Cuántos huevos se pueden consumir por día sin elevar el riesgo cardiovascular, según la ciencia

Un estudio publicado en The BMJ determinó que el consumo de hasta un huevo al día no se asocia con un mayor riesgo cardiovascular general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante años, el huevo quedó bajo sospecha por la yema y su posible efecto sobre la salud del corazón. La duda persiste en las comidas cotidianas y reaparece cada vez que se discute cuántos huevos conviene incluir en la alimentación.

Un estudio publicado por la revista médica The BMJ analizó grandes grupos de adultos y trabajos anteriores. Su conclusión fue que hasta un huevo diario no se asoció con un mayor riesgo cardiovascular general, aunque ese resultado no fija una cantidad adecuada para todas las personas.

PUBLICIDAD

El análisis reunió datos de más de 1,7 millones de personas

La investigación fue dirigida por Jean-Philippe Drouin-Chartier, especialista en nutrición, junto con un equipo de autores de instituciones estadounidenses. El trabajo combinó el seguimiento de tres grupos de adultos con una revisión de estudios ya publicados.

El especialista en nutrición Jean-Philippe Drouin-Chartier lideró la investigación respaldada por instituciones de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de investigación observa a las personas durante varios años para registrar sus hábitos y los problemas de salud que pueden aparecer. Permite detectar si dos factores se presentan juntos con mayor o menor frecuencia, pero no demuestra por sí solo que uno sea la causa del otro.

Los tres grupos seguidos incluyeron a 83.349 mujeres en uno de los estudios, a otras 90.214 en una segunda etapa y a 42.055 hombres en un tercer grupo.

PUBLICIDAD

Al comienzo, ningún participante tenía enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 ni cáncer. El seguimiento se extendió hasta 32 años.

La revisión más amplia incorporó 33 cálculos procedentes de distintos estudios, con 1.720.108 participantes y 139.195 episodios cardiovasculares.

Entre esos episodios figuraban las enfermedades coronarias, que afectan los vasos sanguíneos del corazón, y los accidentes cerebrovasculares, que alteran la llegada de sangre al cerebro.

El seguimiento médico abarcó hasta 32 años en personas que no tenían diabetes tipo 2, cáncer ni patologías cardíacas al inicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta un huevo diario no se asoció con más riesgo cardiovascular general

Entre los participantes, quienes consumían al menos un huevo diario no tuvieron más enfermedad cardiovascular que quienes lo hacían muy pocas veces. El análisis consideró diferencias de edad, peso corporal, tabaquismo, actividad física y otros alimentos presentes en la dieta.

PUBLICIDAD

Una vez tenidos en cuenta esos factores, el resultado no mostró una diferencia clara entre ambos grupos.

El cálculo fue de 0,93 para quienes consumían al menos un huevo diario frente a quienes casi no lo hacían. Esa cifra expresa una comparación de riesgo entre grupos, no una garantía individual.

La revisión de todos los estudios llegó a una conclusión semejante. Cada huevo diario adicional no se asoció con un aumento general del riesgo cardiovascular, ni con una suba clara de enfermedades coronarias o accidentes cerebrovasculares. En ese análisis, el resultado fue de 0,98 por cada huevo diario adicional.

PUBLICIDAD

La revisión de estudios incorporó datos de 1,7 millones de participantes y analizó casos de enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los márgenes de incertidumbre de ambos cálculos incluyeron la posibilidad de que no hubiera diferencias entre los grupos. Por eso, el trabajo no permite afirmar que el huevo proteja al corazón ni que una cantidad mayor produzca el mismo resultado.

La alimentación y los antecedentes de salud cambian la lectura de los datos

Los resultados no fueron idénticos en todas las regiones. En los estudios realizados en Asia, el consumo de huevo se vinculó con un riesgo cardiovascular algo menor. En los grupos de Estados Unidos y Europa, en cambio, no apareció una relación definida.

Esa diferencia impide trasladar una misma cifra a todas las poblaciones o presentar una cantidad como protectora. Los investigadores señalaron que quienes comen huevos pueden diferenciarse de quienes no lo hacen por otros aspectos de su alimentación y de su modo de vida.

PUBLICIDAD

Los análisis en poblaciones de Asia vincularon el huevo con un riesgo cardíaco menor, una relación no observada en Estados Unidos ni Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el análisis tuvo en cuenta varias de esas diferencias, siempre pueden quedar factores sin registrar. Por ese motivo, los resultados describen una relación observada y no el efecto aislado de un único alimento.

Además, los grupos estadounidenses excluyeron desde el inicio a quienes tenían enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 o cáncer. Por lo tanto, las conclusiones se aplican de forma más directa a personas que no presentaban esos diagnósticos al comenzar el seguimiento.

El estudio tampoco permite definir una cantidad adecuada para quienes viven con esas condiciones ni para situaciones clínicas específicas, como la hipercolesterolemia familiar. Se trata de una condición hereditaria que eleva el colesterol en sangre.

PUBLICIDAD

El trabajo científico no establece pautas de consumo para pacientes con hipercolesterolemia familiar ni para personas con diagnósticos previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información disponible permite establecer una referencia concreta: hasta un huevo diario no se asoció con un mayor riesgo cardiovascular general en la evidencia analizada. Esa cifra no funciona como una meta obligatoria ni como una garantía para cada persona.

El estudio refuerza la importancia de considerar la alimentación completa, en lugar de atribuir a un solo producto toda la responsabilidad sobre la salud cardiovascular.

La revisión de 2026 analizó cambios en el colesterol, además de los episodios cardiovasculares

Una revisión publicada en 2026 reunió ensayos clínicos y estudios de seguimiento para analizar si comer huevos modifica el colesterol y si esos cambios se relacionan con problemas cardiovasculares.

El trabajo, difundido por The Journal of Poultry Science, observó aumentos leves del colesterol total y del colesterol LDL, junto con una suba del colesterol HDL.

PUBLICIDAD

Una revisión en The Journal of Poultry Science constató variaciones en el colesterol LDL y HDL sin modificaciones claras en la proporción entre ambos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central es que la proporción entre el LDL y el HDL no mostró cambios claros. Los autores indicaron que esa variación en los análisis de sangre no demuestra por sí sola un aumento de episodios cardiovasculares.

La revisión no fija un máximo de consumo y plantea que el efecto de los huevos debe evaluarse dentro de la alimentación completa.