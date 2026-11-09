“La sangre se necesita permanentemente”: advierten por la falta de donantes y recuerdan que es un gesto que puede salvar vidas

Apenas el 1,15 % de la población argentina dona sangre, un porcentaje inferior al umbral recomendado por el Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, el Hospital de Clínicas advierte que requiere entre 40 y 45 donaciones diarias, pero recibe un promedio de 20 a 25.

En Argentina, apenas el 1,15 % de la población dona sangre, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. El registro está por debajo del 3 % al 5 % que se considera necesario para cubrir de forma sostenida la demanda de los centros de salud.

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La fecha busca impulsar una práctica que resulta indispensable para atender cirugías, tratamientos oncológicos, trasplantes, partos con complicaciones y emergencias, entre otras situaciones médicas.

La sangre depende exclusivamente de la donación humana: no existe un sustituto artificial que permita producirla en un laboratorio.

El Hospital de Clínicas recibe entre 20 y 25 donaciones de sangre diarias frente a una necesidad que alcanza las 45 unidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que no puede almacenarse de forma indefinida y que sus componentes tienen períodos de conservación limitados, por lo que los bancos de sangre necesitan reponer sus existencias de manera continua.

“La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere”, explicó Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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La especialista señaló que el promedio diario de donantes de la institución es de entre 20 y 25 personas, mientras que la necesidad asciende a entre 40 y 45. La diferencia pone de relieve la importancia de que la donación sea voluntaria y habitual, en lugar de depender únicamente de convocatorias ante casos particulares.

Una sola extracción de sangre permite fraccionar componentes para asistir hasta a cuatro pacientes simultáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cada extracción se obtienen distintos hemocomponentes. Según la OMS, los concentrados de glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma y los crioprecipitados se indican de acuerdo con la necesidad clínica de cada paciente.

Los glóbulos rojos se utilizan, por ejemplo, ante hemorragias o anemias; las plaquetas ayudan a controlar sangrados, sobre todo en pacientes con enfermedades hematológicas o bajo quimioterapia; y el plasma contiene proteínas fundamentales para la coagulación. Una sola donación puede ayudar hasta a cuatro personas.

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Las transfusiones forman parte de tratamientos y cirugías complejas

Los requerimientos de sangre no se limitan a accidentes o urgencias. Pueden necesitar transfusiones quienes reciben quimioterapia, atraviesan cirugías oncológicas o padecen leucemias, linfomas y mieloma múltiple. También son frecuentes en intervenciones cardíacas, trasplantes de médula ósea y fracturas de cadera en adultos mayores.

El proceso completo para donar lleva cerca de 45 minutos. Al llegar, el donante debe presentar su DNI y brindar sus datos, que se mantienen bajo confidencialidad. Luego se realiza una entrevista médica para determinar si se encuentra en condiciones de donar.

Las transfusiones forman parte habitual de tratamientos complejos como la quimioterapia y los trasplantes de médula ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal también controla la temperatura, la presión arterial y el grupo sanguíneo. La extracción consiste en la recolección de unos 450 mililitros de sangre entera. Después, las unidades son analizadas para detectar infecciones transmisibles, entre ellas VIH, hepatitis y Chagas.

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Para cuidar tanto a quien dona como a quien recibe la transfusión, se emplea material estéril y descartable en cada procedimiento. El Ministerio de Salud de la Nación establece además la clasificación del grupo y factor sanguíneo, así como el análisis de infecciones transmisibles por transfusión. La donación es segura y está sujeta a controles médicos y de laboratorio.

Desayunar e hidratarse son parte de la preparación

Pueden donar las personas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y tengan buen estado de salud. En el caso de tatuajes, perforaciones o cirugías recientes, se requiere esperar seis meses antes de volver a postularse.

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Las personas de entre 18 y 65 años con un peso superior a 50 kilos están habilitadas para donar sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de concurrir se recomienda descansar, desayunar, tomar líquidos y evitar comidas con alto contenido de grasas saturadas el día anterior. Tras la extracción, conviene mantenerse hidratado, no fumar ni consumir alcohol y evitar actividad física intensa o cargar peso con el brazo utilizado.

Vellicce indicó que los varones pueden donar cada tres meses, con un máximo de cuatro veces por año, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses, hasta tres veces al año. El Ministerio de Salud de la Nación señala que donar sangre no provoca aumentos ni descensos de peso y que la recuperación del volumen extraído se produce en horas.

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La conmemoración del 9 de noviembre recuerda la primera transfusión de sangre anticoagulada realizada por el médico argentino Luis Agote en 1914, un procedimiento que permitió evitar la coagulación y sentó una base para el desarrollo de la medicina transfusional.