Las mejores fotos de la histórica visita del papa León XIV a Uruguay

El domingo por la mañana, el papa León XIV saluda desde el papamóvil a los fieles de Florida (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

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El papa León XIV culmina este domingo 8 de noviembre su histórico viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica que también lo lleva a Argentina y Perú.

El pontífice arribó al país el viernes, cuando fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. El sábado dio su primera mesa por la mañana en la ciudad de Paysandú. Posteriormente regresó a la capital para visitar el barrio Casavalle y mantener un encuentro con autoridades educativas en la Universidad Católica de Uruguay. Por la noche, cerró la jornada con una masiva vigilia ante los jóvenes en el Estadio Centenario.

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Este domingo, el Santo Padre cerró su agenda de actividades con una misa en la ciudad de Florida.

Miles de personas participaron de la misa del papa en Florida, el domingo 8 de noviembre (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

León XIV, el primer papa en visitar Uruguay desde 1988, cerró su histórico viaje con una misa en la ciudad de Florida (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

León XIV destacó el rol de las mujeres en la transmisión de la fe (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

León XIV celebra misa en Florida (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El papa León reza ante el altar en la Catedral Basílica de Florida, antes de la misa (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa León descubre una placa que conmemora su visita a la Parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, en Juanicó (Vatican Media/Material distribuido vía REUTERS)

Fieles asisten a una misa presidida por el papa León frente a la Basílica Catedral de Florida, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Florida, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Los fieles agitan las banderas del Vaticano (REUTERS/Yara Nardi)

La multitud se congregó frente a la Basílica Catedral de Florida para la misa del papa este domingo 8 de noviembre (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Fieles católicos que cargan una imagen de una Virgen llegan a la Plaza Asamblea para una misa solemne del papa León XIV frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida (AFP)

Vecinos de Florida ondean las banderas del Vaticano desde una ventana de su apartamento (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV cerró la jornada del sábado con una vigilia de oración en el Estadio Centenario (Reuters)

Cerca de 70.000 fieles acompañaron al pontífice en el histórico escenario montevideano (Reuters)

El Papa pidió a los jóvenes que no teman al compromiso de formar una familia (Reuters)

La multitud escucho atentamente las oraciones del Santo Padre (Reuters)

El papa le dio unas oraciones a una niña recien nacida (Reuters)

El papa León bendice a un niño en el Estadio Centenario (Reuters)

“Atrévansen a dar el paso de casarse”, exhortó León XIV durante la vigilia del sábado por la noche en el Estadio Centenario de Montevideo (Reuters)

El Pontífice cuestionó la creciente indiferencia religiosa en Uruguay (Reuters)

León XIV señaló que la fe ya no se transmite con la misma naturalidad que antes (Reuters)

“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo”, pidió a los asistentes (Reuters)

Familias enteras se acercaron al estadio para escuchar el mensaje del Pontífice (Reuters)

El sábado por la noche, la vigilia reunió a creyentes de distintas edades en Montevideo (Reuters)

El Papa llega al Estadio Centenario y saluda a los fieles (Reuters)

León XIV citó el ejemplo de Belén al responder sobre la pérdida de presencia social de los cristianos (Reuters)

Miles de personas se congregaron en el Centenario para la vigilia del papa (Reuters)

El Estadio Centenario es un estadio público propiedad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y es la casa histórica de la Selección de Uruguay (Reuters)

Unas niñas flameaban las banderas en el Estadio Centenario, el sábado por la noche (Reuters)

El sábado 7 de noviembre por la tarde, León XIV se reunió con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay (Reuters)

El Pontífice pidió que la educación priorice a las personas por encima de los algoritmos (Reuters)

El Papa reclamó un uso sabio de la tecnología y de la inteligencia artificial (Reuters)

El Pontífice cuestionó que la dignidad de las personas se mida según su productividad (Reuters)

Durante un encuentro en la Universidad Católica de Uruguay, el Papa sostuvo que la vida humana debe ser respetada en todas sus etapas y condiciones (Reuters)

