)

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