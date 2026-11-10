¿Los suplementos de creatina ayudan a fortalecer tu cerebro?

Can creatine supplements make your brain stronger? Their muscle-building benefits are well-established. Their mind-building benefits are another story. (Ricardo Tomas/The New York Times) — FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED SCI CREATINE BRAIN BY DANA G. SMITH FOR NOV. 5, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED —

Guardar

Sus beneficios para el desarrollo muscular están bien establecidos. Los que tienen que ver con el desarrollo mental son otra historia.

Los expertos en general coinciden en que la creatina puede ayudarte a desarrollar músculos un poco más fuertes. ¿Este suplemento podría también ayudar a fortalecer tu cerebro?

PUBLICIDAD

Esa afirmación está cobrando impulso, en particular en las redes sociales, y los expertos afirman que es razonable. Sin embargo, hacen hincapié en que hay muchas salvedades y que, en cuanto a muchas de las afirmaciones, el revuelo se ha adelantado a la ciencia.

"Creo que debe entrar una pequeña dosis de realidad en lo que estamos hablando en cuanto a la salud cerebral", dijo Stuart Phillips, profesor de kinesiología en la Universidad McMaster en Ontario. "¿Es prometedor? Claro. Pero muchas cosas son prometedoras", dijo.

Energizar el cerebro

La creatina desempeña un papel fundamental en la producción de la principal fuente de energía celular del cuerpo, el ATP. Por eso, si levantas pesas y tomas creatina, esta puede ayudarte a entrenar un poco más duro para que puedas volverte un poco más fuerte.

PUBLICIDAD

El cerebro es un órgano especialmente hambriento, que representa aproximadamente el 20 por ciento del consumo de energía del cuerpo. Ese hecho, combinado con el efecto de la creatina en las células musculares, llevó a la teoría de que la suplementación con creatina también podría energizar las células cerebrales, lo que ayudaría a las personas a concentrarse mejor, pensar con más claridad y superar la fatiga.

Pero el cerebro mantiene bajo estricto control sus suministros de creatina. De hecho, en realidad el órgano sintetiza su propia creatina para asegurar que tiene suficiente. La creatina producida en el hígado y en otras partes del cuerpo, o consumida a través de la dieta o suplementos, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica a través de una proteína transportadora especial, pero solo en cantidades muy pequeñas.

PUBLICIDAD

El cerebro "no tiene una puerta abierta" que diga: "bienvenida toda la creatina", dijo Mehdi Boroujerdi, un experto en ciencias farmacéuticas y autor de Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics.

"Si aumentas la dosis de la creatina y asumes que eso va a aumentar la concentración de creatina en el cerebro, es un concepto cuestionable", añadió.

Unos pocos estudios pequeños han demostrado que los suplementos con una dosis grande de creatina --por lo general 20 gramos, que es aproximadamente cuatro veces la cantidad diaria recomendada para desarrollar músculo-- pueden aumentar los niveles cerebrales de la molécula entre un 5 y un 10 por ciento. Pero otras investigaciones no han mostrado un aumento en la creatina cerebral a partir de los suplementos.

PUBLICIDAD

El que un pequeño impulso de creatina cerebral sea suficiente para marcar una diferencia en la capacidad de una persona para pensar, recordar y tomar decisiones, también es una pregunta abierta. De hecho, la mayoría de los estudios no han mostrado un beneficio cognitivo cuando a adultos sanos, tanto jóvenes como mayores, se les da un suplemento de creatina. Los expertos creen que eso puede deberse a que el cerebro ya está a su máxima capacidad de creatina, por lo que agregar más no traería ventajas.

Sin embargo, podría haber una excepción: unos pocos estudios pequeños han hallado que durante momentos de agotamiento y estrés, la suplementación con creatina puede mejorar el rendimiento en algunos aspectos de la cognición, después de la privación de sueño, por ejemplo, o de un entrenamiento mental o físico exigente, aunque ahí la evidencia es más débil.

PUBLICIDAD

"Si tomas a la persona sana promedio", la creatina no brinda beneficios cognitivos, dijo Darren Candow, profesor de kinesiología y estudios de la salud en la Universidad de Regina en Saskatchewan, quien ha llevado a cabo parte de las investigaciones.

Pero, añadió, "cuando el cerebro está estresado metabólicamente --o sea, ya sabes, privación de sueño, hipoxia, estudiantes universitarios que se quedan despiertos toda la noche--, tal vez el cerebro diga: 'Oye, necesito un poco de ayuda y lo que estoy produciendo de forma natural podría no ser suficiente'". ( Candow forma parte de la junta asesora de varias empresas de suplementos).

PUBLICIDAD

Sanar el cerebro

También se ha formulado la hipótesis de que los suplementos de creatina son una forma de ayudar al cerebro cuando se enfrenta a una enfermedad o lesión.

Hay evidencia de que las personas con la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos, tienen un metabolismo energético deteriorado en el cerebro, y la suplementación con creatina podría ser una forma de aumentar la producción. Pero los ensayos clínicos que prueban la suplementación con creatina en pacientes de enfermedades como las de Huntington y Parkinson han sido decepcionantes, y no han mostrado un beneficio para los síntomas de esas personas.

PUBLICIDAD

Un estudio reciente de 20 pacientes con alzheimer fue más prometedor. Descubrió que tomar una dosis grande de creatina durante dos meses aumentaba los niveles cerebrales en un 11 por ciento. Los participantes también tuvieron un mejor rendimiento en pruebas de cognición al final del estudio. Pero no hubo un control con placebo, por lo que el beneficio cognitivo podría deberse a un efecto de la práctica, en el que los participantes tuvieron un mejor rendimiento la segunda vez que hicieron las pruebas porque estaban familiarizados con ellas.

"No estoy diciendo que hayamos mejorado su memoria", dijo Matthew Taylor, profesor asociado de dietética y nutrición en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, quien dirigió la investigación. "Vimos efectos asociados, y podría deberse a otras cosas, no quiero descartar eso. Pero es evidencia convincente de que debemos seguir analizándolo".

PUBLICIDAD

Ese llamado a investigar más sobre cómo la suplementación con creatina afecta el cerebro de diversas maneras tuvo eco en otros expertos. "Los ensayos a gran escala y los resultados a largo plazo son nulos en este momento", dijo Phillips.

"La pura verdad", añadió, es que no hemos "hecho ni de cerca la cantidad de ciencia necesaria para desentrañar esto".

Dana G. Smith es reportera del Times que cubre la salud personal, en particular el envejecimiento y la salud del cerebro.