Salud

Qué nutrientes aporta el alcaucil y cómo sumarlo a las comidas

Pertenece a la familia del girasol y se distingue por su perfil de fibra fermentable, que puede generar diferente tolerancia entre personas

Ilustración en acuarela de un grupo de tubérculos marrones enteros y cortados que muestran su interior blanco sobre tablas de madera.
El alcaucil es un tubérculo de forma irregular y piel fina, vinculado con la familia del girasol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El alcaucil de Jerusalén, también llamado tupinambo o sunchoke, es un tubérculo que puede incorporarse a preparaciones cotidianas. Su principal particularidad nutricional es la presencia de inulina, un carbohidrato no digerible que llega al intestino grueso.

Esta hortaliza es el tubérculo de Helianthus tuberosus, una planta de la misma familia que el girasol. Se caracteriza por su piel marrón y su forma irregular y, una vez cocida, su textura puede recordar a la de la papa.

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La nota de Healthy Food Guide que puso el alimento en foco lo presenta como una alternativa para asar, hervir, cocinar al vapor, hacer puré o saltear.

Infografía con ilustraciones del tubérculo, flores de girasol, el sistema digestivo, una balanza, rodajas cocidas y bloques de texto explicativo.
Asado, hervido o en puré, el alcaucil puede integrarse en distintas preparaciones caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inulina explica su vínculo con la microbiota intestinal

La inulina forma parte de los fructanos, compuestos que resisten la digestión en el intestino delgado y llegan al colon, donde son fermentados por microorganismos intestinales.

Esta característica explica su interés nutricional. La Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos (ISAPP) incluye al alcaucil entre los alimentos que contienen estas sustancias de manera natural. Sin embargo, aclara que, para recibir esa clasificación, un compuesto debe ser utilizado selectivamente por los microorganismos del organismo y aportar un beneficio para la salud.

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Un agricultor con guantes sostiene una cesta de mimbre con tubérculos frente a hileras de plantas cultivadas.
La inulina presente en este tubérculo llega al intestino grueso y es fermentada por la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma entidad advierte que la presencia de un compuesto prebiótico en un alimento no permite establecer por sí sola un efecto determinado ni una cantidad equivalente a la empleada en estudios. La respuesta puede variar según la porción, preparación y cada persona.

La autoridad sanitaria de Canadá también registra la inulina procedente de Helianthus tuberosus como fuente de fibra y la vincula, en determinadas condiciones de uso, con el mantenimiento de la salud digestiva. Su documento diferencia las evaluaciones sobre ingredientes aislados de los efectos de consumir un vegetal entero.

Tubérculos de tupinambo esparcidos junto a una cesta de mimbre volcada sobre una superficie de tablones de madera.
Su consumo puede requerir porciones pequeñas al inicio, según la tolerancia digestiva de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su perfil nutricional aporta minerales y folato en cantidades variables

Las tablas de composición deben leerse como una referencia y no como una garantía idéntica para cada pieza. El contenido cambia por variedad, suelo, madurez, almacenamiento y forma de cocción.

Para 100 gramos de alcaucil crudo, la tabla de la Agencia para la Investigación e Información sobre Frutas y Hortalizas (Aprifel) informa, entre otros nutrientes:

  • 2,10 gramos de fibra
  • 16,50 miligramos de magnesio
  • 24,50 microgramos de folato o vitamina B9
  • 495 miligramos de potasio
  • 64 kilocalorías
Tubérculos marrones dentro de un cuenco estriado blanco y sobre baldosas oscuras junto a un paño de cocina gris a rayas.
Las tablas nutricionales registran fibra, potasio, magnesio y folato entre los componentes del alcaucil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también registra cantidades de vitamina K1, aunque no presenta al tubérculo como una fuente destacada de ese nutriente. Este punto resulta relevante porque las afirmaciones nutricionales dependen de las porciones de referencia y de las normas aplicables en cada país.

El folato y el magnesio son nutrientes necesarios para funciones del organismo, pero ningún alimento aislado reemplaza un patrón de alimentación variado ni la indicación profesional cuando existe una condición de salud. La información de composición permite conocer qué aporta una porción, sin convertir al tubérculo en tratamiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El alcaucil puede cocinarse al horno, al vapor o salteado, y también utilizarse como base para sopas y cremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina puede moderar su sabor y facilitar porciones pequeñas

Antes de prepararlo conviene lavarlo y frotar bien su superficie, ya que se consume con piel en varias recetas. Puede cortarse en rodajas para el horno, incorporarse a sopas o cocerse y pisarse. Su sabor, descrito como suave y algo dulce, admite combinaciones con otras verduras.

La fermentación de la inulina puede ocasionar gases, distensión abdominal o molestias en algunas personas. Una ficha especializada de la Fundación Louis Bonduelle señala que el alimento puede resultar más difícil de digerir en niños pequeños y quienes presentan síndrome de intestino irritable.

Por eso, una pauta prudente consiste en probar una cantidad reducida y observar la tolerancia personal, en especial si la dieta habitual contiene poca fibra. Ante síntomas persistentes, restricciones alimentarias o enfermedades digestivas, la consulta con un profesional de la salud permite definir si su incorporación resulta adecuada.

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