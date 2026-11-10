La carta que llegó al papa León XIV desde Cuba: 939 violaciones religiosas, creyentes vigilados y una isla que pide no quedar fuera de la conversación

El papa León XIV saluda a una multitud congregada en la calle desde un balcón durante su visita a la ciudad de Córdoba en Argentina.

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Las organizaciones cubanas alertaron al papa León XIV sobre una serie de restricciones que, según sus registros, afectaron el ejercicio de la fe de cientos de personas y comunidades en la isla.

La carta, entregada en La Habana, reclama que Cuba forme parte de las conversaciones sobre libertad religiosa y derechos humanos durante la gira latinoamericana del pontífice. La información fue difundida por Radio Martí, emisora de radio estadounidense con sede en Miami.

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El documento reúne 939 violaciones a la libertad religiosa registradas entre marzo y septiembre de 2026, de acuerdo con el Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD y el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE).

Las entidades sostienen que los casos incluyen citaciones a dirigentes religiosos, vigilancia de congregaciones, obstáculos para realizar cultos, presiones contra creyentes y detenciones arbitrarias.

La denuncia alcanza a católicos, evangélicos, ortodoxos y fieles de otras confesiones. Los observatorios señalaron que esas personas afrontan trabas para reunirse, expresar sus creencias y desarrollar actividades comunitarias.

La carta, entregada en La Habana, reclama que Cuba forme parte de las conversaciones sobre libertad religiosa y derechos humanos durante la gira latinoamericana del pontífice. La información fue difundida por Radio Martí, emisora de radio estadounidense con sede en Miami.

La carta pide que Cuba no quede fuera del debate sobre derechos humanos

El planteo fue presentado el viernes 6 de noviembre ante la Nunciatura Apostólica en La Habana por Shaliaj Carlos Montoya, fundador de la iglesia Bet-El Shalom en Cuba.

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Personas asisten a una eucaristía en una iglesia de un barrio del municipio Centro Habana, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Yander Zamora

Las organizaciones pusieron a disposición de la Santa Sede informes, testimonios y otros documentos vinculados con los hechos denunciados. Su pedido apunta a que la situación cubana sea abordada en los contactos del papa con autoridades, creyentes y referentes de distintas comunidades religiosas.

La iniciativa busca que el viaje apostólico de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú incorpore una referencia a las restricciones religiosas y a las denuncias sobre derechos fundamentales en Cuba.

El pontífice inició la gira el 6 de noviembre y prevé concluirla el 17. La isla no figura entre las escalas del itinerario, una circunstancia que los firmantes de la carta buscaron convertir en un llamado de atención ante el Vaticano.

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“Una isla puede quedar fuera de una ruta”, señala el texto, “pero no debe quedar fuera de la conversación sobre derechos humanos”.

Las denuncias abarcan vigilancia, presiones y detenciones

Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD, afirmó a Radio Martí que los casos recopilados reflejan la exposición de personas y comunidades a mecanismos de control por practicar o manifestar sus convicciones.

“Los 939 casos documentados representan a personas y comunidades expuestas a vigilancia, citaciones y represalias”, sostuvo Vargas.

El dirigente pidió que la gira papal mantenga presente la demanda de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos para los cubanos.

Dos personas oran arrodilladas sobre la silueta geográfica de Cuba mientras una gran sombra en forma de mano se extiende sobre ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Félix Lleonart, director adjunto del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD, remarcó que las restricciones denunciadas no se limitan a una confesión. El reclamo, indicó, abarca a todos los creyentes, sin distinción de tradición religiosa.

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La carta también plantea una definición amplia de la libertad religiosa. Los firmantes consideran que ese derecho debe proteger la posibilidad de profesar, practicar, cambiar o no adherir a una religión o creencia sin padecer represalias.

El documento vincula esa garantía con el respeto general de los derechos humanos y con la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes.

La denuncia coincide con una serie reciente de citaciones a activistas cristianos

La entrega de la carta ocurrió en medio de una nueva sucesión de acciones contra activistas cristianos en Cuba. Entre los hechos mencionados figuran citaciones, interrogatorios, arrestos temporales y amenazas.

El texto refiere los casos de Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, así como la retención durante horas de integrantes y colaboradores del proyecto Fuera de la Caja.

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También menciona a Rolando Pérez Lora, conocido como el Pregonero de Cristo. Según la denuncia, las autoridades lo trasladaron por la fuerza desde La Habana hasta Las Tunas después de dejarlo en libertad.

Como contexto reciente, la organización Christian Solidarity Worldwide advirtió el 9 de noviembre sobre una oleada de detenciones y citaciones contra líderes religiosos, miembros de iglesias, comunicadores y activistas que han expresado públicamente su visión sobre la realidad cubana.

El Observatorio de Libertad Religiosa contabilizó 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026, con la mayor concentración de casos en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad sostiene que las actividades e instituciones religiosas permanecen sometidas a controles estatales y que dirigentes de comunidades inscritas han denunciado trabas para registrar iglesias domésticas o reparar edificios destinados al culto.

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Defensa CD afirma que contrasta las denuncias recibidas

Defensa CD indicó que sus registros se nutren de denuncias confidenciales, que luego son contrastadas con otras fuentes y clasificadas según el tipo de vulneración informada.

La cifra incluida en la carta corresponde al período comprendido entre marzo y septiembre. Los observatorios no presentaron en el texto un desglose público de cada caso, pero describieron un patrón de interferencias contra actividades religiosas y comunitarias.

Las organizaciones solicitaron que la Santa Sede considere esa información en sus intercambios sobre libertad de conciencia y derechos humanos. La presentación ante la Nunciatura dejó el reclamo formalmente en manos de la representación diplomática del Vaticano en Cuba.

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