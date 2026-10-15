Salud

Cómo subir de peso de forma saludable y sin efectos indeseados, según expertas

Una pediatra y una nutricionista de Cleveland Clinic destacan que sumar energía mediante preparaciones nutritivas y porciones frecuentes es clave para evitar dificultades persistentes. El acompañamiento de un profesional de la salud permite ajustar el plan según el apetito y el objetivo de cada persona

Tres escenas de un hombre preparando un batido verde en la cocina, haciendo pesas y sentado frente a una médica en su consultorio
El aumento de peso saludable requiere consumir más energía de la que el cuerpo gasta sin recurrir a productos de escaso valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuando resulta difícil aumentar de peso o se busca recuperarlo, comer más no siempre resuelve el problema. El apetito, la actividad física, la edad y el estado de salud pueden modificar tanto las necesidades de cada persona como la forma de organizar las comidas.

El objetivo no consiste en sumar alimentos de cualquier manera. Aumentar de peso con una alimentación nutritiva implica incorporar más energía sin depender de productos con poco valor nutricional y contemplar cuándo conviene consultar con un profesional de la salud.

PUBLICIDAD

Según Ellen Rome, pediatra y especialista en medicina adolescente, y Devon Peart, licenciada en nutrición, de Cleveland Clinic, el punto de partida es adecuar la alimentación a las necesidades y al apetito de cada caso.

Hombre de talla media en bata blanca de pie sobre una balanza en un baño moderno. Mira hacia abajo a la balanza con una expresión seria.
Las especialistas de Cleveland Clinic recomiendan sumar entre 300 y 500 calorías diarias para incrementar el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas plantean que un plan de este tipo debe combinar calidad de los alimentos, regularidad en las comidas y seguimiento profesional cuando sea necesario.

La cantidad de comida debe ajustarse a cada situación

Para aumentar de peso, hace falta consumir más calorías de las que el cuerpo utiliza durante el día. Ese margen puede variar por la edad, el nivel de actividad, el estado de salud y el objetivo de cada persona.

PUBLICIDAD

La orientación general citada por las especialistas es sumar entre 300 y 500 calorías por día, aunque esa cifra no sirve como regla fija. La nutricionista recomienda definir el objetivo con un médico o un profesional de nutrición, sobre todo cuando existen cambios de peso no esperados.

Rebanadas de pan integral con aguacate y huevo, requesón y frutos rojos, crema de cacahuete y plátano sobre una tabla de madera, junto a yogur, melón y agua.
El exceso reiterado en el consumo de proteínas exige controlar la función renal junto con un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas también forman parte de este enfoque. El rango mencionado va de 1,2 a 2 gramos por cada kilogramo de peso corporal al día. Para una persona de 45,5 kilogramos, equivale a entre 54,6 y 91 gramos diarios.

La pediatra advierte que consumir más proteína no garantiza mejores resultados. Si esa cantidad supera de forma frecuente el rango indicado, conviene consultar con un profesional y evaluar si es necesario controlar la función renal.

La calidad de las calorías importa tanto como su cantidad. Por eso, la propuesta combina proteínas, grasas y carbohidratos, en lugar de basarse en comidas rápidas o productos azucarados.

Mano de mujer de 40 años en primer plano rechaza plato con papas fritas, nuggets y bebida en una mesa.
La sustitución de la comida rápida por nutrientes esenciales busca mejorar la calidad del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos más concentrados ayudan cuando cuesta comer en cantidad

Una forma de sumar energía sin aumentar demasiado el volumen de las porciones es elegir alimentos que aporten más calorías y nutrientes. La densidad calórica describe justamente la cantidad de energía que contiene un alimento en relación con su tamaño.

La palta, el queso y las frutas deshidratadas son algunos de los ingredientes mencionados para enriquecer comidas habituales, como una ensalada. También pueden servir los licuados y batidos, en especial cuando el apetito es reducido o resulta más fácil beber que comer alimentos sólidos.