Unas 12.000 personas se concentraron frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el sábado por la tarde (Reuters)

León XIV deseó que las viviendas fueran hogares de dignidad, paz y esperanza (Reuters)

La visita papal a la parroquia duró cerca de una hora (Reuters)

El público estaba casi hasta las lagrimas en la parroquia (Reuters)

Muchas personas rezaban antes de la llegada del papa (Reuters)

El Papa recordó sus recorridos como misionero ante la comunidad parroquial (Reuters)

La festividad de Nuestra Señora de Guadalupe coincidió con la ordenación episcopal del Papa (Reuters)

Los aplausos y la emoción fueron los gestos más caracteristicos por el discurso del papa en la parroquia (Reuters)

León XIV llegó a Casavalle tras la misa que celebró por la mañana en Paysandú (Reuters)

El Papa recorrió Casavalle, una de las zonas de Montevideo más afectadas por la violencia criminal (Reuters)

León XIV vinculó la inseguridad, la pobreza y la muerte violenta de niños con una responsabilidad compartida (Reuters)

Los niños esperaban con ansiedad sacarse una foto con el papa (Reuters)

El sábado por la tarde, León XIV recorrió las calles del barrio Casavalle, junto al cardenal Daniel Sturla (Reuters)

La gente se congregó antes de la llegada del papa León a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica (Reuters)

La gente se abraza antes de la llegada del papa León a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martín Varela Umpierrez

Durante la misa del sábado, León XIV llamó a los fieles a construir puentes y transmitir la fe (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV es el primer papa que visita Uruguay desde 1988 (REUTERS/Yara Nardi)

Fieles asisten a una misa presidida por el papa León en el Parque París Londres (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El papa León XIV celebra misa en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El sábad por la mañana, el papa León XIV celebró la primera misa en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi)

Cerca de 40.000 fieles asistieron a la misa del papa León XIV en Paysandú, el sábado 6 de noviembre (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV saluda a los fieles mientras llega en el papamóvil al Parque París Londres (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988 (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una persona sostiene a un bebé para que el papa León lo bendiga (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una fiel reza en el Parque París Londres antes de la misa del Papa del sábado (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Un fiel ondea una bandera en el Parque París Londres antes de una misa con el papa León, en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi)

Los fieles aguardaron varias horas para poder participar de la misa del Papa (EFE/ Federico Gutiérrez)

Una señora reza mientras aguarda la llegada del papa al Parque París Londres de Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Una pareja de brasileños estuvo presente en la misa de León XIV en la ciudad uruguaya de Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Las autoridades estiman que más de 40.000 fieles estuvieron presentes en la misa del papa León XIV en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Dos mujeres muestran un cartel de la visita del Papa en Paysandú (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El sábado 7 de noviembre, miles de uruguayos se movilizaron en Paysandú pese al frío y la lluvia (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El intentende de Montevideo, Mario Bergara, le entregó la llave de la ciudad al papa (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)

El viernes por la noche el papa León recorrió las calles de Montevideo (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)

Orsi le entregó algunos regalos al papa León XIV (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa León XIV y el presidente Orsi se toman una fotografía antes de mantener una reunión en Montevideo (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa León preside un servicio de vísperas en la Catedral Metropolitana, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

Varios fieles le sacan fotos al pontífce, a su llegada a Uruguay (REUTERS/Andres Cuenca)

León fue el primer papa en visitar Uruguay desde 1988 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El viernes miles de personas se congregaron en la Plaza de la Independencia de Montevideo para ver al papa León (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El viernes, en su primer día en Uruguay, el papa León XIV dio un discurso en Montevideo junto al presidente Yamandú Orsi (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La gente espera al papa León en la Plaza Matriz durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andrés Cuenca

Un joven sostiene dos banderas de Uruguay y el Vaticano (REUTERS/Yara Nardi)

Un grupo de niños espera para ver al papa en el centro de Montevideo (REUTERS/Andres Cuenca)

León XIV saludo a los fieles a su llegada a Montevideo, el 6 de noviembre (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)