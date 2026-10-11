Salud

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

León XIV informó a los fieles que será operado de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. Infobae consultó a especialistas para explicar sus posibles causas, los criterios de evaluación y el pronóstico general de una intervención preventiva

Un médico señala con un bolígrafo una pantalla con una tomografía de pulmones y un recuadro circular con la figura del papa León XIV.
León XIV anuncia una operación preventiva para extirpar un pequeño nódulo pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La información sobre la salud de los papas es discrecional y en general se la rodea de secretos y eufemismos médicos. El papa León XIV esta mañana rompió de antemano con esta inercia y anunció su propia operación de cara a los fieles al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano: “Me operarán un nódulo pequeño en el pulmón este martes”, dijo.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que la hospitalización posterior rondará los siete días. Fuentes del Hospital Gemelli de Roma indicaron que la lesión mide tres milímetros. La Santa Sede no comunicó cambios en la gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

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León XIV, de 71 años, indicó que los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y que se encuentra circunscrita, en una fase inicial. El pontífice explicó que el equipo médico le aconsejó extirpar el nódulo y que aceptó esa recomendación.

Un nódulo pulmonar de tres milímetros es una pequeña imagen localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas y no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer. Los especialistas consultados por Infobae señalan que el pronóstico general de una lesión pequeña suele ser favorable, aunque el caso del papa León XIV no permite anticipar resultados sin conocer su ubicación, sus características radiológicas y el diagnóstico definitivo.

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Infografía con una ilustración de pulmones humanos y seis recuadros explicativos con texto sobre la evaluación de un nódulo pulmonar.
Detalles de los criterios médicos de evaluación y el pronóstico de la cirugía preventiva del papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ana María Putruele, neumonóloga y jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA), definió la lesión como “una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón”.

Por su parte, el doctor Alejandro Garcés, infectólogo y jefe médico de Helios Salud, explicó a este medio que el “nódulo solitario de pulmón” suele aparecer como un hallazgo accidental en una radiografía o una tomografía solicitada por otra razón.

La Santa Sede no difundió detalles sobre la técnica prevista para la intervención ni sobre la localización precisa del nódulo. El Hospital Gemelli de Roma, donde se prevé la internación, cuenta con un apartamento destinado a la atención médica de los papas.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se evalúa

El pontífice comunica su estado de salud ante los fieles reunidos en el Vaticano (AP/Emma Da Silva)
El pontífice comunica su estado de salud ante los fieles reunidos en el Vaticano (AP/Emma Da Silva)

Putruele explicó que los médicos valoran el tamaño de la lesión, sus bordes, si presenta calcificaciones y cuál es su densidad en una tomografía. También consideran los antecedentes de tabaquismo, enfermedades respiratorias previas y otros datos clínicos antes de establecer el nivel de riesgo.

Garcés precisó que una forma regular y bordes bien delimitados pueden orientar la evaluación de manera distinta que una lesión irregular o espiculada. Sin embargo, advirtió: “Nunca uno puede asegurar el diagnóstico con solo la imagen”.

La comparación con tomografías anteriores puede aportar una señal relevante para definir la conducta médica. “Si yo la encuentro en imágenes de varios años atrás” y no cambió, explicó Garcés a Infobae, se fortalece la interpretación de que se trata de una lesión benigna; si es nueva, puede requerir nuevos estudios para observar su evolución.

La evaluación también contempla la densidad de la lesión, que puede ser sólida, subsólida o en vidrio esmerilado, además de su forma y evolución. En nódulos seleccionados según el tamaño y los factores de riesgo, los médicos pueden considerar una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada o una biopsia.

Los factores que definen el riesgo y el tratamiento

Equipo PET-TC, mesa de paciente con almohada azul, monitores médicos, soportes de infusión con sueros, teclados y mobiliario de almacenamiento.
La tomografía computarizada permite evaluar el tamaño, la forma, los bordes y la densidad del nódulo pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Más del 60% de los nódulos solitarios de pulmón son benignos”, afirmó Garcés, aunque esa proporción no permite establecer un diagnóstico para el caso particular del pontífice. El infectólogo indicó que muchos corresponden a granulomas, pequeñas cicatrices que dejan procesos inflamatorios pulmonares previos, incluso cuando transcurrieron de manera inadvertida o con escasa repercusión clínica.

Otras posibilidades incluyen procesos infecciosos activos o recientes y enfermedades malignas, por lo que el análisis no se limita al tamaño. La densidad —sólida, subsólida o en vidrio esmerilado—, la morfología y la evolución en estudios sucesivos forman parte de la evaluación.

Las conductas médicas pueden ir desde el seguimiento mediante tomografía computarizada hasta una biopsia o una evaluación quirúrgica, según el riesgo y las características de la lesión. Las guías Fleischner contemplan tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, toma de muestra o una tomografía de corto plazo para nódulos sólidos de más de ocho milímetros.

Qué se sabe del pronóstico de la operación del Papa

“En general, el pronóstico, si es pequeño, es bueno”, afirmó Putruele a Infobae. La especialista remarcó que esa valoración depende de dónde está situado el nódulo, de sus rasgos radiológicos, del tipo de tumor si resultara maligno y de si existen otras localizaciones.

Dos hombres con batas blancas observan un monitor con una radiografía de tórax. Uno señala la pantalla con un bolígrafo, el otro sostiene una tableta.
La comparación con tomografías anteriores ayuda a determinar la evolución de una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Putruele expresó además una reserva sobre la información disponible: “Me llama la atención que digan tres milímetros, porque tres milímetros en realidad es muy pequeño para poder extirparlo”. La especialista interpretó que la intervención podría responder a un criterio preventivo, dada la información disponible sobre el tamaño de la lesión y la decisión médica de extirparla. “Tres milímetros no es importante. Es por prevención”, afirmó.

La dimensión comunicada para el nódulo sugiere, según la evaluación de la especialista, que la intervención busca anticiparse a un eventual riesgo antes que responder a una lesión de gran tamaño. El resultado y el alcance del procedimiento dependerán de datos clínicos que la Santa Sede no ha divulgado.

La intervención está prevista antes de la gira latinoamericana de León XIV, programada del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario a raíz de la operación.

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