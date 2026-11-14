La otra cara de El Niño: tres impactos globales que van más allá del clima

El Niño altera cosechas, energía y pesca, y puede trasladar los daños climáticos a los precios de alimentos y servicios básicos en distintos países (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Niño comienza en el océano Pacífico, pero sus consecuencias cruzan fronteras, sectores productivos y vidas cotidianas en todo el mundo. Cuando la superficie marina del Pacífico ecuatorial central y oriental eleva su temperatura, cambia la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en extensas regiones.

Algunas zonas reciben tormentas e inundaciones; otras, sequías, olas de calor y escasez de agua. Sin embargo, el alcance del fenómeno supera los pronósticos meteorológicos.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que el episodio de 2026-2027 podría ubicarse entre los más intensos desde 1950. Sus proyecciones prevén persistencia hasta, al menos, febrero de 2027, con temperaturas marinas que podrían superar en 3,7 ℃ el promedio en la región Niño 3.4 durante el trimestre octubre-diciembre.

Los expertos en clima indican que el Niño no produce un efecto uniforme ni inevitable: aumenta probabilidades y agrava vulnerabilidades preexistentes.

Un período seco puede afectar de modo distinto a una ciudad con reservas de agua y a otra con redes deterioradas; una crecida no deja las mismas secuelas donde existen sistemas de alerta, drenaje y atención sanitaria que donde esos recursos faltan. Por eso, sus impactos más profundos surgen fuera del registro de lluvias y temperaturas.

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La economía, la salud pública y la estabilidad social forman una cadena. Una cosecha dañada reduce ingresos rurales y disponibilidad de alimentos; luego presiona precios, limita dietas y debilita la salud. Una inundación puede destruir viviendas, interrumpir el transporte y aislar hospitales. Una sequía prolongada puede forzar a las familias a vender activos, migrar o endeudarse. Así, un cambio físico en el océano puede convertirse en una crisis de abastecimiento, cuidados y derechos.

Los alimentos, la energía y la pesca trasladan la crisis climática a los precios

La primera consecuencia extra meteorológica aparece en los mercados. El Niño altera los calendarios agrícolas, reduce rendimientos en algunas áreas y afecta rutas de transporte, almacenamiento y distribución. Cuando una sequía golpea regiones que dependen de la lluvia, disminuye la producción de granos, pasturas y frutas. Cuando las precipitaciones exceden la capacidad de los suelos y de los caminos rurales, se pierden cultivos, semillas y animales, además de infraestructura para llevar esos productos a las ciudades.

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Los pequeños productores generan un tercio de los alimentos del planeta, pero enfrentan mayores costos y pérdidas cuando cambian las lluvias (AFP)

El encarecimiento de productos básicos golpea con especial fuerza a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a comer. También reduce márgenes de pequeños productores que deben pagar semillas, fertilizantes, combustible y transporte mientras ven caer el volumen de su cosecha.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identifica riesgos elevados para la seguridad alimentaria en África austral, América Central, áreas de Asia y el Pacífico, así como sectores de África oriental. En esos lugares, las previsiones apuntan a déficits de lluvia que pueden reducir la producción agrícola y ganadera. En el Cuerno de África y partes de Asia, por el contrario, las lluvias intensas y las tormentas amenazan cultivos, ganado y caminos.

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La FAO sostiene que las acciones anticipadas, como la entrega de variedades resistentes a sequía o inundaciones, apoyo veterinario y protección de equipos pesqueros, permiten sostener medios de vida antes de que la emergencia alcance una dimensión mayor. La pesca ilustra otra conexión decisiva. En las costas de Perú y Ecuador, el calentamiento superficial reduce la surgencia de aguas frías ricas en nutrientes. Esa alteración modifica la disponibilidad de fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina.

Los sistemas energéticos también sienten los efectos. Países con una alta proporción de generación hidroeléctrica enfrentan tensiones si caen los caudales de ríos y embalses. Menos agua disponible obliga a recurrir a centrales térmicas, con mayores costos de combustibles y emisiones. A la vez, temperaturas elevadas elevan la demanda de electricidad para refrigeración. Esa combinación puede derivar en tarifas más altas, cortes de suministro y restricciones para industrias o comercios.

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Las inundaciones afectan al ganado y su traslado (Reuters)

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que El Niño podría costar hasta USD 11 billones a la economía mundial, una cifra que expone su capacidad para afectar cadenas productivas enteras. El organismo resalta que los pequeños productores generan alrededor de un tercio de los alimentos del planeta y soportan gran parte del impacto cuando los costos energéticos, de fertilizantes y transporte suben al mismo tiempo.

Frente a ese panorama, la preparación económica no depende solo de subsidios posteriores al desastre. Requiere seguros climáticos accesibles, reservas de agua, financiamiento oportuno, información estacional y redes comerciales que permitan vender producción aun bajo condiciones adversas.

