Cómo subir de peso de forma saludable y sin efectos indeseados, según expertas

El aumento de peso saludable requiere consumir más energía de la que el cuerpo gasta sin recurrir a productos de escaso valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando resulta difícil aumentar de peso o se busca recuperarlo, comer más no siempre resuelve el problema. El apetito, la actividad física, la edad y el estado de salud pueden modificar tanto las necesidades de cada persona como la forma de organizar las comidas.

El objetivo no consiste en sumar alimentos de cualquier manera. Aumentar de peso con una alimentación nutritiva implica incorporar más energía sin depender de productos con poco valor nutricional y contemplar cuándo conviene consultar con un profesional de la salud.

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Según Ellen Rome, pediatra y especialista en medicina adolescente, y Devon Peart, licenciada en nutrición, de Cleveland Clinic, el punto de partida es adecuar la alimentación a las necesidades y al apetito de cada caso.

Las especialistas de Cleveland Clinic recomiendan sumar entre 300 y 500 calorías diarias para incrementar el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas plantean que un plan de este tipo debe combinar calidad de los alimentos, regularidad en las comidas y seguimiento profesional cuando sea necesario.

La cantidad de comida debe ajustarse a cada situación

Para aumentar de peso, hace falta consumir más calorías de las que el cuerpo utiliza durante el día. Ese margen puede variar por la edad, el nivel de actividad, el estado de salud y el objetivo de cada persona.

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La orientación general citada por las especialistas es sumar entre 300 y 500 calorías por día, aunque esa cifra no sirve como regla fija. La nutricionista recomienda definir el objetivo con un médico o un profesional de nutrición, sobre todo cuando existen cambios de peso no esperados.

El exceso reiterado en el consumo de proteínas exige controlar la función renal junto con un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas también forman parte de este enfoque. El rango mencionado va de 1,2 a 2 gramos por cada kilogramo de peso corporal al día. Para una persona de 45,5 kilogramos, equivale a entre 54,6 y 91 gramos diarios.

La pediatra advierte que consumir más proteína no garantiza mejores resultados. Si esa cantidad supera de forma frecuente el rango indicado, conviene consultar con un profesional y evaluar si es necesario controlar la función renal.

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La calidad de las calorías importa tanto como su cantidad. Por eso, la propuesta combina proteínas, grasas y carbohidratos, en lugar de basarse en comidas rápidas o productos azucarados.

La sustitución de la comida rápida por nutrientes esenciales busca mejorar la calidad del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos más concentrados ayudan cuando cuesta comer en cantidad

Una forma de sumar energía sin aumentar demasiado el volumen de las porciones es elegir alimentos que aporten más calorías y nutrientes. La densidad calórica describe justamente la cantidad de energía que contiene un alimento en relación con su tamaño.

La palta, el queso y las frutas deshidratadas son algunos de los ingredientes mencionados para enriquecer comidas habituales, como una ensalada. También pueden servir los licuados y batidos, en especial cuando el apetito es reducido o resulta más fácil beber que comer alimentos sólidos.

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Los alimentos con alta densidad calórica como la palta, el queso y las frutas deshidratadas aportan más nutrientes en porciones reducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos preparados se pueden incluir frutas, yogur griego con mayor contenido de grasa, avena seca, miel o jarabe de arce. La elección de los ingredientes debe ajustarse a los gustos, al apetito y a las necesidades de cada persona.

Otra pauta es distribuir la comida en porciones más pequeñas a lo largo del día. Comer cada dos o tres horas puede ser útil cuando las comidas principales resultan difíciles de completar.

El ejercicio y la consulta profesional completan el plan

El aumento de peso no se limita a incorporar grasa. El entrenamiento de fuerza puede favorecer el desarrollo muscular y complementar los cambios en la alimentación.

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Como referencia, se menciona el trabajo de los principales grupos musculares dos veces por semana. Antes de comenzar una rutina, la pediatra recomienda consultar con un profesional para determinar si esa actividad es segura y adecuada para cada situación.

El entrenamiento de fuerza dos veces por semana estimula el desarrollo muscular para complementar el plan de alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad con que una persona aumenta de peso también puede variar. Si no se logra el resultado esperado, si el aumento es menor al previsto o si continúa una pérdida de peso, corresponde comunicarlo al equipo de salud.

Un profesional de nutrición puede adaptar la alimentación a las preferencias, el apetito y los objetivos de cada caso. Ese acompañamiento permite revisar la pauta si no funciona como se esperaba y definir si hacen falta otros estudios o medidas.

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