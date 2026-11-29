El ayuno seco consiste en la suspensión simultánea de alimentos y líquidos durante un período determinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ayuno seco propone suspender de forma simultánea la ingesta de alimentos y líquidos durante un período determinado. La práctica puede aparecer asociada a objetivos de pérdida de peso, cambios metabólicos o bienestar, y también forma parte de determinados ayunos religiosos realizados desde el amanecer hasta el anochecer.

Julia Zumpano, dietista registrada de la institución, indicó que la investigación disponible para la población general es limitada y que los riesgos no justifican sus beneficios no comprobados clínicamente.

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En las redes sociales, esta modalidad ganó visibilidad mediante mensajes que le atribuyen efectos sobre el organismo, como una supuesta eliminación de toxinas, reducción de la inflamación o recuperación de la función renal. Sin embargo, la falta de hidratación modifica el equilibrio de líquidos del cuerpo y puede tener consecuencias que exceden el resultado transitorio en la balanza.

La evidencia disponible no permite considerarlo una práctica beneficiosa

El ayuno seco no debe confundirse con el ayuno intermitente habitual, que limita los horarios de comida, pero permite la hidratación. Según explicó la Cleveland Clinic, algunos efectos asociados al régimen, como cambios metabólicos o en la resistencia a la insulina, pueden estudiarse en modalidades que no excluyen el consumo de líquidos.

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La pérdida de peso que puede registrarse durante una restricción de agua tampoco equivale necesariamente a una reducción de grasa corporal. Zumpano explicó a Cleveland Clinic que un descenso rápido en la balanza, en ese contexto, puede responder a la disminución de líquidos del organismo y no a una modificación sostenida de la composición corporal.

La disminución de peso durante la restricción de agua responde a la pérdida de líquidos y no a la reducción de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Metabolism Open analizó a 14 personas con síndrome metabólico que realizaron ayuno seco desde el amanecer hasta el anochecer durante 29 días, por más de 14 horas diarias. La investigación halló cambios en proteínas vinculadas con vías metabólicas, inflamación y aterosclerosis. Sin embargo, los autores advirtieron que el trabajo tuvo una muestra pequeña, no contó con un grupo de control y requiere ensayos clínicos aleatorizados antes de formular recomendaciones.

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Otra investigación, publicada en Frontiers in Nutrition, observó a 34 voluntarios sanos durante un ayuno religioso de 19 días, con una duración diaria de entre 10 y 13 horas. El trabajo señaló que los marcadores de hidratación se mantuvieron dentro de rangos fisiológicos en esa muestra y bajo esas condiciones particulares, con recuperación nocturna de líquidos.

Los autores también remarcaron que se trató de un estudio exploratorio, con participantes sanos y voluntarios, por lo que sus resultados no se pueden trasladar de forma automática a otros tipos de ayuno seco ni a toda la población.

La falta de hidratación genera síntomas tempranos como sed intensa, sequedad bucal, cansancio, mareos y orina oscura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deshidratación puede identificarse por la sed, la orina oscura y los mareos

La deshidratación ocurre cuando el organismo pierde más líquido del que incorpora y ya no dispone del agua necesaria para funcionar de manera habitual. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explicó que puede producirse por diarrea, vómitos, fiebre, sudoración excesiva, aumento de la micción o una ingesta insuficiente de líquidos. En adultos, los signos frecuentes incluyen sed intensa, sequedad bucal, menor cantidad de orina, orina más oscura, cansancio, mareos y piel seca.

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Durante un ayuno seco, la falta de agua puede provocar irritabilidad, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse y estreñimiento. Zumpano también vinculó esta práctica con posibles deficiencias nutricionales y trastornos de la conducta alimentaria.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos identifica como señales de alarma la confusión, el desmayo, la ausencia de micción, el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración acelerada. Mayo Clinic agrega que la deshidratación prolongada o repetida puede favorecer complicaciones como cálculos renales e insuficiencia renal.

Los riesgos pueden ser mayores en bebés y niños pequeños, personas mayores, quienes tienen enfermedades crónicas que aumentan la pérdida de líquido y quienes utilizan medicamentos que favorecen la micción. También se incrementan durante la actividad física o el trabajo al aire libre en temperaturas elevadas.

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Reponer líquidos y reconocer las señales de alerta ayuda a prevenir complicaciones

La prevención se basa en mantener una ingesta suficiente de líquidos, aunque las necesidades pueden variar según el estado de salud, el clima, la actividad física y otros factores individuales. La Biblioteca Nacional de Medicina recomienda consultar con un profesional de salud para establecer la cantidad adecuada de agua diaria en cada caso.

La clínica Mayo señala que la deshidratación reiterada favorece el desarrollo de cálculos y cuadros de insuficiencia renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic indicó que, ante ejercicio intenso, es conveniente aumentar el consumo de líquidos desde el día previo y beber de forma regular durante la actividad y después de terminarla. Durante enfermedades con vómitos o diarrea, la institución señala que la reposición debe comenzar desde los primeros síntomas, ya que ambas situaciones pueden causar pérdidas rápidas de agua y electrolitos.

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En los casos leves, el tratamiento de la deshidratación consiste en recuperar líquidos y electrolitos perdidos. La entidad estadounidense precisó que el agua puede ser suficiente en cuadros moderados, mientras que las soluciones de rehidratación oral pueden utilizarse en niños. Los casos graves pueden requerir líquidos por vía intravenosa en un hospital.

Cleveland Clinic recomienda evitar las formas extremas de ayuno y consultar con un médico antes de modificar los hábitos alimentarios o de hidratación, especialmente cuando existen dudas sobre sus efectos o antecedentes de salud que puedan aumentar los riesgos.