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El deterioro sanitario y los desplazamientos revelan el costo humano de la emergencia

El segundo impacto global ocurre en la salud. Las inundaciones, sequías, olas de calor e incendios afectan el cuerpo humano de manera directa, pero también dañan las condiciones que permiten prevenir enfermedades.

Un hospital sin electricidad, una comunidad sin agua segura o una ruta cortada representan riesgos que no aparecen en un mapa de precipitaciones. La crisis sanitaria surge cuando el peligro climático coincide con sistemas de atención sobrecargados, pobreza, conflicto o desplazamiento.

La falta de agua dificulta la higiene y favorece su almacenamiento en recipientes, una condición propicia para la reproducción de mosquitos y roedores (Infobae Perú)

Las inundaciones pueden contaminar fuentes de agua potable cuando desbordan cloacas, pozos o redes de saneamiento. El consumo de agua contaminada, o su uso para cocinar, favorece enfermedades diarreicas y otras infecciones. La leptospirosis merece atención especial tras las crecidas: la bacteria puede ingresar al organismo mediante piel lesionada o mucosas que entran en contacto con agua o suelo contaminado por orina de animales infectados, en especial roedores.

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Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares. Sin atención médica, algunos cuadros evolucionan hacia complicaciones que comprometen órganos vitales.

También requieren consulta los vómitos, la diarrea persistente, lesiones cutáneas, ojos enrojecidos, reducción marcada de orina, coloración amarillenta de la piel o dificultad respiratoria. El antecedente de contacto con agua de inundación aporta información relevante para orientar el diagnóstico.

Anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical. (NOAA/OISSTv2. Procesamiento: CIIFEN.)

La falta de electricidad añade otro riesgo. Carnes, lácteos y otros alimentos perecederos pierden condiciones de conservación durante cortes prolongados. Su consumo puede provocar intoxicaciones alimentarias. Las interrupciones eléctricas afectan además a personas que utilizan concentradores de oxígeno, nebulizadores u otros equipos médicos. Por eso, los planes de emergencia deben incluir respaldo energético, medicación disponible, comunicación con los servicios sanitarios y una red de apoyo para pacientes con necesidades especiales.

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La sequía tampoco implica un escenario sanitario más seguro. La reducción de agua disponible dificulta higiene y saneamiento, concentra contaminantes en algunas fuentes y obliga a almacenar agua en recipientes domésticos. Esos depósitos pueden favorecer la reproducción de mosquitos. Temperaturas altas y lluvias irregulares también amplían condiciones propicias para dengue, malaria, chikunguña, zika y fiebre amarilla, aunque cada enfermedad depende de factores locales y no responde de igual modo en todos los territorios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los impactos sanitarios previstos para este episodio como una emergencia de salud y señaló que El Niño puede aumentar el riesgo de cólera, dengue, malaria, desnutrición, enfermedades asociadas al calor y problemas respiratorios por humo de incendios. La mayor exposición recae sobre comunidades donde coinciden servicios débiles, brotes activos, pobreza y falta de acceso a atención médica.

Los pronósticos climáticos aportan una ventana temporal para anticipar esos problemas. Su utilidad depende de que la información llegue a quienes deben tomar decisiones y a quienes viven en zonas expuestas.

La pérdida de cosechas y viviendas puede forzar desplazamientos, y aumentar la presión sobre hospitales escuelas empleos y alquileres urbanos (AP)

El tercer impacto se relaciona con el desplazamiento y la conflictividad. La pérdida de una cosecha, la muerte de animales, la destrucción de una vivienda o la falta prolongada de agua erosionan medios de subsistencia.

Algunas familias se trasladan de áreas rurales a ciudades; otras cruzan fronteras o se refugian en casas de parientes. Esos movimientos presionan servicios urbanos, mercados de alquiler, escuelas, hospitales y empleos, especialmente cuando ocurren junto con crisis económicas o conflictos armados.

No existe una relación automática entre El Niño y la violencia. Los conflictos tienen causas políticas, históricas, económicas y sociales que no se reducen al clima. Sin embargo, la competencia por agua, alimentos, tierras productivas y asistencia pública puede aumentar tensiones donde ya hay desigualdad, instituciones frágiles o disputas territoriales.

El fenómeno funciona como multiplicador de riesgos: profundiza problemas existentes y limita la capacidad de hogares y gobiernos para resolverlos.

La respuesta más eficaz combina pronósticos, protección social y obras de prevención. Alertas tempranas, transferencias de dinero, seguros, protección de fuentes de agua, mantenimiento de redes eléctricas y planes sanitarios reducen pérdidas antes de la emergencia.

El Niño seguirá como una oscilación natural del sistema climático; el alcance de sus daños dependerá, en gran medida, de la preparación que exista antes de que cambie el tiempo.