El secreto de la vitalidad de León XIV a los 71 años: qué hábitos adoptó en Perú y cuáles mantiene en el Vaticano

El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner (izq), bromea con el papa León XIV durante una audiencia privada en el Vaticano. 14 mayo 2025. Vatican Media/entrega vía Reuters

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El Papa aquí, allá y en todas partes. Como si fuera un “rockstar”, León XIV protagoniza una gira histórica por la Argentina. Por estas horas, viaja de regreso a Buenos Aires luego de celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas. El pasado lunes hizo lo propio frente a más de 2 millones de personas en el Monumento de los Españoles. Entre medio se subió dos veces al papamóvil, asistió a actos oficiales, actividades con sectores sociales y encuentros pastorales. Fueron varios los que se sorprendieron con la vitalidad del sumo pontífice a los 71 años, quien hoy por la tarde, participará nuevamente de una vigilia con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de su rutina y los actos protocolares, se encuentra una vida dedicada al ejercicio físico. Entre una raqueta de tenis, las cabalgatas que aprendió a hacer en Perú y los entrenamientos que mantuvo incluso al frente de la Iglesia, León XIV trasladó al pontificado una relación sostenida con el deporte.

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El tenis, el gimnasio y la equitación marcaron la vida activa de León XIV

Durante su infancia practicó béisbol y fútbol americano, y recorría en bicicleta las calles de su barrio junto a sus hermanos. En su misión religiosa en Perú también participó de partidos de fútbol con sacerdotes y seminaristas.

León XIV vinculó la disciplina deportiva con la dimensión espiritual en su carta pastoral titulada La vida en abundancia. (Vatican Media/ Handout via REUTERS)

El tenis ocupó un lugar central en esa rutina. Cuando era cardenal, jugaba en la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín, en Roma. “Me considero un tenista aficionado”, dijo en una entrevista con la Orden Agustiniana poco después de su elección como pontífice. En ese diálogo añadió: “Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”.

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La afición de León XIV por el tenis también quedó expuesta pocos días después de su elección, cuando recibió a Jannik Sinner en el Vaticano.

El número uno italiano lo invitó a jugar y el pontífice respondió con humor: “Mejor aquí no, porque todo se rompe”. El encuentro incluyó la entrega de réplicas de los trofeos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, según se detalla en una nota de Infobae.

“Tiene una relación perfecta entre masa muscular, masa ósea y masa grasa. Probablemente, nunca dejó de practicar deporte”, dijo un entrenador suyo Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS

Poco después de que asumiera como Papa, su exentrenador Valerio Masella contó que había supervisado durante casi dos años los entrenamientos en un gimnasio anexo al Vaticano, sin saber que era cardenal. El instructor relató que asistía dos o tres veces por semana, en sesiones de alrededor de una hora, según se detalla en otra nota de Infobae.

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Masella explicó que la rutina comenzaba con ejercicios aeróbicos en cinta o bicicleta estática y seguía con trabajo de fuerza y postura. Sobre su estado físico, afirmó: “Tiene una relación perfecta entre masa muscular, masa ósea y masa grasa. Probablemente, nunca dejó de practicar deporte”. También lo describió como un hombre reservado, amable y disciplinado, que cumplía sus horarios y no transmitía señales de estar agobiado por su trabajo.

Alessandro Tamburlani, fundador del gimnasio, sostuvo que el actual pontífice combinaba “espiritualidad y entrenamiento deportivo”.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil durante su recorrido por la ciudad de Córdoba en Argentina.

El Papa vinculó la práctica deportiva con una dimensión espiritual. “Puede ayudarnos a encontrar a Dios Trinidad: porque requiere un movimiento del yo hacia el otro, ciertamente exterior, pero también y sobre todo interior. Sin esto, se reduce a una estéril competencia de egoísmos”, afirmó.

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En febrero de este año, en la carta La vida en abundancia, sostuvo que el deporte ofrece una instancia educativa para afrontar las derrotas, celebrar las victorias en comunidad y fomentar la cooperación y la solidaridad.

“El deporte puede y debe ser un espacio acogedor, capaz de involucrar a personas de diferentes orígenes sociales, culturales y físicos. La alegría de estar juntos, que nace del juego compartido, del entrenamiento común y del apoyo mutuo, es una de las expresiones más sencillas y profundas de la humanidad reconciliada”, escribió el pontífice.

La actividad física estuvo presente en sus vacaciones recientes de julio en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. Según The Times, el Papa aprovechó la estadía para jugar al tenis, nadar y montar a caballo en los jardines del palacio papal. La equitación remite a su etapa en Trujillo, Perú, donde aprendió a cabalgar para llegar a comunidades sin caminos y celebrar misa. Antes del descanso, había recorrido a pie las rocas de Lampedusa durante una visita a la isla; además, instaló aparatos de gimnasia en su residencia del Vaticano.

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Resumen de la primera mitad de la jornada de la visita del papa León XIV en Buenos Aires

La actividad de León XIV no deja de asombrar luego del antecedente médico reciente de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar. La intervención se realizó el pasado 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, duró 90 minutos y no tuvo complicaciones, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice permaneció cerca de tres horas en quirófano y luego volvió a su habitación tras despertarse con normalidad. El nódulo había sido detectado durante una revisión de rutina y el análisis histológico efectuado en la operación confirmó el diagnóstico. Su recuperación fue totalmente exitosa.

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La agenda de León XIV

El religioso que sucedió a Francisco al frente de la Iglesia católica, arribó a Buenos Aires el domingo procedente de Uruguay. En el Aeroparque Jorge Newbery fue recibido por el presidente Javier Milei, antes de cumplir una agenda que incluyó homenajes en la Plaza San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

EVE7128. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/11/2026.- El papa León XIV preside una misa este lunes, en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles donde cientos de miles de personas lo recibieron en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La siguiente jornada incluyó una visita al personal y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Más tarde, León XIV mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, dialogó con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, celebró las vísperas con el Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y cenó con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

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El pontífice continuó el recorrido este martes en Córdoba, donde celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunió con integrantes del clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Esta tarde, se disponía a participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Mañana, visitará el Complejo Penitenciario Federal, CABA, dará una Santa Misa en Luján, y paraticpará de la ceremonia de despedida en Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.