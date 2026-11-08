“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha

El italiano Jannik Sinner, bromea con el papa León XIV durante una audiencia privada en el Vaticano. (Media/entrega vía Reuters)

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Robert Francis Prevost, el papa León XIV, pisará suelo argentino en lo que será el comienzo de una visita histórica. Lo que muchos no saben del pontífice nacido en Chicago, Estados Unidos, es que tiene una afición sostenida por el deporte desde la infancia.

El Santo Padre jugó béisbol y recorrió en bicicleta las calles de su barrio junto a sus hermanos Louis y John Prevost. En la escuela practicó fútbol americano y, años más tarde, durante su misión en Perú, se sumó a partidos de fútbol con sacerdotes y seminaristas, según relató Vatican News.

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El tenis ocupa un lugar central en esa historia. Ya como cardenal, Prevost jugaba en la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín en Roma y frecuentaba el gimnasio con regularidad. “Me considero un tenista aficionado”, declaró en una entrevista con la Orden Agustiniana poco después de su elección, en la que admitió que sus nuevas responsabilidades eclesiásticas le dejaron poco tiempo para la práctica. “Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, agregó entonces.

Otra postal del encuentro con Sinner (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

La coincidencia entre su elección y el calendario deportivo dejó una anécdota particular. El día en que el humo blanco anunció al nuevo papa, se disputaba de manera simultánea el Masters 1000 de Roma, con el Foro Itálico repleto de periodistas que esperaban la noticia. En una pausa del partido entre el italiano Fabio Fognini y el inglés Jacob Fearnley, las pantallas del estadio mostraron la imagen del flamante pontífice.

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En la sala de prensa, mientras se especulaba con un posible papa italiano, un periodista bromeó con el nombre “Jannik I”, en referencia al por entonces número uno del tenis mundial (por estos días se ubica segundo del ranking ATP), Jannik Sinner. Minutos después, cuando se confirmó que el elegido era aficionado al tenis, la curiosidad reemplazó a la decepción inicial entre los cronistas.

Esa conexión con Sinner se materializó pocos días después, cuando el Vicario de Cristo recibió al tenista italiano en el Vaticano, en un encuentro que tuvo lugar en las salas adyacentes al Aula Pablo VI. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó entonces el gesto: “Es conocida la pasión del Papa por el deporte y recibió a Sinner y a Binaghi con sus respectivas familias”. El tenista, acompañado por el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, le entregó réplicas de los trofeos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.

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Durante la charla, Sinner desafió al pontífice con un “si quiere, jugamos un poco”, a lo que León XIV respondió con humor: “Mejor aquí no, porque todo se rompe”. El intercambio incluyó además una referencia al apellido del tenista, que en inglés significa “pecador”, motivo de una broma previa del propio Papa sobre un eventual torneo benéfico: “Podría, mientras no se traiga a Sinner”.

El compromiso de León XIV con el deporte se sostuvo a lo largo de su primer año de pontificado. En junio de 2025 se celebró el Jubileo del Deporte, con la participación de atletas profesionales y aficionados, durante el cual el Papa sostuvo que la actividad física “puede ayudarnos a encontrar a Dios Trinidad” porque “requiere un movimiento del yo hacia el otro”. Meses después, en una carta titulada La vida en abundancia, describió el deporte como “un espacio acogedor, capaz de involucrar a personas de diferentes orígenes sociales, culturales y físicos”.

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Durante sus estancias en Castel Gandolfo, el Sumo Pontífice continuó con la práctica del tenis y la natación como forma de desconexión de las tareas oficiales. “Creo que el ser humano realmente necesita cuidarse bien. Todos deberían hacer un poco de actividad para el cuerpo y para el alma, todo junto. A mí me hace mucho bien”, señaló a los periodistas que lo esperaban a la salida del Palazzo Barberini.

Su relación con el fútbol, en cambio, quedó rodeada de incertidumbre. Durante su etapa como obispo de Chiclayo, en Perú, los medios locales debatieron sobre una posible simpatía por Juan Aurich, club de esa ciudad, o por Alianza Lima, uno de los equipos más populares del país. También se mencionó al Chicago Fire de la Major League Soccer, por su ciudad natal. A diferencia de su antecesor, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, declarado hincha de San Lorenzo, León XIV nunca confirmó una preferencia futbolística definida.

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El itinerario del Papa en la Argentina, que se extenderá hasta el 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, pondrá fin a 39 años sin una visita papal al país, desde la última gira de Juan Pablo II en 1987.