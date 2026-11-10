La historia de la perra que se negó a alejarse de un bebé y horas después, los médicos le detectaron una taquicardia grave

Saraya, la perra doberman de la familia, permaneció junto a Alexander antes de que médicos detectaran una taquicardia de 280 pulsaciones por minuto (Cortesía de Kim Reynolds)

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Una conducta poco frecuente de Saraya, una perra dóberman familiar, terminó siendo una advertencia decisiva para una madre en Reino Unido: había percibido que algo no estaba bien con Alexander, el bebé de seis meses, cuya taquicardia requería atención urgente.

Kim Reynolds, de 41 años, no entendía por qué la perra se mantenía pegada al pequeño y lloraba cada vez que intentaban apartarla de él aquella mañana. Horas después, Alexander comenzó a mostrarse inquieto y decaído, por lo que su madre lo llevó rápidamente a urgencias del Hospital Royal Bournemouth, Reino Unido.

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Allí, los médicos detectaron que el bebé tenía un ritmo cardíaco peligrosamente alto, de 280 pulsaciones por minuto. Dos días más tarde, recibió el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White.

El personal del hospital intentó varias maneras de bajar su ritmo cardíaco, y finalmente le administraron un medicamento que funcionó. La familia pasó dos noches en pediatría mientras los médicos lo monitoreaban y le realizaban pruebas.

Los médicos diagnosticaron a Alexander el síndrome de Wolff Parkinson White dos días después de detectar su elevada frecuencia cardíaca (Cortesía de Kim Reynolds)

Los síntomas de la taquicardia supraventricular pueden ser difíciles de advertir en los bebés durante días, lo que puede ser potencialmente mortal, afirmó Vassilios Bezzerides, cardiólogo del Hospital Infantil de Boston, en declaraciones al Washington Post.

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“Es como correr una maratón lo más rápido posible sin parar nunca”, dijo Bezzerides, explicando que esto puede debilitar el corazón con el tiempo. Y se refirió a otros casos que presenció: “Tengo un par de pacientes a los que les ha pasado esto”, afirmó Bezzerides. “Algo no anda bien, el perro de la familia se da cuenta de algo”.

La buena noticia, señaló el especialista, es que la taquicardia supraventricular (TSV) tiene tratamiento rápido una vez que se identifica, y el corazón puede volver a su funcionamiento normal.

Reynolds manifestó estar agradecida de que Saraya la alertara de que algo andaba mal. Según contó, no sabe si habría llevado a su hijo al hospital de no haber sido por la conducta inusual de la perra. “Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera tener un problema cardíaco”, afirmó.

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Cómo los perros pueden advertir enfermedades

Clive Wynne atribuyó estas reacciones caninas a la sensibilidad auditiva y olfativa junto con el vínculo emocional con las personas (Cortesía de Kim Reynolds)

Los perros pueden detectar cáncer, convulsiones inminentes, hipoglucemia y arritmias cardíacas, de acuerdo con los antecedentes citados por los especialistas.

Según un estudio de Clara Wilson, investigadora posdoctoral de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, realizado en 2022, los perros podrían distinguir cambios en el aliento asociados al estrés. La especialista explicó: “Cuando el ritmo cardíaco cambia rápidamente, se liberan muchas sustancias diferentes y los perros detectan esos olores que emanan de nuestro aliento y nuestro sudor”.

Esta percepción olfativa podría ayudar a explicar por qué Saraya se mostró alterada antes de que Alexander presentara síntomas evidentes.

La investigación comparó el olor del aliento de personas antes y después de una tarea estresante. Wilson señaló que los perros de servicio pueden recibir entrenamiento para detectar esas señales, aunque un animal sin esa formación también podría reaccionar de forma espontánea.

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El olfato canino y la cercanía con las personas

Clara Wilson explicó que los perros perciben sustancias liberadas en el aliento y el sudor cuando el ritmo cardíaco cambia rápidamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clive Wynne, experto en comportamiento canino de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos, atribuyó estas reacciones a la combinación entre la sensibilidad auditiva y olfativa de los perros y el vínculo afectivo que establecen con las personas.

Según Wynne, el animal pudo haber advertido una señal inusual en alguien con quien mantenía una conexión cercana.

“El perro notó algo extraño en una persona con la que tenía una fuerte conexión emocional, y eso es todo lo que hace falta”, afirmó el experto.

Reynolds expresó que espera que su historia haga tomar conciencia sobre las cardiopatías congénitas y que anime a los padres a prestar atención a su intuición si algo no les parece normal.

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“Confía siempre en tu intuición”, dijo Reynolds. “Más vale prevenir que curar”.

Las cardiopatías congénitas y los casos no detectados

Aproximadamente uno de cada cien bebés nace con una cardiopatía y muchas de estas afecciones no se detectan de inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente 1 de cada 100 bebés nace con una cardiopatía, y muchas de estas afecciones no se detectan de inmediato, según Tiny Tickers, una organización británica que capacita a trabajadores sanitarios para identificar problemas cardíacos en recién nacidos. Su director ejecutivo, Jon Arnold, señaló que la entidad se ha concentrado durante años en la formación de ecografistas.

Según esta entidad, la cardiopatía congénita es el defecto congénito más común y cada año se realizan alrededor de 3000 cirugías o procedimientos de cateterismo en bebés menores de un año.

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Las cardiopatías congénitas son responsables del 47% de todas las muertes por anomalías congénitas y representan hasta el 12% de todas las muertes infantiles, es decir, más de 1 de cada 10.

“Sin embargo, gracias a los avances en la detección y el tratamiento, y a los enormes progresos logrados en la cirugía cardíaca pediátrica en las últimas décadas, los resultados están mejorando y el 80% de los bebés que nacen con cardiopatía congénita ahora sobreviven hasta la edad adulta”, señaló la entidad.