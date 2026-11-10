Salud

7 alimentos vegetales que destacan por su aporte de omega-3, según una experta

La nutricionista Aviv Joshua identifica semillas y frutos secos de consumo habitual que concentran esta grasa esencial. Qué tener en cuenta a la hora de sumarlos a la dieta diaria

Dibujo de una persona que come un tazón de semillas y nueces frente a una ventana, junto a burbujas doradas con la inscripción Omega-3.
Los alimentos vegetales aportan la grasa ALA, a diferencia del pescado y los mariscos que contienen principalmente EPA y DHA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La comparación entre semillas, frutos secos y pescado exige distinguir el tipo de omega-3 presente en cada alimento. Los vegetales aportan ALA, mientras que el pescado y los mariscos contienen sobre todo EPA y DHA, formas diferentes de esta grasa.

Las cifras correctas necesitan aclarar qué grasa miden y qué porción toman como referencia. Sin esos datos, una cantidad elevada puede llevar a comparaciones que no describen el aporte completo de cada producto.

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De acuerdo con información de Verywell Health revisada por Aviv Joshua, nutricionista dietista registrada, siete alimentos vegetales se destacan por su aporte de ALA. Esta grasa debe obtenerse mediante la alimentación y está presente en semillas y frutos secos.

1. Semillas de chía

Cuchara de madera llena de semillas de chía sobre una mesa de piedra junto a un vaso de vidrio con pudín y frutas frescas.
Alrededor del 60 por ciento de la grasa presente en las semillas de chía corresponde a la forma vegetal de omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía aportan 5,06 gramos de ALA por cada 28 gramos, una cantidad cercana a dos cucharadas. Alrededor del 60 % de la grasa de este alimento corresponde a esta forma vegetal de omega-3.

Entre los alimentos con cifras disponibles, la chía queda por debajo del lino y por encima de las nueces y el cáñamo. La comparación se basa en la misma medida de 28 gramos.

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2. Semillas de lino

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las semillas de lino molido concentran 6,48 gramos de ALA en 28 gramos, la cifra más alta de la selección analizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de lino aportan 6,48 gramos de ALA por cada 28 gramos. La cantidad corresponde al lino molido, que es la presentación tomada como referencia para medir el contenido de esta grasa.

Es la cifra más alta entre los alimentos que tienen una cantidad detallada. Además, el lino aporta fibra, lignanos y otros compuestos naturales presentes en algunos vegetales.

3. Nueces

Cuenco blanco con nueces pecán sobre una mesa de madera, cáscaras dispersas, un pan sobre una tabla y una ventana al fondo.
Las nueces contienen 2,58 gramos de ALA por porción de 28 gramos y pueden consumirse solas o en preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces contienen 2,58 gramos de ALA en una porción de 28 gramos. La cifra es menor que la informada para chía y lino, aunque las mantiene entre los frutos secos con mayor presencia de esta grasa.

La selección señala que pueden consumirse solas o agregarse a ensaladas y licuados. Esa versatilidad las diferencia de otras fuentes vegetales incluidas en la lista.

4. Semillas de cáñamo

Un cuenco de cerámica con semillas de cáñamo y una cuchara de madera sobre un mantel de lino, con una rama seca en el fondo.
Las semillas de cáñamo aportan 2,6 gramos de ALA en 30 gramos y reúnen los diez aminoácidos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de cáñamo proporcionan 2,6 gramos de ALA por cada 30 gramos, una cantidad cercana a tres cucharadas. Esa medida es levemente distinta de la porción de 28 gramos usada para chía, lino y nueces.

Su contenido es menor que el de chía y lino, pero forma parte de los aportes vegetales destacados en la selección. También contienen los nueve aminoácidos esenciales, componentes que el cuerpo necesita para formar proteínas.

La fuente no informa una cantidad por porción para semillas de calabaza, pacanas y pistachos. Por eso, esos alimentos no pueden ordenarse junto con chía, lino, nueces y cáñamo.

5. Semillas de calabaza

Un frasco de vidrio con semillas de calabaza tostadas sobre una mesa de madera frente a una cocina con ventana, cuenco y pan.
Las semillas de calabaza integran la lista por su contenido de ALA y su aporte de minerales como magnesio y zinc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de calabaza integran la selección por su aporte de ALA. También contienen magnesio, zinc y otros minerales que las diferencian de otros alimentos incluidos en la lista.

El texto destaca su composición y no ofrece una cantidad por porción para este alimento. Por eso, no puede ubicarse en el orden de las opciones con datos exactos.

6. Nueces Pacanas

Pecanas
Una porción de 28 gramos de pacanas contiene polifenoles y registra un aporte energético de 196 calorías (Freepik)

Las pacanas figuran como una fuente vegetal de omega-3 y contienen polifenoles. Se trata de compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal.

Una porción de 28 gramos, cercana a 19 mitades, contiene 196 calorías. Ese dato permite ubicar a las pacanas entre los frutos secos con mayor aporte energético.

7. Pistachos

Un cuenco de cerámica beige lleno de pistachos con cáscaras entreabiertas sobre una mesa de madera
Los pistachos suman ALA a la dieta y ofrecen cerca de 6 gramos de proteína y 3 gramos de fibra por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos aportan ALA y, en una porción de 28 gramos, contienen cerca de 6 gramos de proteína y 3 gramos de fibra. Esos datos los distinguen dentro de la selección.

Los pistachos no figuran entre las fuentes con mayor contenido de omega-3 de la lista. Su aporte se menciona sin una cifra por porción.

La lista permite comparar con precisión el aporte de ALA de chía, lino, nueces y cáñamo. Para los otros tres alimentos, la información solo confirma la presencia de esta grasa.

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