Cuenco con ensalada de papas, rodajas de palta, mitades de huevo cocido, aros de cebolla morada, perejil picado, pimienta y cuchara de madera.
Los alimentos con alta densidad calórica como la palta, el queso y las frutas deshidratadas aportan más nutrientes en porciones reducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos preparados se pueden incluir frutas, yogur griego con mayor contenido de grasa, avena seca, miel o jarabe de arce. La elección de los ingredientes debe ajustarse a los gustos, al apetito y a las necesidades de cada persona.

Otra pauta es distribuir la comida en porciones más pequeñas a lo largo del día. Comer cada dos o tres horas puede ser útil cuando las comidas principales resultan difíciles de completar.

El ejercicio y la consulta profesional completan el plan

El aumento de peso no se limita a incorporar grasa. El entrenamiento de fuerza puede favorecer el desarrollo muscular y complementar los cambios en la alimentación.

Como referencia, se menciona el trabajo de los principales grupos musculares dos veces por semana. Antes de comenzar una rutina, la pediatra recomienda consultar con un profesional para determinar si esa actividad es segura y adecuada para cada situación.

Un hombre de mediana edad con camiseta oscura y pantalones cortos negros realiza sentadillas con una mancuerna sostenida frente a su pecho en un gimnasio.
El entrenamiento de fuerza dos veces por semana estimula el desarrollo muscular para complementar el plan de alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad con que una persona aumenta de peso también puede variar. Si no se logra el resultado esperado, si el aumento es menor al previsto o si continúa una pérdida de peso, corresponde comunicarlo al equipo de salud.

Un profesional de nutrición puede adaptar la alimentación a las preferencias, el apetito y los objetivos de cada caso. Ese acompañamiento permite revisar la pauta si no funciona como se esperaba y definir si hacen falta otros estudios o medidas.

Temas Relacionados

NutriciónProteínasBienestaralimentaciónEntrenamiento De FUerzaEntrenamientoGimnasioNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajar de peso mejora la presión arterial y ayuda a controlar la glucosa: qué porcentaje aporta beneficios

La American Heart Association advierte sobre los efectos del exceso de grasa corporal en el corazón y el metabolismo. Los especialistas señalan su vínculo con distintas enfermedades crónicas

Bajar de peso mejora la presión arterial y ayuda a controlar la glucosa: qué porcentaje aporta beneficios

Barritas proteicas: cuánto aportan, qué tan saludables son y datos a tener en cuenta antes de consumirlas

Una dietista internacional explicó cuál es su valor nutricional y qué aspectos conviene evaluar al elegirlas

Barritas proteicas: cuánto aportan, qué tan saludables son y datos a tener en cuenta antes de consumirlas

Qué hay detrás del dolor de cuello por pantallas y por qué expertos advierten que no debe ignorarse

El tiempo frente a dispositivos digitales se acumula sin que se le preste atención, y las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple contractura, señalan especialistas en quiropraxia

Qué hay detrás del dolor de cuello por pantallas y por qué expertos advierten que no debe ignorarse

La rehabilitación cardíaca lucha por mantenerse al día con las enfermedades del corazón en todo el mundo

Healthday Spanish

La rehabilitación cardíaca lucha por mantenerse al día con las enfermedades del corazón en todo el mundo

Se espera que la demencia se duplique en el mundo para 2050

Healthday Spanish

Se espera que la demencia se duplique en el mundo para 2050

DEPORTES

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Un compañero de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1 podría perder su licencia de conducir: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

TELESHOW

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: la palabra de Charly García, la distinción a Wanda Nara y el recuerdo de Spinetta

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

“No existe la basura, solo hay cosas en el lugar equivocado”: la curiosa filosofía que convirtió cassettes y cepillos de dientes en un edificio europeo

Por qué las auroras boreales pueden ser verdes, rojas o violetas: qué las desencadena y en qué épocas del año suelen aparecer con más frecuencia

Al menos 27 estudiantes y un profesor murieron tras el colapso del techo de una escuela en Pakistán

Rubio pidió a los países del Cuerno de África evitar “incursiones transfronterizas” ante el conflicto de Etiopía y Eritrea